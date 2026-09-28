'અમને બચાવો' — કેદારનાથમાં ફસાયેલા સુરતના શ્રદ્ધાળુઓની રડતા રડતા સરકારને અપીલ, વીડિયો વાયરલ
ફસાયેલા 14 શ્રદ્ધાળુઓ પૈકી 3 લોકોને સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા હેલિકોપ્ટરની મદદથી રેસ્ક્યૂ કરી સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
Published : September 28, 2026 at 2:15 PM IST
સુરત: ઉત્તરાખંડમાં કેદારનાથ યાત્રા દરમિયાન સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે સુરતથી દર્શનાર્થે ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાંથી 14 લોકોનું એક ગ્રૂપ બાબા કેદારનાથના દર્શન માટે ગયું હતું. જોકે, કેદારનાથ પહોંચ્યા બાદ હવામાન અચાનક ખરાબ થતાં અને સતત વરસાદ વરસતા સમગ્ર ગ્રૂપ ફસાઈ ગયું હતું.
મળતી માહિતી મુજબ, ફસાયેલા 14 શ્રદ્ધાળુઓ પૈકી 3 લોકોને સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા હેલિકોપ્ટરની મદદથી રેસ્ક્યૂ કરી સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જોકે, હજુ પણ ગ્રૂપના 11 સભ્યો કેદારનાથ વિસ્તારમાં ફસાયેલા હોવાનું પરિવારજનો દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
રેસ્ક્યૂ માટે સરકારને અપીલ
અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે અલથાણના રંજનબેન પંચાલે કેદારનાથથી એક ભાવુક વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં તેઓ રડતાં-રડતાં સરકારને મદદ માટે અપીલ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ પરમ દિવસે કેદારનાથ આવ્યા હતા અને ત્યારથી સતત વરસાદને કારણે અહીં ફસાઈ ગયા છે. તેમણે ગુજરાત સરકારને અપીલ કરી હતી કે તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે તેમના વતન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરવામાં આવે.
વીડિયોમાં દેખાઈ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ
રંજનબેન પંચાલે વીડિયોના અંતમાં કેમેરો આસપાસ ફેરવતાં ત્યાં ફસાયેલા અન્ય શ્રદ્ધાળુઓની સ્થિતિ પણ દર્શાવી હતી. વરસાદ વચ્ચે ખુલ્લા આકાશ નીચે તંબુઓમાં આશરો લઈ રહેલા લોકો અને પહાડો પર છવાયેલું ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ વીડિયોમાં જોવા મળ્યું હતું.
પરિવારજનોમાં ચિંતા
કેદારનાથમાં પરિવારજનો ફસાયા હોવાની જાણ થતાં સુરતમાં રહેતા તેમના પરિવારજનોમાં પણ ચિંતા અને ફફડાટનો માહોલ છે. પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે સ્થાનિક સ્તરેથી તેમને પૂરતી માહિતી કે સહકાર મળી રહ્યો નથી. જેના પગલે હવે ગુજરાત સરકાર અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ તંત્ર તાત્કાલિક ઉત્તરાખંડ સરકાર તથા સ્થાનિક પ્રશાસન સાથે સંકલન કરી બાકીના 11 શ્રદ્ધાળુઓને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડે અથવા જરૂરી હોય તો એરલિફ્ટ કરી સુરત પરત લાવે તેવી માંગ ઉઠી છે.
હાલમાં તમામ 11 શ્રદ્ધાળુઓની સલામતી અને તેમને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે પરિવારજનો સરકારની મદદની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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