પાટણમાં 10 હજાર લીટર અસ્વચ્છ છાશનો નાશ, બે એકમ સામે ફૂડ વિભાગની કાર્યવાહી
નગરપાલિકા અને FDCAની ટીમને ડેરી તથા દૂધની બનાવટના બે એકમની તપાસ દરમિયાન ખાદ્ય સુરક્ષા તથા સ્વચ્છતા અંગે ગંભીર ખામીઓ જોવા મળતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : September 26, 2026 at 7:05 PM IST
પાટણ: ગુજરાતમાં નકલી ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓને લઇને ફૂડ વિભાગ એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. નવરાત્રી-દિવાળી જેવા તહેવારો નજીક આવતા પાટણ નગરપાલિકા અને ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન દૂધમાંથી અખાદ્ય વસ્તુઓ છાશ-બટર-ચીજ સહિતનો બિન આરોગ્ય જથ્થો મોટા પ્રમાણમાં મળી આવ્યો હતો. નગરપાલિકા અને FDCAની ટીમને ડેરી તથા દૂધની બનાવટના બે એકમની તપાસ દરમિયાન ખાદ્ય સુરક્ષા તથા સ્વચ્છતા અંગે ગંભીર ખામીઓ જોવા મળતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
પાટણમાં અખાદ્ય છાશ-બટરનો જથ્થો જપ્ત
પાટણ સિદ્ધપુર હાઇવે પર સુભાષનગર સોસાયટીમાંથી લાયસન્સ વિના ચાલતું બિન અધિકૃત એકમ મળી આવ્યું હતું, જ્યાંથી માનવ વપરાશ માટે અયોગ્ય વેસ્ટ છાશમાંથી છાશ, માખણ અને ક્રીમનું કરતું હતું ઉત્પાદન મળી આવ્યું હતુ.
બંસી કુમાર પટેલનું એકમ FSSAI લાયસન્સ વિના સંચાલિત હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને દૂધ ખરીદીના કોઈ પુરાવા કે રેકોર્ડ પણ ઉપલબ્ધ નહોતા. તપાસમાં 3 લાખની કિંમતની 10 હજાર લીટર અસ્વચ્છ છાશનો STP ખાતે નાશ કરાયો હતો તેમજ છાશ અને ક્રીમના 2 સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરી પરીક્ષણ માટે મોકલાયા હતા.
સિદ્ધપુર હાઇવે રોડ પર આવેલા સીકે એસ્ટેટમાં આવેલા કૃપા બટર મિલ્કના એકમમાં પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં લાઈસન્સ હોવા છતા નિયમોમાં ઉલ્લંઘન થતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ઉત્પાદન વિસ્તારમાં ભારે માખીઓનો ઉપદ્રવ, પક્ષીના માળા અને જાળા જોવા મળ્યા હતા. ખાદ્ય પદાર્થો અને વેસ્ટ છાશનું માર્કિંગ વિના મિશ્રણ સંગ્રહ કરવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
FSSAI લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ
આ એકમમાંથી 24750ની કિંમતનું 45 કિલો શંકાસ્પદ ઘી તેમજ 200 લીટર છાશનો નાશ કરાયો હતો. તમામ પ્રકારનું પ્રોસેસિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને વેચાણ બંધ કરવાના આદેશ સાથે છાશ અને ઘીના 2 સેમ્પલ તપાસ અર્થે લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ એકમનું FSSAI લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
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