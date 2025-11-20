ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 100 ટીમો સાથે કડક વસૂલાત: 504 મિલકતો સીલ, 63 નળ કનેક્શન કપાયા, ₹142 કરોડની આવક

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં જૂનું અને નવું લેણું મળીને કુલ લગભગ ₹400 કરોડ જેટલું બાકી છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 4:34 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ બાકી વેરા વસૂલાત માટે ખાસ ટીમો રચીને મેદાનમાં ઉતારી છે અને નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. વેરો ન ભરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહીનો દોર શરૂ થયો છે.

મહાનગરપાલિકાએ ઘરવેરા તેમજ અન્ય બાકી વેરાની ઉઘરાણી માટે વિવિધ વિભાગોના કર્મચારીઓની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે. જૂનું અને નવું લેણું મળીને કુલ લગભગ ₹400 કરોડ જેટલું બાકી છે. આ વર્ષે કડક વલણ અપનાવીને વસૂલાત અભિયાન શરૂ કરાયું છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 100 ટીમો સાથે કડક વસૂલાત: 504 મિલકતો સીલ, 63 નળ કનેક્શન કપાયા, ₹142 કરોડની આવક

બાકી રકમ અને વર્તમાન વસૂલાત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના મદદનિશ કમિશનર શ્રી એમ.એમ. હિરપરાએ જણાવ્યું હતું કે, “દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જપ્તી ડ્રાઇવ શરૂ કરી છે. અમે ૩૫ જેટલા વિભાગોના કર્મચારીઓને આ કામગીરી સાથે જોડ્યા છે. દરેક શાખા અધિકારીને ₹૫ લાખથી વધુનું ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યું છે. કુલ બાકી લેણું લગભગ ₹400 કરોડ છે, જ્યારે ચાલુ વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં ₹142 કરોડ જેટલી રકમ વસૂલ થઈ છે. કુલ 3 લાખ કરદાતાઓમાંથી 1.83 લાખ કરદાતાઓએ પોતાનો વેરો ભરી દીધો છે.”

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 100 ટીમો સાથે કડક વસૂલાત: 504 મિલકતો સીલ, 63 નળ કનેક્શન કપાયા, ₹142 કરોડની આવક
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 100 ટીમો સાથે કડક વસૂલાત: 504 મિલકતો સીલ, 63 નળ કનેક્શન કપાયા, ₹142 કરોડની આવક (ETV Bharat Gujarat)

વેરો ન ભરનાર સામે કડક પગલાં

મદદનિશ કમિશનરે વધુમજિદ જણાવ્યું કે, “આગામી દિવસોમાં પણ જે કરદાતા વેરો નહીં ભરે તેમની કોમર્શિયલ મિલકતો સીલ કરવામાં આવશે, જ્યારે રહેણાંક મિલકતોના નળ કનેક્શન કાપવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં 504 મિલકતો સીલ કરવામાં આવી છે. ખુલ્લા પ્લોટોનું વેલ્યુએશન કરાવીને જાહેર હરાજી સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 100 ટીમો સાથે કડક વસૂલાત: 504 મિલકતો સીલ, 63 નળ કનેક્શન કપાયા, ₹142 કરોડની આવક
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 100 ટીમો સાથે કડક વસૂલાત: 504 મિલકતો સીલ, 63 નળ કનેક્શન કપાયા, ₹142 કરોડની આવક (ETV Bharat Gujarat)

જૂના અને ચાલુ લેણાની રિકવરી

હાલમાં 35 વિભાગોની લગભગ 150 ટીમો ફિલ્ડમાં કાર્યરત છે. ચાલુ વર્ષના લેણામાં 75 ટકા જેટલી વસૂલાત થઈ છે, જ્યારે જૂના લેણામાં (જે લગભગ ₹50 કરોડ છે) 2.10 કરોડની વસૂલાત થઈ છે. રહેણાંક વિસ્તારોમાં વેરો ન ભરનારાઓના 63 નળ કનેક્શન કાપવામાં આવ્યા છે.

આમ, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ વેરા વસૂલાતમાં ક્યારેય ન જોયું તેવું કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને કરદાતાઓને વેરો ભરવા ગંભીર ચિમકી આપી છે.

