જેતપુરમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના: થાણા ગાલોલ ગામે શ્રમિક પરિવારના 11 મહિનાના બાળકનું પાણીની કુંડીમાં ડૂબી જવાથી મૃત્યુ
માતા-પિતા ખેતરમાં મગફળી વીણી રહ્યા હતા એવામાં તેમનું બાળક રમતા રમતા પાણીની કુંડીમાં પડી ગયું
Published : October 20, 2026 at 5:05 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના જેતપુર પંથકમાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક સમાચાર સામે આવ્યા છે. જેતપુર તાલુકાના થાણા ગાલોલ ગામે ખેતરમાં કામ કરી રહેલા શ્રમિક પરિવારના 11 મહિનાના માસૂમ બાળકનું પાણીની કુંડીમાં પડી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે. આ બનાવથી શ્રમિક પરિવાર અને ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જેતપુર તાલુકાના થાણા ગાલોલ ગામે એક ખેતરમાં શ્રમિક પરિવાર મજૂરી કામ કરી રહ્યો હતો. ઘટના સમયે બાળકના માતા-પિતા ખેતરમાં મગફળી વીણવાના કામમાં વ્યસ્ત હતા. તે દરમિયાન, તેમનો 11 મહિનાનો માસૂમ પુત્ર અરવિન ઇતન સિંગ ખેતરમાં રમતાં રમતાં અકસ્માતે ખુલ્લી પાણીની કુંડી પાસે પહોંચી ગયો હતો અને તેમાં ખાબક્યો હતો. માતા-પિતા આ બાબતથી એકદમ અજાણ હતા અને અરવિનને તાત્કાલિક મદદ ન મળતા તે કુંડીમાં ડૂબી ગયો હતો.
જ્યારે માતા-પિતાનું ધ્યાન બાળક તરફ ગયું ત્યારે તે કુંડીમાં ડૂબેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. બાળકને તાત્કાલિક બહાર કાઢીને સારવાર અર્થે જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. માત્ર 11 મહિનાના એકના એક વ્હાલસોયા પુત્રના મોતથી શ્રમિક પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને ભારે આક્રંદ છવાઈ ગયો છે.
બનાવની જાણ થતાં જ જેતપુર તાલુકા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવી હતી. પોલીસે મૃતદેહનો કબ્જો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને બાળકના મોત અંગે કાયદેસરની તપાસ શરૂ કરી છે. શ્રમિક માતા-પિતા માટે રોજગારી મેળવવાની જદ્દોજહદ વચ્ચે આ ઘટના કાયમી કાળજું કંપાવનારી બની ગઈ છે.
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