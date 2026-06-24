કામરેજમાં દર્દીને લઈ જતી 108 એમ્બ્યુલન્સનો અકસ્માત: પતરાના શેડમાં ઘૂસી, મોટી જાનહાનિ ટળી
ડ્રાઈવરે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા સર્જાયો અકસ્માત, આખી ઘટના સીસીટીવીમાં થઈ કેદ
Published : June 24, 2026 at 7:18 PM IST
સુરત: કામરેજ તાલુકામાં એક ચોંકાવનારો અકસ્માતમાં દર્દીને લઈને હોસ્પિટલ જઈ રહેલી 108 એમ્બ્યુલન્સ પોતે જ અકસ્માતનો શિકાર બની. એમ્બુલન્સ ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવતા તે રસ્તાની બાજુમાં આવેલા પતરાના શેડમાં ઘૂસી ગઈ હતી. સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી.
મળતી માહિતી મુજબ, કામરેજના પરબ ગામ પાસે 108 એમ્બ્યુલન્સ કોઈ દર્દીને લઈને ઇમરજન્સીમાં હોસ્પિટલ જઈ રહી હતી. તે સમયે અચાનક એમ્બ્યુલન્સ બેકાબૂ બની હતી અને ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા તે રસ્તા પાસે આવેલા પતરાના શેડ સાથે અથડાઈને અંદર ઘૂસી ગઈ હતી.
અકસ્માત સમયે એમ્બ્યુલન્સમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દી અને સાથે રહેલા તેમના પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા. અકસ્માતની તીવ્રતાને કારણે તેમના જીવ તાળવે ચોંટયા હતા. જોકે, ઘટના બાદ તાત્કાલિક સ્ટાફે ત્વરિત કામગીરી બતાવીને દર્દીને હેમખેમ એમ્બ્યુલન્સમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢી લીધા હતા. કોઈ જાનહાનિ ન થતા સૌએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો.
આ અકસ્માતની સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે એમ્બ્યુલન્સ કઈ રીતે બેકાબૂ બનીને શેડમાં ઘૂસી જાય છે. હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સ્થાનિક આગેવાન મહેશ ભાઈ પટેલ જણાવ્યું હતું કે કોઈક વાહન પતરાના શેડ સાથે અથડાયું હોવાનો અવાજ આવતા જ અમે ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા અને જોયું તો એમ્બ્યુલન્સ હતી. હાજર સ્ટાફ દર્દીને બહાર કાઢી રહ્યો હતો. કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ ના હતી
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