ઈંધણની કાળાબજારી, સલાયા-ખંભાળિયા રોડ પર આશરે 1000 લીટર ડીઝલનો જથ્થો ઝડપાયો

દેવભૂમિ દ્વારકા SOG ટીમે સલાયા-ખંભાળિયા રોડ પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક પીકઅપ ગાડીમાંથી આશરે 1000 લીટર ડીઝલનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો.

Published : May 24, 2026 at 12:25 PM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા: જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની સંભવિત અછતને લઈ ફેલાયેલી અફવાઓ વચ્ચે હવે કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા ઇંધણની કાળાબજારી શરૂ કરાઈ હોવાની માહિતી સામે આવતા પોલીસ તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે.

જિલ્લા પોલીસ વડા જયરાજસિંહ વાળા અને રાજકોટ રેન્જ DIGના માર્ગદર્શન હેઠળ દેવભૂમિ દ્વારકા SOG ટીમ દ્વારા જિલ્લામાં અલગ અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

દેવભૂમિ દ્વારકા SOG ટીમે સલાયા-ખંભાળિયા રોડ પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક પીકઅપ ગાડીમાંથી આશરે 1000 લીટર ડીઝલનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન લાલુકા ગામના ભીખાભાઈ પિંડારિયાના કબજામાંથી ડીઝલ ભરેલી ગાડી સહિત કુલ રૂપિયા 2.43 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા આરોપી સામે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

બીજી તરફ ભાણવડ પોસ્ટ વિસ્તારમાં પણ SOG ટીમે શંકાસ્પદ રીતે ઇંધણ લઈ જવાતું હોવાની બાતમીના આધારે છકડો રિક્ષા રોકી તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં અંદાજે 900 લીટર જેટલું શંકાસ્પદ ઇંધણ મળી આવ્યું હતું. પોલીસે ઢેબર ગામના આદમભાઈ હિંગોરાના કબજામાંથી રિક્ષા સહિત રૂપિયા 1.34 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.

પોલીસ તંત્રએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલની સંગ્રહખોરી, કાળાબજારી અથવા ગેરકાયદેસર વેચાણ કરનારાઓ સામે આગામી દિવસોમાં પણ કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

