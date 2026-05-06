દિવ્યાંગ પિતાનો સંઘર્ષ અને પુત્રની સિદ્ધી, ધો.10માં 84% મેળવનારા સુજલનું મિકેનિકલ એન્જિનિયર બનવાનું સપનું
અમદાવાદમાં પાન પાર્લર ચલાવતા એક દિવ્યાંગ પિતાના પુત્રએ ધો.10માં 84% મેળવી ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. હવે તેનું મિકેનિકલ એન્જિનિયર બનવાનું સપનું છે.
Published : May 6, 2026 at 3:01 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યભરમા ધોરણ 10 બોર્ડનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સારા માર્ક્સ સાથે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓમાં અને તેમના પરિવારજનોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. ત્યારે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં રહેતા અને પાન પાર્લર ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા એક દિવ્યાંગ પિતાના દીકરાએ દસમા ધોરણમાં ઉજ્જવળ સિદ્ધી હાંસલ કરી છે. દિવ્યાંગ પિતાના આ તેજસ્વી પુત્રનું નામ છે સુજલ પરમાર જેણે ધોરણ 10માં 84 ટકા મેળવ્યા છે.
મેકેનિકલ એન્જિનિયર બનવાનું સપનું
આ પરિણામને લઈને વિદ્યાર્થી સુજલ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, મારે દસમા ધોરણમાં 84% મેળવ્યા છે. હું સોમનાથ સ્કૂલમાં ભણું છું અને દરરોજ ચાર કલાક વાંચન કરતો હતો. પરિણામ ખુબ સરસ આવ્યું છે, મેથ્સ અને સાયન્સમાં મને ખૂબ જ સરસ માર્ક્સ મળ્યા છે અને આગળ મને મેકેનિકલ એન્જિનિયર બનવાનું સપનું છે.
દિવ્યાંગ પિતાનો સંઘર્ષ અને પુત્રની સિદ્ધી
સુજલે પોતાના દિવ્યાંગ પિતા પર ગર્વ કરતા કહ્યું કે, તેના પિતા પાન પાર્લર ચલાવે છે અને તેઓ 99% દિવ્યાંગ છે, બહુ જ સંઘર્ષ કરીને તેઓ મને અને મારી બહેનને ભણાવી રહ્યા છે. મારી બેહન પણ ધોરણ 12 સાયન્સમાં પાસ થઈ છે, મારા પિતા દિવ્યાંગ છે પરંતુ મને ગર્વ છે કે તેઓ અમને ભણાવી રહ્યા છે અને મારી બહેનને ડોક્ટર બનાવવા માંગે છે, જ્યારે મારે મેકેનિકલ એન્જિનિયર બનવું છે.
પાન પાર્લર પર ચાલતું પરિવારનું ગુજરાન
સુજલ પરમારના પિતા આનંદ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા છ વર્ષથી હું પાન પાર્લર ચલાવુ છું અને અમરાઈવાડીમાં મારૂ એક નાનું પાર્લર છે. હું બે વર્ષનો હતો ત્યારે મને એક ઇન્જેક્શન લગાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારથી જ મારી આવી હાલત થઈ ગઈ અને હું પોતે ચાલી શકતો નથી. હું હાથથી બેસીને ચાલુ છું. અને પોતે જ પાન પાર્લર ચલાઉ છું ત્યાં બેસીને કામ કરું છું મારા પરિવારજનો મને ખુબ સહયોગ કરે છે.
સંતાનોના સપના પૂર્ણ કરવા દિવ્યાંગ પિતાનો પરિશ્રમ
આજે દસમા ધોરણમાં મારા બાળકનું રીઝલ્ટ આવ્યું એ જોઈને અમે બહુ જ ખુશી થઈ છે. અમારી આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. હું તો આટલું ભણી ન શક્યો. પરંતુ મારા બંને બાળકો સ્કૂલમાં નામ રોશન કરી રહ્યા છે. મારા દિકરો આગળ એ ગ્રુપ લઈને મેકેનિકલ એન્જિનિયર બનવા માંગે છે, એના માટે હું પુરો પ્રયાસ કરીશ. આજના જમાનામાં શિક્ષણનું જ મહત્વનું છે. જો આપણે બાળકોને શિક્ષણ આપીશું તો સમાજ માટે કંઈક કરી શકશું.
આ પણ વાંચો