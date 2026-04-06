મગફળીનું બિયારણ સંશોધિત કરવામાં લાગે છે 1 દાયકાનો સમય, જૂનાગઢના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકે જણાવી આખી પ્રક્રિયા

જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના મગફળી સંશોધન કેન્દ્રમાં નર-માદા છોડના સંસ્કરણથી તૈયાર થાય છે નવી જાત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 7:18 PM IST

જૂનાગઢ: મગફળીનું બિયારણ લખવું અને સાંભળવું જેટલું સરળ છે, તેટલું જ મુશ્કેલ કામ મગફળીની એક નવી જાત તૈયાર કરવાનું હોય છે. એક નહીં, બે નહીં, પરંતુ પૂરા 10 વર્ષના સતત સંશોધન અને પ્રયોગો બાદ વૈજ્ઞાનિકો એક મજબૂત બિયારણ વિકસાવવામાં સફળ થાય છે. જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના મગફળી સંશોધન કેન્દ્રના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડો. રાજેશ માદરીયાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં આ સમગ્ર પ્રક્રિયાની વિગતવાર માહિતી આપી છે.

દસ વર્ષની સફર: સંશોધિત બિયારણ સુધીનો પ્રવાસ

મગફળીના એક સંશોધિત બિયારણને તૈયાર થતાં પૂરા 10 વર્ષ લાગે છે. આ દરમિયાન વૈજ્ઞાનિકો વર્ષ દરમિયાન ઉનાળુ અને ચોમાસું એમ બે સિઝનમાં અખતરા કરે છે. દરેક સિઝનમાં અલગ અલગ ગુણધર્મો ધરાવતા નર અને માદા છોડનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. આ છોડના ફૂલ આવ્યા બાદ વૈજ્ઞાનિકો હાથે હાથે પરાગનયન કરે છે, જે અત્યંત બારીક અને શ્રમસાધ્ય કાર્ય છે.

મગફળી સંસ્કરણ બ્લોકમાં થતી કામગીરી (Etv Bharat Gujarat)

યુનિવર્સિટીના મગફળી સંશોધન કેન્દ્રમાં વિશેષ ‘મગફળી સંસ્કરણ બ્લોક’ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. અહીં પહેલી પેઢીથી લઈને છઠ્ઠી પેઢી સુધી સતત સંસ્કરણની પ્રક્રિયા ચાલે છે. ડૉ. રાજેશ માદરીયાએ જણાવ્યું કે, “એક વર્ષ બાદ સંસ્કરણ બ્લોકમાંથી ઘણા નવા છોડ મળે છે. આ જ પ્રક્રિયા દર વર્ષે ઉનાળુ અને ચોમાસા દરમિયાન કરવામાં આવે છે, જેથી બીજી, ત્રીજી અને છેવટે છઠ્ઠી પેઢી સુધી સંસ્કરણ થાય છે.”

છઠ્ઠી પેઢી બાદ સામૂહિક ઉત્પાદન

છઠ્ઠી પેઢી સુધી પહોંચ્યા બાદ, જો બિયારણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા ન મળે, તો તે મગફળીનું સામૂહિક રીતે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેની પહેલી પેઢી નક્કી થાય છે. આ અખતરા અને પ્રયોગો અલગ અલગ જાતની મગફળી સાથે થાય છે. વર્ષ બાદ ઉત્પાદન અને અન્ય ખાસિયતો પર આંકડાકીય વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા ત્રણથી ચાર વર્ષ સુધી સતત અખતરા તરીકે ચાલે છે.

મગફળી સંસ્કરણ બ્લોકમાં થતી કામગીરી (Etv Bharat Gujarat)

રાજ્ય અને દેશભરમાં પરીક્ષણ

ત્યારબાદ ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં મગફળીનું વાવેતર થાય છે તે જિલ્લાઓમાં અને ભારતના અન્ય મગફળી ઉત્પાદક રાજ્યોમાં આ નવી જાતનું અખતરા રૂપે વાવેતર કરવામાં આવે છે. જો આ સંશોધિત બિયારણ સામાન્ય જાતો કરતાં 10 ટકા વધુ ઉત્પાદન આપે છે, તો તેને બિયારણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂતો માટે તેની વાવણીની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

મગફળી (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્પાદન અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ રહે છે મુખ્ય

વૈજ્ઞાનિકો સૌથી સારું બિયારણ તૈયાર કરવા માટે એવા છોડની પસંદગી કરે છે. જેમાં ઉત્પાદન અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ બંને ઉચ્ચ કક્ષાની હોય. ડો. માદરીયાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, “કેટલીક જાતોમાં ઉત્પાદન તો સારું હોય છે પરંતુ રોગપ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ નબળી હોય છે. તો કેટલીક જાતોમાં રોગ સામે લડવાની ક્ષમતા ઉત્તમ હોય છે પરંતુ ઉત્પાદન ઓછું હોય છે. બંને ગુણો ધરાવતું બિયારણ તૈયાર કરવા માટે લગભગ પાંચ વર્ષ સુધી સતત સંસ્કરણ કરવું પડે છે.”

આમ, 10 વર્ષની લાંબી મહેનત, અનેક અખતરા અને અથાગ સંશોધન બાદ જ એક નવી મગફળીની જાત ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પહોંચે છે. મગફળી સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોની આ દસ વર્ષની સફર દર્શાવે છે કે ખેડૂતને સારું બિયારણ આપવા પાછળ કેટલી કઠણ મહેનત અને વૈજ્ઞાનિક ચોકસાઈની જરૂર પડે છે.

