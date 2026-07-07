જામનગર : જામજોધપુરમાં 108ની પ્રશંસનીય કામગીરી, ભારે વરસાદ વચ્ચે કાદવ ખૂંદીને સગર્ભાની ઘરે જ સફળ પ્રસૂતિ કરાવી
હોસ્પિટલ લઈ જવાનો સમય ન હોવાથી એમ્બ્યુલન્સ સ્ટાફે ઘરમાં જ મેડિકલ કૌશલ્ય અને સૂઝબૂઝથી સુરક્ષિત પ્રસૂતિ કરાવી માતાને નવજીવન આપ્યું.
Published : July 7, 2026 at 5:51 PM IST
જામનગર: ભારે વરસાદમાં તમામ રસ્તા બંધ થઈ ગયા હોય અને એક સગર્ભાને તીવ્ર પીડા ઉપડે, ત્યારે 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ દેવદૂત બનીને પહોંચી અને અંતરિયાળ વાડી વિસ્તારમાં સુરક્ષિત પ્રસૂતિ કરાવી માતા અને નવજાતને નવજીવન આપ્યું છે. જામનગર જિલ્લાના જામજોધપુર તાલુકાના કોટડા બાવીસી ગામનો આ કિસ્સો માનવતા અને ફરજપરસ્તીની મિશાલ બન્યો છે.
કોટડા બાવીસી ગામના અંતરિયાળ વાડી વિસ્તારમાં ખેતમજૂરી કરતાં 30 વર્ષીય કમલીબેન એયરને અચાનક પ્રસૂતિની તીવ્ર પીડા ઉપડી હતી. આ તેમની ચોથી ડિલિવરી હોવાથી તબીબી દૃષ્ટિએ તેઓ ‘હાઈ-રિસ્ક’ માતાની શ્રેણીમાં આવતાં હતાં. પરિવારજનોએ તાત્કાલિક 108 કટોકટી સેવાનો સંપર્ક કરતાં જામજોધપુર લોકેશનની એમ્બ્યુલન્સના ઈ.એમ.ટી. (ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયન) હસમુખ સાગઠિયા અને પાયલોટ કમલેશ કંટારીયા માત્ર અડધા કલાકમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
પ્રસૂતિ બાદ માતા અને નવજાત બાળકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચાડવા અનિવાર્ય હતા. રસ્તો સંપૂર્ણપણે કાદવવાળો હોવાથી સ્ટાફે સ્થાનિક લોકોની મદદ લઈ માતા અને નવજાત શિશુને એક ખાટલામાં સુવડાવ્યાં અને ખભા પર ખાટલો ઊંચકી આશરે 500 મીટરનો કાદવ-કીચડવાળો રસ્તો પગપાળા પાર કર્યો હતો. - કમલેશ કંટારીયા, 108 એમ્બ્યુલન્સના પાયલોટ
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડેલા ભારે વરસાદને કારણે વાડી વિસ્તાર તરફનો રસ્તો સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયો હતો. એમ્બ્યુલન્સ અડધે સુધી જઈ શકી, પરંતુ આગળ ખેતરો અને અતિશય કાદવ-કીચડના કારણે વાહન આગળ વધારવું અશક્ય બન્યું હતું. સગર્ભા માતાની સ્થિતિ અત્યંત નાજુક હતી અને હોસ્પિટલ સુધી લઈ જવાનો સમય નહોતો. આ કટોકટીની પળે 108ના સ્ટાફે જરૂરી તબીબી કિટ લઈને પગપાળા ચાલીને સગર્ભાના ઘરે પહોંચી, ત્યાં જ સફળતાપૂર્વક સુરક્ષિત પ્રસૂતિ કરાવી હતી.
આ કપરા માર્ગેથી પસાર થઈને તેઓ સુરક્ષિત રીતે એમ્બ્યુલન્સ સુધી પહોંચ્યા. ત્યારબાદ માતા અને બાળકને વધુ સારવાર માટે તાત્કાલિક જામજોધપુર સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યાં. 108 સ્ટાફની આ અપ્રતિમ કર્તવ્યનિષ્ઠા અને માનવીય અભિગમની સમગ્ર પંથકમાં ભારે પ્રશંસા થઈ રહી છે. મુશ્કેલ સમયમાં દેવદૂત બનીને આવેલા સ્ટાફનો પ્રસૂતાના પરિવારે હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.
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