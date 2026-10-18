ચાર જણથી શરૂ થયેલી ગરબી આજે 103 વર્ષનો વારસો! સરખેજની પોળમાં જીવંત છે પ્રાચીન ગરબાની પરંપરા
DJ અને ફિલ્મી ગીતો વિના પ્રાચીન ગરબા, પ્રભાતિયાં અને સિક્સ-સ્ટેપ રાસ અહીંની ખાસિયત
Published : October 18, 2026 at 12:03 PM IST
અમદાવાદ: એક તરફ નવરાત્રીમાં મોંઘા પાસ લઈને પાર્ટી પ્લોટ અને ક્લબમાં ગરબા રમવાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો છે, તો બીજી તરફ અમદાવાદના સરખેજની ખારવાડાની પોળમાં 103 વર્ષ જૂની પરંપરા આજે પણ જીવંત છે. અહીં ગરબા માત્ર નૃત્ય નથી, પરંતુ માતાજીની આરાધના, સામૂહિક ભક્તિ અને પેઢી દર પેઢી મળેલા સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવાનો પ્રયાસ છે. મણિબાએ શરૂ કરેલી આ ગરબીની શરૂઆત માત્ર ચાર લોકો સાથે થઈ હતી. સમય જતાં લોકો જોડાતા ગયા, પરંતુ પરંપરાનો મૂળ ભાવ આજે પણ જળવાઈ રહ્યો છે. અહીં ન તો મોટા કલાકારોના કાર્યક્રમો છે, ન DJના તાલે ફિલ્મી ગીતો પર ગરબા; અહીં પ્રાચીન ગરબા, માતાજીની આરતી, પ્રસાદ, પ્રભાતિયાં અને પરંપરાગત રાસનું આગવું વાતાવરણ જોવા મળે છે.
મણિબાએ ચાર લોકો સાથે શરૂ કરી હતી ગરબી
સ્થાનિક રહીશ કૃષ્ણાબેન પ્રવીણભાઈના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ મણિબાના ઘરની બાજુમાં જ રહેતાં હતાં. મણિબાએ જ્યારે પોતાના ઘર પાસેથી ગરબીની સ્થાપના કરીને ગરબા શરૂ કર્યા ત્યારે શરૂઆતમાં માત્ર ચાર લોકો જ જોડાતા હતા. ધીમે-ધીમે આ પરંપરામાં લોકોની સંખ્યા વધતી ગઈ. મણિબા ઘૂઘરા પગે બાંધીને ગરબા ફરતાં હતાં અને ભાદરવા મહિનામાં ઘૂઘરા બાંધીને અંબાજી સુધી પગપાળા જતાં હોવાની યાદો પણ સ્થાનિક લોકો આજે સાચવી રહ્યા છે.
કૃષ્ણાબેનના જણાવ્યા મુજબ, એ સમયના ગરબા એટલા જાણીતા હતા કે અમદાવાદના મોટા વેપારીઓ અને શેઠિયાઓ પણ અહીં આવતા હતા. કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ સહિતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિઓ અહીં ગરબામાં હાજરી આપતા હોવાની વાત તેઓ યાદ કરે છે. ગરબા દરમિયાન આરતી, પ્રસાદ અને લહાણીની પરંપરા પણ હતી. તે સમયે આશરે 150 લોકો ગરબા જોવા અને તેમાં જોડાવા આવતા હતા.
શરૂઆતના સમયમાં કેટલીક મહિલાઓ અને વિધવા બા બેસીને જ ગરબા ગાતાં હતાં, કારણ કે તે સમયે ફરતા ગરબા રમવાની પ્રથા નહોતી. ત્યાર બાદ પેઢી બદલાતાં નટવરભાઈ કરુણાશંકર, અનસૂયાબેન મુકુંદભાઈ સહિતના સ્થાનિક લોકોએ ગરબા ફરવાનું શરૂ કર્યું. કોઈ ઢોલ કે વાદ્યયંત્ર વિના માત્ર મોઢેથી ગવાતા પ્રાચીન ગરબાની આ પરંપરા ધીમે-ધીમે આગળ વધતી ગઈ.
103 વર્ષ જૂની પરંપરા, નવી પેઢી પણ જોડાઈ
સ્થાનિક રહીશ સોનિયા ત્રિવેદીના જણાવ્યા મુજબ, અહીં લગભગ 103 વર્ષથી ગરબાની પરંપરા ચાલી આવે છે. તેમના વડવાઓએ શરૂ કરેલી આ પરંપરા આજે નવી પેઢીના યુવાનો આગળ વધારી રહ્યા છે, તે સ્થાનિકો માટે આનંદની વાત છે.
અહીં માઇક પર પણ પ્રાચીન ગરબા જ ગવાય છે. DJના તાલે કે ફિલ્મી ગીતો પર નૃત્ય કરવાની પ્રથા નથી. બાળકો, મહિલાઓ અને સ્થાનિક રહીશો સાથે મળીને ગરબે ઘૂમે છે. સોનિયા ત્રિવેદીના જણાવ્યા મુજબ, અહીં રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 7 વાગ્યા સુધી ગરબા ચાલે છે. ગરબામાં ગાનારા યુવાનો પણ સ્થાનિક જ છે, જે આ પરંપરાને પોતાની જવાબદારી સમજીને આગળ વધારી રહ્યા છે.
એક મહિનાની મહેનતથી યુવાનો કરે છે ડેકોરેશન
આ વર્ષે ખારવાડાની પોળમાં ગામઠી શૈલીનું સુંદર ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે આ સજાવટ માટે બહારની કોઈ મોટી ઇવેન્ટ ટીમ પર આધાર રાખવાને બદલે સ્થાનિક યુવાનો જાતે જ મહેનત કરે છે. સોનિયા ત્રિવેદીના જણાવ્યા મુજબ, વિસ્તારના યુવાનો લગભગ એક મહિનાથી ડેકોરેશનની તૈયારીમાં જોડાયા હતા. દરેક વસ્તુમાં પોતાનો સ્પર્શ આપવાની સાથે તેની સુંદરતા અને વ્યવસ્થાનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
ખારવાળ યુવક મિત્ર મંડળના યુવક સચિનના જણાવ્યા મુજબ, મંડળના આશરે 30 યુવાનોની ટીમે 15થી 20 દિવસ સુધી ઉજાગરા કરીને આ આયોજન તૈયાર કર્યું છે. તેમની મહેનત પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પોતાની સંસ્કૃતિ અને વારસાને ભૂલવા ન દેવાનો છે.
મોંઘા પાસ કરતાં અહીંનો ભક્તિભાવ અલગ
આજના સમયમાં ગરબા રમવા માટે અનેક સ્થળોએ ₹1,500થી ₹3,000 કે તેથી વધુ કિંમતના પાસ ખરીદવા પડે છે. મોટા કલાકારો, લાઇટિંગ અને ભવ્ય ડેકોરેશનને કારણે પાર્ટી પ્લોટના ગરબા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. પરંતુ સરખેજની આ પોળમાં ગરબાનું મુખ્ય આકર્ષણ માતાજીની આરાધના અને સામૂહિક ભક્તિ છે.
સોનિયા ત્રિવેદી કહે છે કે અહીં જે આધ્યાત્મિક માહોલ અને ગરબા ગાવાનો અનુભવ મળે છે, તે માત્ર મોંઘા પાસ ખરીદવાથી મળતો નથી. અહીં શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં રહેવા ગયેલા લોકો પણ સાતમ-આઠમના પ્રસંગે ખાસ પાછા આવે છે. સમય બદલાયો છે અને પોળમાં વિવિધ સમાજના લોકો વસે છે, છતાં સૌ હળી-મળીને પરંપરામાં જોડાય છે.
સચિનના જણાવ્યા મુજબ, બહારના ગરબા કાર્યક્રમોમાં મોટા કલાકારો અને ભવ્ય ડેકોરેશન જોવા મળે છે, પરંતુ અહીંનો હેતુ વ્યવસાય નહીં, માતાજીની ભક્તિ છે. યુવાનો ઇચ્છે છે કે નવી પેઢી ગરબાની મૂળ પરંપરા અને તેના સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વને ભૂલી ન જાય.
ચંપલ વિના ગરબા, મર્યાદા અને સ્વચ્છતાનું ધ્યાન
આ ગરબીમાં પરંપરાની સાથે નિયમો અને મર્યાદાનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. કૃષ્ણાબેનના જણાવ્યા મુજબ, અહીં ગરબા રમતી વખતે ચંપલ પહેરવાની મનાઈ છે. ખેલૈયાઓ ચંપલ ઉતારીને જ ગરબામાં જોડાય છે. આ નિયમ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને ગરબીની પરંપરાને અનુરૂપ જાળવવામાં આવે છે.
સ્થાનિક યુવાનો દ્વારા આયોજન દરમિયાન સ્વચ્છતા અને વ્યવસ્થાનું ધ્યાન રાખવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. ગરબીનું સ્થળ, ડેકોરેશન અને ધાર્મિક માહોલ જળવાઈ રહે તે માટે મંડળના સભ્યો જાતે જ જવાબદારી સંભાળે છે.
પ્રભાતિયાં અને સિક્સ-સ્ટેપ રાસ છે ખાસ ઓળખ
સરખેજની આ ગરબીની વિશેષતા માત્ર પ્રાચીન ગરબા પૂરતી સીમિત નથી. વહેલી સવારે ચાર વાગ્યા પછી ગવાતાં પ્રભાતિયાં પણ અહીંની આગવી ઓળખ છે. સોનિયા ત્રિવેદીના જણાવ્યા મુજબ, અહીંનાં પ્રભાતિયાં સરખેજમાં ખાસ જાણીતા છે અને તેના તાલે સિક્સ-સ્ટેપ રાસ રમવામાં આવે છે.
રાતથી સવાર સુધી ચાલતી આ ભક્તિભરી પરંપરામાં આરતી, પ્રસાદ, પ્રાચીન ગરબા અને પ્રભાતિયાં એક અલગ જ આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સર્જે છે. અહીં ગરબા જોવા આવનારને માત્ર નૃત્ય નહીં, પરંતુ વર્ષોથી જીવંત રહેલી સંસ્કૃતિનો અનુભવ થાય છે.
પરંપરા જાળવવાની જવાબદારી હવે યુવાનોના હાથમાં
મણિબાએ માત્ર ચાર લોકો સાથે શરૂ કરેલી ગરબી આજે 103 વર્ષ બાદ પણ સ્થાનિક લોકોના સહકારથી આગળ વધી રહી છે. એક પેઢીએ બીજી પેઢીને સોંપેલો આ વારસો હવે ખારવાળ યુવક મિત્ર મંડળના યુવાનો સાચવી રહ્યા છે. તેમના માટે ગરબી માત્ર નવરાત્રીનું આયોજન નથી, પરંતુ પોતાની ઓળખ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા રહેવાનો માર્ગ છે.
સરખેજની ખારવાડાની પોળની આ ગરબી એ વાતનો અહેસાસ કરાવે છે કે ગરબાની સાચી ભવ્યતા હંમેશાં મોંઘા પાસ કે મોટા મંચમાં જ નથી હોતી; ક્યારેક ચાર લોકો સાથે શરૂ થયેલી ભક્તિની પરંપરા જ સદીથી વધુ સમય સુધી આખા વિસ્તારને એકસાથે બાંધી રાખે છે.
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