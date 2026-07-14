તાલાલા હાઈવે પર 11 સિંહોનો વિહાર: અડધો કલાક વાહનવ્યવહાર ઠપ, વીડિયો વાયરલ
મળતી માહિતી અનુસાર સવારે લગભગ 7 વાગ્યે રોડ પર જોવા મળેલા સિંહોના જૂથમાં 3 સિંહણ, 2 નર સિંહ અને 6 પાઠડાં હતાં.
Published : July 14, 2026 at 5:23 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા ગીર વિસ્તારમાં સિંહોની વસ્તી વધતાં અવારનવાર સાવજો હાઈવે પર આવીને વિહાર કરતા જોવા મળે છે. મંગળવારે સવારે તાલાલા-ઉના સ્ટેટ હાઈવે-58 પર એક અદ્ભુત દૃશ્ય જોવા મળ્યું. બામણસા ગામ નજીકના જંગલ ચેકપોસ્ટ પાસેથી જામવાળા તરફ જતા રસ્તા પર એકસાથે 11 સિંહોનું જૂથ રોડ પર આવી ચડ્યું હતું. આ ઘટનાને કારણે આશરે અડધો કલાક સુધી વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ રહ્યો હતો.
મળતી માહિતી અનુસાર સવારે લગભગ 7 વાગ્યે રોડ પર જોવા મળેલા સિંહોના જૂથમાં 3 સિંહણ, 2 નર સિંહ અને 6 પાઠડાં હતાં. આ સમગ્ર જૂથ પોતાની સ્વાભાવિક અને રાજસી ચાલે લગભગ બે કિલોમીટર સુધી હાઈવે પર આગળ વધતું રહ્યું. આ દરમિયાન રોડની બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.
વાહનચાલકોએ ઉત્તમ સમજદારી દાખવી હતી. કોઈએ હોર્ન વગાડ્યા નહોતા કે સિંહોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો નહોતો. બધાએ સલામત અંતર જાળવીને ધીરજપૂર્વક સિંહોને રસ્તો છોડવાની રાહ જોઈ હતી. સાવજોના નિર્ભય અને કુદરતી વિહારને જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત બની ગયા હતા.
લગભગ અડધા કલાક પછી આ સમગ્ર જૂથ ધીમે ધીમે રોડની બાજુએથી જંગલમાં પ્રવેશ્યું, ત્યારબાદ વાહનવ્યવહાર ફરીથી સામાન્ય બન્યો.
ઘટનાના વીડિયો અને ફોટોગ્રાફ્સ અનેક વાહનચાલકોએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કર્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર આ દૃશ્યો ઝડપથી વાયરલ થયા છે. લોકો ગીરના સિંહોના આ કુદરતી વિહારની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને જંગલ વિસ્તારમાં વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે.