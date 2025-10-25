100 વર્ષ જૂનો પાટા પર દોડતો ઈતિહાસ, વર્તમાન પાસે માંગે સુવિધા અને વિકાસ
આશરે 100 વર્ષથી બીલીમોરા અને વઘઈ વચ્ચે દોડતી ઐતિહાસિક નેરોગેજ ટ્રેન આજે વર્તમાન પાસે વિકાસ અને સમયની માંગ અનુસાર સુવિધા માંગી રહી છે.
Published : October 25, 2025 at 3:19 PM IST
નવસારી: દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન જ્યાં લગભગ લોકો પ્રવાસના મૂડમાં હોય છે, ત્યાં કેટલાંક પ્રકૃતિપ્રેમીઓ માટે કુદરતી સૌંદર્યનો લ્હાવો મેળવવા માટે સૌથી સસ્તુ અને સુંદર માધ્યમ બીલીમોરા–વઘઈ નેરોગેજ ટ્રેનની મુસાફરી છે.
આ 64 કિલોમીટરની નાની મુસાફરીમાં પણ સાડા ત્રણ કલાક જેટલો લાંબો સમય યાદગાર સમય બની જાય છે. જાણે કે આ સમય ઈતિહાસમાં પાછા જવાનું આમંત્રણ આપતુ હોય.જોકે, આ ઐતિહાસિક ટ્રેનનો આનંદ લેતા પ્રવાસીઓ એક તરફ કુદરતી સૌંદર્યમાં ખોવાઈ જાય છે, તો બીજી તરફ સુવિધાઓના અભાવથી નિરાશ પણ થાય છે.
સમયની સાથે સુવિધાની માંગ
કોરોનાકાળ બાદ ફરી શરૂ થયેલી આ નેરોગેજ ટ્રેનમાં હવે રેલ્વે વિભાગે એક AC કોચ ઉમેર્યો છે, જેનું બુકિંગ ઓનલાઈન થાય છે. બાકી સામાન્ય કોચમાં ફક્ત 10 રૂપિયાની ટિકિટ હોવાથી વેકેશન દરમિયાન મુસાફરોની સંખ્યા ઘણી વધી જાય છે. પરંતુ મુશ્કેલી એ છે કે ટ્રેનમાં ફક્ત ચાર નાના કોચ છે, જેના કારણે ભીડ વધારે થઈ જાય છે. ઘણા લોકો ટિકિટ હોવા છતાં પણ ટ્રેનમાં ચડી શકતા નથી. ગરમી અને ભીડને કારણે પ્રવાસીઓને મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે. તેથી મુસાફરોમાં માંગ ઉઠી છે કે રેલ્વે તંત્રએ વધારાના કોચ જોડવા કે વધારાની ટ્રેન દોડાવવી જોઈએ.
પાટા પર દોડતો 100 વર્ષ પહેલાનો ઈતિહાસ
આ ટ્રેનની શરૂઆતના ગૌરવવંતા ઈતિહાસની વાત કરીએ તો, સૌથી પહેલાં, આ નેરોગેજ ટ્રેન લગભગ 100 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હતી. બરોડાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે ડાંગના ગાઢ જંગલોમાંથી કિંમતી સાગના લાકડાનું પરિવહન કરવા માટે બીલીમોરાથી વઘઈ સુધી આ નેરોગેજ લાઇન શરૂ કરી હતી. શરૂઆતમાં ફક્ત માલગાડી તરીકે દોડતી આ ટ્રેન ધીમે ધીમે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજ અને આસપાસના ગામના લોકો માટે જીવદોરી બની ગઈ.
ઈતિહાસથી વર્તમાન સુધીની અનેક સફર
પરંતુ આજે ઈતિહાસથી વર્તમાનની અનેક સફર ખેડી ચુકેલી આ ટ્રેનની સ્થિતિ અને તેની સુવિધાઓ બંને જૂની અને બિસ્મામર થઈ ગઈ છે. ગણદેવી, રાનકુવા, ઉનાઈ, ડુંગરડા જેવા સ્ટેશનોની હાલત તો એવી છે કે જાણે કોઈ ભવ્ય ઈમારતના ખંડેરો ઉભા હોઈ. આ તમામ સ્ટેશનોમાં હવે ફક્ત ટિકિટ બારી બચી છે. બાકીના મકાનો ખંડેર અને જર્જરીત બની ગયા છે.
જર્જરીત અને બિસ્માર સ્ટેશનો ખાઈ રહ્યાં છે વિકાસની ચાડી
ઝાડી-ઝાંખરામાં ફેરવાયેલા પ્લેટફોર્મ, છતના તૂટેલા પતરા, કચરાનો ઢગલો આ દૃશ્ય વિકાસની ચાડી ખાઈ રહ્યાં છે. ઉનાઈ માતાજી યાત્રાધામ જેવા પ્રસિદ્ધ સ્થળે પણ સ્ટેશનની હાલત નિરાશાજનક છે. અહીં પાણી, શૌચાલય અને સફાઈ જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ છે. પ્રવાસીઓ વચ્ચે એવી લાગણી છે કે સરકાર અને રેલ્વે તંત્ર જો થોડી કાળજી લે તો આ આખો રૂટ પ્રવાસન માટે સુંદર આકર્ષણ બની શકે છે.
ભવિષ્યની યોજનામાં આ રૂટ અને સ્ટેશનોની કાયાપલટ
રેલવે સલાહકાર સમિતિ બીલીમોરાના વિજય પટેલ જણાવે છે કે, સ્થાનિક આગેવાનો, સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની આગેવાનીમાં આ મુદ્દે રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, ભવિષ્યમાં સ્ટેશનોના પુનઃનિર્માણ અને મુસાફરો માટેની સુવિધાઓ વધારવાના પ્રયાસો હાથ ધરાશે તેવી પણ આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
પ્રવાસન અને અર્થતંત્રને વેગ મળવાની આશા
આ નેરોગેજ ટ્રેનને જો યોગ્ય રીતે વિકસાવવામાં આવે તો તે માત્ર ઈતિહાસનો વિષય નહીં પરંતુ પ્રવાસનનું ઉમદા આકર્ષણ પણ બની શકે છે. પ્રકૃતિ અને ઇતિહાસના સમન્વય દર્શાવતી આ ટ્રેન સેવાને સાચવી રાખવી એ આપણા સૌની જવાબદારી છે , જેથી આગામી પેઢીઓ પણ આ ઐતિહાસિક સફરનો આનંદ લઈ શકે.જો રેલ્વે તંત્ર અને રાજ્ય સરકાર મળીને અહીંના સ્ટેશનોને સુંદર અને સુવિધાયુક્ત બનાવે તો આ રૂટ પર પર્યટકો વધશે અને પ્રવાસનને વેગ મળશે તેમ કોઈ શંકા નથી.