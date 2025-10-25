ભાઈબીજ પર ગુજરાતમાં માર્ગ અકસ્માતના કેસોમાં 48 ટકાનો વધારો, 108ને કેટલા ઈમરજન્સી કોલ્સ મળ્યા?
Published : October 25, 2025 at 7:56 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ભાઈબીજના તહેવાર દરમિયાન 108ને આવતા ઈમરજન્સી કોલ્સની સંખ્યામાં આ 18 ટકા જેટલો વધારો થયો છે. સત્તાવાર આંકડા મુજબ આ વર્ષે ભાઈબીજ પર 108 ઈમરજન્સી સર્વિસને 5692 ઈમરજન્સી કોલ મળ્યા હતા. જે સામાન્ય દિવસોની સરખાણીએ 17.98 ટકાનો વધારો છે.
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન આ વર્ષે ભાઈબીજ પર સૌથી વધુ અકસ્માતના 788 કોલ્સ 108ને મળ્યા હતા. જે સામાન્ય દિવસોમાં મળતા 529 કોલ્સની સરખામણીએ 48.98 ટકા વધારે છે. ટ્રોમા કેસની વાત કરીએ તો ભાઈબીજ પર 685 ઈમરજન્સીના બનાવ બન્યા હતા, જે સામાન્ય દિવસની એવરેજ 491ની સામે 39.64 ટકા વધાર છે.
સુરતમાં ઈમરજન્સી કેસમાં 19 ટકાનો વધારો
મોટા શહેરોની વાત કરીએ તો ભાઈબીજ પર સુરતમાં ઈમરજન્સીના કેસોમાં 19.92 ટકાનો વધારો થયો હતો. આ પછીના ક્રમે અમદાવાદ શહેર આવે છે. અમદાવાદમાં સામાન્ય દિવસોની તુલનામાં 13.16 ટકા વધારે ઈમરજન્સી કેસના બનાવો બન્યા હતા. ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, પંચમહાલ, અરવલ્લી, પોરબંદર, ગાંધીનગર તથા મોરબીમાં પણ 25 અથવા વધુ ઈમરજન્સીના કેસ નોંધાયા હતા.
ભાઈબીજના તહેવાર દરમિયાન રાજ્યમાં મારામારી સંબંધના બનાવથી થતી ઈજાના કેસોમાં 75 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. આ કેસો મુખ્યત્વે અમદાવાદ, સુરત, દાહોદ, પંચમહાલ, ગાંધીનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી અને જુનાગઢ જિલ્લામાં બન્યા હતા. જ્યારે દાઝી જવા સંબંધિ 12 જેટલા ઈમરજન્સીના બનાવો બન્યા હતા. જેમાં અમદાવાદ, સુરત, જામનગર, રાજકોટમાં 2-2 કેસ તથા અમરેલી, દાહોદ, મહિસાગર અને પંચમહાલમાં 1-1 કેસ બન્યા હતા. તો શ્વાસ લેવામાં સમસ્યાના 401 કેસ 108 ઈમરજન્સીને મળ્યા હતા. જે સામાન્ય દિવસે મળતા 363 કેસ સામે 10.47 ટકાનો વધારો છે.
108 ઈમરજન્સીની સામાન્ય દિવસે અને ભાઈબીજ પર મળેલા કોલ્સની સરખામણી
|ઈમરજન્સીનો પ્રકાર
|સામાન્ય દિવસ-2025
|ભાઈ બીજ-2025
|તફાવત
|ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત
|1,304
|1,311
|0.54%
|ટ્રોમા (વાહન)
|529
|788
|48.96%
|ટ્રોમા (વાહન સિવાયની)
|491
|685
|39.51%
|પેટનો દુખાવો
|589
|741
|25.81%
|અજ્ઞાત સમસ્યા
|560
|655
|16.96%
|શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
|363
|401
|10.47%
|હૃદય રોગ
|273
|343
|25.64%
|તાવ
|307
|272
|-11.40%
|ઝેરની અસર
|123
|162
|31.71%
|આંચકી/(ફિટ)
|118
|141
|19.49%
|ડાયાબિટીસની સમસ્યા
|73
|92
|26.03%
|સ્ટ્રોક/(લકવો)
|42
|37
|-11.90%
|ગંભીર માથાનો દુખાવો
|27
|35
|29.63%
|અન્ય ઈજાઓ
|27
|29
|7.41%
|Total
|4,825
|5,692
|17.97%
ટ્રોમા નોન-વ્હીક્યુલર ડ્રિલ ડાઉન
|ઈમરજન્સીનો પેટા પ્રકાર
|સામાન્ય દિવસ-2025
|ભાઈ બીજ-2025
|તફાવત
|શારીરિક હુમલો
|160
|280
|75.00%
|ઊંચાઈ પરથી પડવું/લપસી જવું
|233
|284
|21.89%
|જાતીય હુમલો
|2
|1
|-50.00%
|કચડાઈ જવાથી થયેલી ઈજા
|16
|20
|25.00%
|જંગલી પ્રાણીને કારણે ઈજા
|12
|15
|25.00%
|દાઝી જવું
|10
|12
|20.00%
|વીજળી કરંટ
|12
|10
|-16.67%
|અન્ય ઈજાઓ
|45
|63
|40.00%
|ટ્રોમા (વાહન)
|491
|685
|39.64%
ટ્રોમા વ્હીક્યુલર ડ્રિલ ડાઉન
|ઈમરજન્સીનો પેટા પ્રકાર
|સામાન્ય દિવસ-2025
|ભાઈ બીજ-2025
|તફાવત
|2 વ્હીલર અકસ્માત
|411
|616
|49.88%
|3 વ્હીલર અકસ્માત
|30
|60
|100.00%
|4 વ્હીકલ અકસ્માત
|65
|84
|29.23%
|Rest Others
|23
|28
|21.74%
|Trauma (Vehicular)
|529
|788
|48.98%
જિલ્લા મુજબ ઈમરજન્સી કેસ
|જિલ્લો
|સામાન્ય દિવસ-2025
|ભાઈ બીજ-2025
|તફાવત
|અમદાવાદ
|883
|999
|13.14%
|સુરત
|486
|583
|19.96%
|દાહોદ
|213
|262
|23.00%
|રાજકોટ
|255
|286
|12.16%
|વડોદરા
|249
|267
|7.23%
|કચ્છ
|164
|200
|21.95%
|વલસાડ
|159
|195
|22.64%
|પંચમહાલ
|117
|161
|37.61%
|ભાવનગર
|157
|186
|18.47%
|જામનગર
|129
|155
|20.16%
|અમરેલી
|121
|147
|21.49%
|આણંદ
|117
|137
|17.09%
|છોટાઉદેપુર
|120
|124
|3.33%
|જૂનાગઢ
|108
|158
|46.30%
|સાબરકાંઠા
|102
|126
|23.53%
|ખેડા
|128
|140
|9.38%
|ભરૂચ
|104
|122
|17.31%
|બનાસકાંઠા
|102
|113
|10.78%
|તાપી
|108
|121
|12.04%
|ગાંધીનગર
|117
|152
|29.91%
|મોરબી
|77
|98
|27.27%
|નર્મદા
|90
|108
|20.00%
|મહેસાણા
|92
|96
|4.35%
|નવસારી
|96
|120
|25.00%
|સુરેન્દ્રનગર
|83
|103
|24.10%
|અરવલ્લી
|58
|78
|34.48%
|મહીસાગર
|71
|65
|-8.45%
|ડાંગ
|56
|54
|-3.57%
|ગીર સોમનાથ
|56
|89
|58.93%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|56
|67
|19.64%
|પાટણ
|61
|71
|16.39%
|પોરબંદર
|52
|69
|32.69%
|બોટાદ
|37
|40
|8.11%
|Total
|4825
|5,692
|17.97%
જિલ્લા મુજબ અકસ્માત ઈમરજન્સી
|જિલ્લો
|સામાન્ય દિવસ-2025
|ભાઈ બીજ-2025
|તફાવત
|અમદાવાદ
|88
|102
|15.91%
|સુરત
|57
|60
|5.26%
|બનાસકાંઠા
|19
|31
|63.16%
|વડોદરા
|35
|41
|17.14%
|રાજકોટ
|27
|37
|37.04%
|ખેડા
|15
|35
|133.33%
|સાબરકાંઠા
|10
|25
|150.00%
|દાહોદ
|14
|28
|100.00%
|ભાવનગર
|16
|29
|81.25%
|મહેસાણા
|17
|26
|52.94%
|ગાંધીનગર
|20
|32
|60.00%
|વલસાડ
|12
|32
|166.67%
|આણંદ
|15
|32
|113.33%
|પંચમહાલ
|17
|28
|64.71%
|કચ્છ
|18
|30
|66.67%
|છોટાઉદેપુર
|6
|14
|133.33%
|નર્મદા
|7
|5
|-28.57%
|અરવલ્લી
|8
|17
|112.50%
|જામનગર
|11
|16
|45.45%
|નવસારી
|11
|9
|-18.18%
|ભરૂચ
|14
|18
|28.57%
|મહીસાગર
|6
|11
|83.33%
|ગીર સોમનાથ
|6
|9
|50.00%
|સુરેન્દ્રનગર
|10
|18
|80.00%
|જૂનાગઢ
|10
|24
|140.00%
|પાટણ
|10
|10
|0.00%
|અમરેલી
|10
|15
|50.00%
|મોરબી
|9
|14
|55.56%
|તાપી
|10
|15
|50.00%
|ડાંગ
|5
|3
|-40.00%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|6
|11
|83.33%
|બોટાદ
|4
|5
|25.00%
|પોરબંદર
|4
|6
|50.00%
|કુલ
|529
|788
|48.96%
શારીરિક ઈજાના જિલ્લા મુજબ ઈમરજન્સી કેસ
|જિલ્લો
|સામાન્ય દિવસ-2025
|ભાઈ બીજ-2025
|તફાવત
|અમદાવાદ
|41
|63
|53.66%
|સુરત
|21
|40
|90.48%
|દાહોદ
|4
|17
|325.00%
|પંચમહાલ
|5
|22
|340.00%
|કચ્છ
|3
|6
|100.00%
|વડોદરા
|7
|5
|-28.57%
|ભાવનગર
|6
|7
|16.67%
|અરવલ્લી
|2
|7
|250.00%
|સુરેન્દ્રનગર
|2
|4
|100.00%
|અમરેલી
|3
|10
|233.33%
|ખેડા
|4
|7
|75.00%
|સાબરકાંઠા
|3
|3
|0.00%
|ગીર સોમનાથ
|3
|10
|233.33%
|બનાસકાંઠા
|7
|5
|-28.57%
|રાજકોટ
|8
|8
|0.00%
|પાટણ
|3
|6
|100.00%
|ગાંધીનગર
|3
|14
|366.67%
|ભરૂચ
|2
|2
|0.00%
|જામનગર
|3
|5
|66.67%
|મહેસાણા
|5
|6
|20.00%
|મોરબી
|2
|2
|0.00%
|મહીસાગર
|3
|4
|33.33%
|જૂનાગઢ
|3
|7
|133.33%
|છોટાઉદેપુર
|2
|4
|100.00%
|પોરબંદર
|1
|3
|200.00%
|નવસારી
|1
|0
|-100.00%
|નર્મદા
|2
|2
|0.00%
|આણંદ
|3
|3
|0.00%
|વલસાડ
|3
|5
|66.67%
|તાપી
|1
|0
|-100.00%
|બોટાદ
|1
|1
|0.00%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|1
|2
|100.00%
|ડાંગ
|1
|0
|-100.00%
|કુલ
|160
|280
|75.00%
દાજી જવાના કેસ
|જિલ્લો
|ભાઈ બીજ
|અમદાવાદ
|2
|સુરત
|2
|જામનગર
|2
|રાજકોટ
|2
|દાહોદ
|1
|અમરેલી
|1
|મહીસાગર
|1
|પંચમહાલ
|1
|કુલ
|12