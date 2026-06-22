છેલ્લા 4 વર્ષમાં રાજ્યમાં 1063 વિદ્યાર્થીઓએ કરી આત્મહત્યા, ગુજરાત કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
પરીક્ષાના કૌભાંડો અને માનસિક દબાણ વચ્ચે ગુજરાતમાં દર 15 કલાકે એક વિદ્યાર્થી કરે છે આત્મહત્યા, ગુજરાત કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો.
Published : June 22, 2026 at 7:30 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યાના આંકડાએ ભારે ચિંતા ઉપજાવી છે. કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ કરેલા ખુલાસા અનુસાર, રાજ્યમાં 2020-21 થી 2024-25 દરમિયાન કુલ 1063 વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. ખાસ કરીને વર્ષ 2024-25માં એકલા ગુજરાતમાં 568 વિદ્યાર્થી આત્મહત્યા કરી ચૂક્યા છે, જે દર 15 કલાકે એક વિદ્યાર્થીના મોત સમાન છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર શિક્ષણ પ્રણાલી અને યુવાનોના ભવિષ્ય પર ગંભીર પ્રશ્નાર્થ ઉભા કર્યા છે.
ચોંકાવનારા આંકડાઓ : દર વર્ષે વધતો ગ્રાફ
ગુજરાત કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશી દ્વારા જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યાનો વાર્ષિક આંકડો સતત ચડતો જોઈ શકાય છે. વર્ષ 2020-21માં 151, 2022-23માં 161, 2023-24માં 183 અને 2024-25માં કૂદીને 568 પર પહોંચી ગયો. ચાર વર્ષનો કુલ સરવાળો 1063 થાય છે. આ આંકડા માત્ર ગુજરાત પૂરતા મર્યાદિત નથી. નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ બ્યુરો (NCRB)ના આંકડા દર્શાવે છે કે વર્ષ 2019 થી 2024 દરમિયાન દેશભરમાં 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના 63,915 બાળકો અને કિશોરોએ આત્મહત્યા કરી. એટલે કે, દેશમાં દરરોજ સરેરાશ 40 થી વધુ કિશોરો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. આ સિવાય, 30 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના 12,598 યુવાનોએ પરીક્ષામાં નિષ્ફળતાને કારણે મોતને ભેટી લીધું. માત્ર વર્ષ 2024માં જ દેશભરમાં 14,488 વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી. આમાં 16% નો વધારો નોંધાયો છે.
પરીક્ષા કૌભાંડો અને માનસિક દબાણ : યુવાનોની નિરાશાનું કારણ
ડૉ. મનીષ દોશીના જણાવ્યા મુજબ, આત્મહત્યાના વધતા કેસો પાછળ પરીક્ષાનું અસહ્ય દબાણ, ભરતી કૌભાંડો, પેપર લીક જેવી ગેરરીતિઓ અને ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા મુખ્ય કારણો છે. તેમણે કહ્યું, “વિદ્યાર્થીઓ દિવસ-રાત મહેનત કરે, પરિવારો લાખો રૂપિયાની ફી ભરે અને અંતે સિસ્ટમ જ તેમના વિશ્વાસ સાથે દગો કરે. NEET, JEE, CUET, GPSC, UPSC જેવી પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક થાય, પરિણામો વર્ષો સુધી અટકે, ડિગ્રી લીધા પછી નોકરીની કોઈ ખાતરી નથી, તો યુવાનોમાં નિરાશા ફેલાય તે સ્વાભાવિક છે. આ માત્ર આંકડા નથી, દરેક આંકડાની પાછળ એક પરિવારનો આક્રંદ, માતા-પિતાનું તૂટેલું સ્વપ્ન અને એક યુવાનનું અધૂરું ભવિષ્ય છે.”
ગુજરાતમાં ભરતી પરીક્ષાઓને લઈને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અનેક વખત પેપર લીક અને કૌભાંડો સામે આવ્યા છે. લાખો વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ભવિષ્ય માટે આ પરીક્ષાઓ પર આધાર રાખતા હોય છે, પરંતુ ગેરરીતિઓના કારણે તેમના સપનાઓ ચકનાચૂર થઈ જાય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં તો વર્ષોની મહેનત પછી પરીક્ષા જ રદ થાય છે અથવા ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષો સુધી ખેંચાય છે. આ પરિસ્થિતિએ યુવાનોના માનસિક આરોગ્ય પર ગંભીર અસર કરી છે.
સરકાર પર આકરા પ્રહાર અને પાંચ મુખ્ય માંગણીઓ
કોંગ્રેસે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, “સરકાર માત્ર જાહેરાતોમાં જ વ્યસ્ત છે અને વિદ્યાર્થીઓના જીવ બચાવવા માટે કોઈ ગંભીર પગલાં લઈ રહી નથી.” ડૉ. દોશીએ સરકાર સમક્ષ પાંચ માંગણીઓ રજૂ કરી:
- પેપર લીક અને કૌભાંડો માટે કડક કાયદો : પરીક્ષા ગેરરીતિઓ સામે વિશેષ અને કડક કાયદો બનાવવામાં આવે, જેથી દોષિતોને કડકમાં કડક સજા થાય.
- ફરજિયાત માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ : રાજ્યની દરેક શાળા, કૉલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર અને 24x7 હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવે.
- પારદર્શક ભરતી પ્રણાલી : તમામ ભરતી અને પ્રવેશ પરીક્ષાઓ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને સમયબદ્ધ બનાવવામાં આવે.
- વિશેષ તપાસ અને નીતિ : વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યાના મુદ્દે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશેષ તપાસ કમિશન બેસાડી, એક સ્પષ્ટ નીતિ ઘડવામાં આવે.
- રાજકીય-વહીવટી જવાબદારી : પરીક્ષા કૌભાંડો માટે જવાબદાર મોટા અધિકારીઓ અને રાજકીય વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી સિસ્ટમ પર વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત થાય.
તેમણે ઉમેર્યું કે, “એક પણ વિદ્યાર્થીનું જીવન રાજકીય અને વહીવટી નિષ્ફળતાને કારણે ન જવું જોઈએ. દર વર્ષે નવી ગેરરીતિ સામે આવે છે, પરંતુ જવાબદારી કોઈ લેતું નથી. હવે સમય આવી ગયો છે કે યુવાનોના ભવિષ્યને બગાડતી આ સિસ્ટમ સામે સખત કાર્યવાહી થાય.”
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