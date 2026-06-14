રાજકોટના બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાંથી પાકિસ્તાની સહિત 11 બાળકો નાસી ગયા: એક પરત ફર્યો, 10ની શોધખોળ
આજે સવારના 9 વાગ્યાના અરસામાં 11 બાળકો ઓબ્ઝર્વેશન હોમના સીસીટીવી અને મજબૂત જાળી તોડીને નાસી છૂટ્યા હતા.
Published : June 14, 2026 at 5:22 PM IST
રાજકોટ: કાયદાથી સંઘર્ષમાં આવેલા અને રાજકોટના બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવેલા બાળકો પૈકીના 11 બાળકો આજે સવારના સમયે સીસીટીવી અને જાળી તોડીને ભાગી જતા દોડધામ મચી છે. જે બાળકો નાસી છૂટ્યા હતા તેમાં એક પાકિસ્તાની બાળક પણ સામેલ હતો. જો કે, તે પરત આવી ચૂક્યો છે જ્યારે 10 હજી પણ ગુમ હોય પોલીસ દ્વારા શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઘટનાના પગલે કલેકટર, ડીસીપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઓબ્ઝર્વેશન હોમ પર પહોંચ્યા છે અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. કલેકટરે કહ્યું કે, જે રીતે બાળકો ભાગ્યા છે તેને જોતા લાગી રહ્યું છે પુરું પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
રાજકોટના ભક્તિનગર સ્ટેશન પ્લોટ પાસે આવેલા ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં કાયદાથી સંઘર્ષમાં આવેલા કિશોરોને રાખવામાં આવે છે. અહીં હાલ 54 બાળકોને રાખવામાં આવ્યા છે. જેમાં પાકિસ્તાની બાળકનો પણ સમાવેશ થાય છે. આજે સવારના 9 વાગ્યાના અરસામાં 11 બાળકો ઓબ્ઝર્વેશન હોમના સીસીટીવી અને મજબૂત જાળી તોડીને નાસી છૂટ્યા હતા. જેમાંથી એક પાકિસ્તાની બાળક પરત આવી જતા રાહતનો શ્વાસ લેવામાં આવ્યો છે. જો કે, 10 બાળકો લાપતા હોય તંત્રની દોડધામ વધી છે.
રાજકોટ જિલ્લા કલેકટર ડૉ. ઓમ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, 18 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકોને ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં રાખવામાં આવતા હોય છે. જેમાંથી 11 બાળકો રૂમની મજબૂત જાળી તોડીને નાસી ગયા છે. જેમાંથી એક બાળક પરત આવી ગયું છે. જ્યારે 10 બાળકોની શોધખોળ પોલીસ અને અન્ય તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. ટેકનોલોજી અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને શોધવા માટેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ બાળકો અહીં રજૂ થઈ જાય ત્યારબાદ જુવેનાઈલ જસ્ટીસ બોર્ડ સમક્ષ તેઓને રજૂ કરવામાં આવશે. હાલ અહીં 55 બાળકો છે. જેમાંથી 11 બાળકો ભાગ્યા છે. જેમાંથી પરત આવેલો એક બાળક પાકિસ્તાનનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બાળકો પુરા પ્લાનિંગ સાથે ભાગ્યા છે. ત્રણ રૂમની ઉપરનો એક સીસીટીવી કેમેરો છે તે તોડવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ એક બાળકે એવું કહ્યું કે, મને વાગ્યું છે. જેથી વોર્ડન પાટાપિંડી કરતા હતા ત્યારે અન્ય બાળકો જાળી તોડી ભાગી ગયા હતા. જેથી પૂર્વ યોજના બનાવીને જ આ બાળકો ભાગ્યા હોય તેવું સામે આવ્યું છે.
કલેકટરે કહ્યું હતું કે, અહીં રાખવામાં આવતા બાળકોને ફરી સમાજની મુખ્યધારામાં લઈ જવાના હોય છે જેથી તેઓની સાથે અહીંનો સ્ટાફ ફ્રેન્ડલી વ્યવહાર કરતો હોય છે. અહીં જે ગાર્ડ હોય છે તે પણ સિવિલ ડ્રેસમાં રહે છે. અહીંની સિક્યુરિટી માટે ત્રણ શિફ્ટમાં બબ્બે ગાર્ડ હોય છે.
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