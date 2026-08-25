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જૂનાગઢના ચકચારી કેસમાં મોટો ચુકાદો: રાજુ સોલંકીના પુત્રને માર મારવાના કેસમાં ગણેશ ગોંડલ સહિત 11 આરોપી દોષમુક્ત

આ ઘટના 30 મે 2025ના રોજ બની હતી. જૂનાગઢ શહેરના દાતાર રોડ પર અનુસૂચિત જાતિના અગ્રણી રાજુ સોલંકીના પુત્ર દેવાંગ સોલંકી સાથે માથાકૂટ થઈ હતી.

જૂનાગઢના ચકચારી કેસમાં મોટો ચુકાદો
જૂનાગઢના ચકચારી કેસમાં મોટો ચુકાદો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 7:44 PM IST

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રાજકોટ: જૂનાગઢના બહુચર્ચિત રાજુ સોલંકીના પુત્રને માર મારવા અને અપહરણ કેસમાં આજે જૂનાગઢની ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે મોટો ચુકાદો આપ્યો છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર ગણેશ જાડેજા ઉર્ફે ગણેશ ગોંડલ સહિત આ કેસમાં સંડોવાયેલા તમામ 11 આરોપીઓને કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરી દોષમુક્ત કર્યા છે. બંને પક્ષોએ કોર્ટમાં સમાધાન થયું હોવાની જુબાની આપતા કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો છે.

આ ઘટના 30 મે 2025 ના રોજ બની હતી. જૂનાગઢ શહેરના દાતાર રોડ પર અનુસૂચિત જાતિના અગ્રણી રાજુ સોલંકીના પુત્ર દેવાંગ સોલંકી સાથે માથાકૂટ થઈ હતી. ફરિયાદ અનુસાર, દેવાંગ સોલંકીનું ગાડીમાં અપહરણ કરી તેને ગોંડલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો અને જાનથી મારી નાખવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી. તેમજ તેને જાતિ વિષયક અપશબ્દો કહી અપમાનિત કરવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આરોપ હતો.

આ ઘટના બાદ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી અને જૂનાગઢ સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગણેશ જાડેજા અને તેમના સાથીદારો સામે IPCની ગંભીર કલમો જેવી કે અપહરણ, હત્યાનો પ્રયાસ, મારામારી તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે આ કેસમાં ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને મુખ્ય આરોપી ગણેશ જયરાજસિંહ જાડેજા, જશપાલસિંહ ઉર્ફે જે.કે. રાણા, ઇન્દ્રજીતસિંહ ઉર્ફે ઈન્દુભા જાડેજા, પૃથ્વીરાજસિંહ ઉર્ફે પુથુભા જાડેજા, દિગપાલસિંહ ઉર્ફે દિગુભા જાડેજા, સમીર ઉર્ફે પોલાસ, અકરમ તર્કવાડીયા અને રમીશ પઠાણ સહિત કુલ 11 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. આ તમામ આરોપીઓ લાંબા સમય સુધી જેલમાં રહ્યા હતા અને બાદમાં જામીન પર મુક્ત થયા હતા.

આ કેસની જૂનાગઢની સેશન્સ કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી હતી ત્યારે જ ફરિયાદી રાજુ સોલંકી અને આરોપી પક્ષ વચ્ચે સામાજિક આગેવાનોની મધ્યસ્થીથી સમાધાન થઈ ગયું હતું. આજે કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન ફરિયાદી દેવાંગ સોલંકી અને મુખ્ય સાક્ષીઓએ પોતાની જુબાનીમાં બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું હોવાની વાતને કોર્ટ સમક્ષ સમર્થન આપ્યું હતું. સાક્ષીઓ પોતાની અગાઉની ફરિયાદથી ફરી ગયા હતા.

સરકારી વકીલની દલીલો અને બચાવ પક્ષની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ જૂનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે તમામ કાનૂની પરિસ્થિતિઓ, સાક્ષીઓની ફેરવાયેલી જુબાની અને પક્ષકારો વચ્ચે થયેલા આંતરિક સમાધાનને ધ્યાને રાખીને તમામ 11 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી મુક્ત કરવાનો ચુકાદો આપ્યો છે.આ ચુકાદાથી ગણેશ ગોંડલ અને તેના પરિવારને મોટી રાહત મળી છે અને તેમના સમર્થકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

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GANESH GONDAL
JUNAGADH DISTRICT COURT
RAJU SOLANKI SON ATROCITY ACT
ગણેશ ગોંડલ
GANESH GONDAL ACQUITTED

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