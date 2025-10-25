ETV Bharat / state

ભાઈબીજ પર ગુજરાતમાં માર્ગ અકસ્માતના કેસોમાં 48 ટકાનો વધારો, 108ને કેટલા ઈમરજન્સી કોલ્સ મળ્યા?

ભાઈબીજના તહેવાર દરમિયાન રાજ્યમાં મારામારી સંબંધના બનાવથી થતી ઈજાના કેસોમાં 75 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.

108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સની ફાઈલ તસવીર
108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 7:56 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ભાઈબીજના તહેવાર દરમિયાન 108ને આવતા ઈમરજન્સી કોલ્સની સંખ્યામાં આ 18 ટકા જેટલો વધારો થયો છે. સત્તાવાર આંકડા મુજબ આ વર્ષે ભાઈબીજ પર 108 ઈમરજન્સી સર્વિસને 5692 ઈમરજન્સી કોલ મળ્યા હતા. જે સામાન્ય દિવસોની સરખાણીએ 17.98 ટકાનો વધારો છે.

દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન આ વર્ષે ભાઈબીજ પર સૌથી વધુ અકસ્માતના 788 કોલ્સ 108ને મળ્યા હતા. જે સામાન્ય દિવસોમાં મળતા 529 કોલ્સની સરખામણીએ 48.98 ટકા વધારે છે. ટ્રોમા કેસની વાત કરીએ તો ભાઈબીજ પર 685 ઈમરજન્સીના બનાવ બન્યા હતા, જે સામાન્ય દિવસની એવરેજ 491ની સામે 39.64 ટકા વધાર છે.

સુરતમાં ઈમરજન્સી કેસમાં 19 ટકાનો વધારો
મોટા શહેરોની વાત કરીએ તો ભાઈબીજ પર સુરતમાં ઈમરજન્સીના કેસોમાં 19.92 ટકાનો વધારો થયો હતો. આ પછીના ક્રમે અમદાવાદ શહેર આવે છે. અમદાવાદમાં સામાન્ય દિવસોની તુલનામાં 13.16 ટકા વધારે ઈમરજન્સી કેસના બનાવો બન્યા હતા. ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, પંચમહાલ, અરવલ્લી, પોરબંદર, ગાંધીનગર તથા મોરબીમાં પણ 25 અથવા વધુ ઈમરજન્સીના કેસ નોંધાયા હતા.

ભાઈબીજના તહેવાર દરમિયાન રાજ્યમાં મારામારી સંબંધના બનાવથી થતી ઈજાના કેસોમાં 75 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. આ કેસો મુખ્યત્વે અમદાવાદ, સુરત, દાહોદ, પંચમહાલ, ગાંધીનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી અને જુનાગઢ જિલ્લામાં બન્યા હતા. જ્યારે દાઝી જવા સંબંધિ 12 જેટલા ઈમરજન્સીના બનાવો બન્યા હતા. જેમાં અમદાવાદ, સુરત, જામનગર, રાજકોટમાં 2-2 કેસ તથા અમરેલી, દાહોદ, મહિસાગર અને પંચમહાલમાં 1-1 કેસ બન્યા હતા. તો શ્વાસ લેવામાં સમસ્યાના 401 કેસ 108 ઈમરજન્સીને મળ્યા હતા. જે સામાન્ય દિવસે મળતા 363 કેસ સામે 10.47 ટકાનો વધારો છે.

108 ઈમરજન્સીની સામાન્ય દિવસે અને ભાઈબીજ પર મળેલા કોલ્સની સરખામણી

ઈમરજન્સીનો પ્રકારસામાન્ય દિવસ-2025ભાઈ બીજ-2025તફાવત
ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત1,3041,3110.54%
ટ્રોમા (વાહન)52978848.96%
ટ્રોમા (વાહન સિવાયની)49168539.51%
પેટનો દુખાવો58974125.81%
અજ્ઞાત સમસ્યા56065516.96%
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ36340110.47%
હૃદય રોગ27334325.64%
તાવ307272-11.40%
ઝેરની અસર12316231.71%
આંચકી/(ફિટ)11814119.49%
ડાયાબિટીસની સમસ્યા739226.03%
સ્ટ્રોક/(લકવો)4237-11.90%
ગંભીર માથાનો દુખાવો273529.63%
અન્ય ઈજાઓ27297.41%
Total4,8255,69217.97%

ટ્રોમા નોન-વ્હીક્યુલર ડ્રિલ ડાઉન

ઈમરજન્સીનો પેટા પ્રકારસામાન્ય દિવસ-2025ભાઈ બીજ-2025તફાવત
શારીરિક હુમલો16028075.00%
ઊંચાઈ પરથી પડવું/લપસી જવું23328421.89%
જાતીય હુમલો21-50.00%
કચડાઈ જવાથી થયેલી ઈજા162025.00%
જંગલી પ્રાણીને કારણે ઈજા121525.00%
દાઝી જવું101220.00%
વીજળી કરંટ1210-16.67%
અન્ય ઈજાઓ456340.00%
ટ્રોમા (વાહન)49168539.64%

ટ્રોમા વ્હીક્યુલર ડ્રિલ ડાઉન

ઈમરજન્સીનો પેટા પ્રકારસામાન્ય દિવસ-2025ભાઈ બીજ-2025તફાવત
2 વ્હીલર અકસ્માત41161649.88%
3 વ્હીલર અકસ્માત3060100.00%
4 વ્હીકલ અકસ્માત658429.23%
Rest Others232821.74%
Trauma (Vehicular)52978848.98%

જિલ્લા મુજબ ઈમરજન્સી કેસ

જિલ્લોસામાન્ય દિવસ-2025ભાઈ બીજ-2025તફાવત
અમદાવાદ88399913.14%
સુરત48658319.96%
દાહોદ21326223.00%
રાજકોટ25528612.16%
વડોદરા2492677.23%
કચ્છ16420021.95%
વલસાડ15919522.64%
પંચમહાલ11716137.61%
ભાવનગર15718618.47%
જામનગર12915520.16%
અમરેલી12114721.49%
આણંદ11713717.09%
છોટાઉદેપુર1201243.33%
જૂનાગઢ10815846.30%
સાબરકાંઠા10212623.53%
ખેડા1281409.38%
ભરૂચ10412217.31%
બનાસકાંઠા10211310.78%
તાપી10812112.04%
ગાંધીનગર11715229.91%
મોરબી779827.27%
નર્મદા9010820.00%
મહેસાણા92964.35%
નવસારી9612025.00%
સુરેન્દ્રનગર8310324.10%
અરવલ્લી587834.48%
મહીસાગર7165-8.45%
ડાંગ5654-3.57%
ગીર સોમનાથ568958.93%
દેવભૂમિ દ્વારકા566719.64%
પાટણ617116.39%
પોરબંદર526932.69%
બોટાદ37408.11%
Total48255,69217.97%

જિલ્લા મુજબ અકસ્માત ઈમરજન્સી

જિલ્લોસામાન્ય દિવસ-2025ભાઈ બીજ-2025તફાવત
અમદાવાદ8810215.91%
સુરત57605.26%
બનાસકાંઠા193163.16%
વડોદરા354117.14%
રાજકોટ273737.04%
ખેડા1535133.33%
સાબરકાંઠા1025150.00%
દાહોદ1428100.00%
ભાવનગર162981.25%
મહેસાણા172652.94%
ગાંધીનગર203260.00%
વલસાડ1232166.67%
આણંદ1532113.33%
પંચમહાલ172864.71%
કચ્છ183066.67%
છોટાઉદેપુર614133.33%
નર્મદા75-28.57%
અરવલ્લી817112.50%
જામનગર111645.45%
નવસારી119-18.18%
ભરૂચ141828.57%
મહીસાગર61183.33%
ગીર સોમનાથ6950.00%
સુરેન્દ્રનગર101880.00%
જૂનાગઢ1024140.00%
પાટણ10100.00%
અમરેલી101550.00%
મોરબી91455.56%
તાપી101550.00%
ડાંગ53-40.00%
દેવભૂમિ દ્વારકા61183.33%
બોટાદ4525.00%
પોરબંદર4650.00%
કુલ52978848.96%

શારીરિક ઈજાના જિલ્લા મુજબ ઈમરજન્સી કેસ

જિલ્લોસામાન્ય દિવસ-2025ભાઈ બીજ-2025તફાવત
અમદાવાદ416353.66%
સુરત214090.48%
દાહોદ417325.00%
પંચમહાલ522340.00%
કચ્છ36100.00%
વડોદરા75-28.57%
ભાવનગર6716.67%
અરવલ્લી27250.00%
સુરેન્દ્રનગર24100.00%
અમરેલી310233.33%
ખેડા4775.00%
સાબરકાંઠા330.00%
ગીર સોમનાથ310233.33%
બનાસકાંઠા75-28.57%
રાજકોટ880.00%
પાટણ36100.00%
ગાંધીનગર314366.67%
ભરૂચ220.00%
જામનગર3566.67%
મહેસાણા5620.00%
મોરબી220.00%
મહીસાગર3433.33%
જૂનાગઢ37133.33%
છોટાઉદેપુર24100.00%
પોરબંદર13200.00%
નવસારી10-100.00%
નર્મદા220.00%
આણંદ330.00%
વલસાડ3566.67%
તાપી10-100.00%
બોટાદ110.00%
દેવભૂમિ દ્વારકા12100.00%
ડાંગ10-100.00%
કુલ16028075.00%

દાજી જવાના કેસ

જિલ્લોભાઈ બીજ
અમદાવાદ2
સુરત2
જામનગર2
રાજકોટ2
દાહોદ1
અમરેલી1
મહીસાગર1
પંચમહાલ1
કુલ12

