ગાંધીનગરમાં પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા 110 ટીમો કાર્યરત
પાણીજન્ય રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા માટે ક્લોરિનેશન ટેસ્ટની સંખ્યા વધારવામાં આવી છે.
Published : July 29, 2026 at 8:40 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી ધોધમાર તેમજ ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે પાટનગર ગાંધીનગરમાં છેલ્લા ૪-૫ દિવસ સુધી સતત વરસાદ પડ્યો હતો. હાલમાં વરસાદે થોડો વિરામ લીધો છે. આ સ્થિતિને જોતાં મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય શાખા સક્રિય બની છે અને શહેરમાં પાણીજન્ય તેમજ મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા માટે 110 ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
પાણીજન્ય રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા માટે ક્લોરિનેશન ટેસ્ટની સંખ્યા વધારવામાં આવી છે. દૈનિક ધોરણે વિવિધ સેક્ટરો તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ક્લોરિન ટેસ્ટની સંખ્યા 60થી વધારીને 125 કરવામાં આવી છે. જેથી ક્લોરિનયુક્ત પાણીનું વિતરણ સુનિશ્ચિત કરી શકાય. આ ઉપરાંત આવશ્યકતા અનુસાર ક્લોરિન ટેબ્લેટ્સ તેમજ ORS પેકેટ્સનું વિતરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાગરિકોને ઉકાળેલું જ પાણી પીવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
મચ્છરજન્ય રોગચાળાને અટકાવવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેલેરિયા અધિકારી, તમામ ઝોનલ એન્ટોમોલોજિસ્ટ, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર્સ અને વેક્ટર કંટ્રોલ ટીમના કર્મચારીઓ મળીને કુલ 110 ગ્રાઉન્ડ ટીમો ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે. આ ટીમો વરસાદ પછીની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી રહી છે, જેમાં ભરાયેલા પાણીમાં સોર્સ રિડક્શન, પાણીના પાત્રોમાં એબેટ (Abate) દ્વારા પોરાણાશક કાર્યવાહી અને પુખ્ત મચ્છરોના નિયંત્રણ માટે ફોગિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે.
વરસાદ પછી વિવિધ વિસ્તારોમાં જમા થયેલા ગંદા પાણીમાં 210 લીટર બળેલા તેલનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો. મચ્છરનું સંવર્ધન મુખ્યત્વે સ્થિર પાણીમાં થતું હોવાથી હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વેલન્સ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. એક જ દિવસમાં કુલ 12000 ઘરોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન વરસાદી પાણી જમા થયેલા 1800થી વધુ પક્ષીઓના કુંડા, 300 કિલો વાહનોના ટાયર અને 5500થી વધુ તૂટેલા માટલા તેમજ અન્ય પાણી ભરાઈ શકે તેવા પાત્રો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અગાસીઓ પર જમા થયેલ પાણી અને છોડના કુંડા સાફ કરવામાં આવ્યા હતા.
નાગરિકોને પોતાના ઘર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી જમા ન થવા દેવા અને પાણીના પાત્રોને હવાચુસ્ત રીતે ઢાંકી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
ચિકનગુનિયા અને ડેન્ગ્યુ (ચાંદીપુરા વાયરસ)ના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કાચા મકાનો અને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારોમાં વિશેષ સર્વેલન્સ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.