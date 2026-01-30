ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો માટે 20 કરોડના ખર્ચા સામે કેટલી આવક થઈ? 11 લાખ લોકોએ લીધી મુલાકાત

ફ્લાવર શોને કારણે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને 13.50 કરોડ કરતા વધુની આવક થઇ છે.

અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શોની 11 લાખ લોકોએ મુલાકાત લીધી
અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શોની 11 લાખ લોકોએ મુલાકાત લીધી (x.com/narendramodi)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 11:03 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 2026ના ફ્લાવર શોની 11 લાખ લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. ફ્લાવર શોને કારણે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને 13.50 કરોડ કરતા વધુની આવક થઇ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ વખતે ફ્લાવર શો પાછળ 20 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.

ફ્લાવર શોને કારણે AMCને 13.50 કરોડની આવક

અમદાવાદ શહેરમાં રિવરફ્રન્ટ ખાતે એક જાન્યુઆરી 2026થી ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શોની 11 લાખ કરતા વધુ લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. ફ્લાવર શોને કારણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ને 13.50 કરોડ કરતા વધુની આવક થઇ છે.

અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શોની 11 લાખ લોકોએ મુલાકાત લીધી, (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 1 જાન્યુઆરીએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેને ખુલ્લો મુક્યો હતો. ફ્લાવર શોની વાત કરીએ તો દિવસેને દિવસે તેની નામના વધતી જાય છે. અનેક રાજ્ય અને દેશમાં લોકોએ ફ્લાવર શોની મુલાકાત લીધી છે. આ વખતે 11 લાખ 68 હજાર જેટલા મુલાકાતીઓએ ફ્લાવર શોની મુલાકાત લીધી હતી.

દેવાંગ દાણીએ ફ્લાવર શોને કારણે AMCને થયેલી આવક વિશે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ફ્લાવર શોમાં ટિકિટ, સ્પોન્સર અને સ્ટોલની હરાજીના માધ્યમથી AMCને લગભગ 13.50 કરોડ કરતા વધુની આવક થઇ છે. ખાસ કરીને લોકોનો હેપ્પીનેસ ઇન્ડેક્સ વધે એટલે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાંકરિયા કાર્નિવલ, ફૂડ ફેસ્ટિવલ અને ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

