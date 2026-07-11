ઉનાકાંડને 10 વર્ષ પૂરા: દેશને હચમચાવનારી ઘટનાથી કોર્ટના ચુકાદા સુધીનો સફર, સરકારના વાયદા હજુ અધૂરા હોવાનો પીડિતોનો આક્ષેપ
11 જુલાઈ 2016ના રોજ સમઢીયાળામાં ચામડું ઉતારતા ચાર દલિત યુવાનોને ગૌરક્ષકોએ જાહેરમાં બાંધીને માર માર્યો, જેનો વીડિયો વાયરલ થતાં દેશભરમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો હતો.
Published : July 11, 2026 at 8:09 PM IST
ગીર સોમનાથ : આજથી દસ વર્ષ પહેલાં 11 જુલાઈ, 2016ના રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના સમઢીયાળા ગામમાં ચાર દલિત યુવાનો પર થયેલા નૃશંસ હુમલાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો હતો. મૃત પશુનું ચામડું ઉતારવાના પરંપરાગત વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા આ યુવાનોને કથિત ગૌરક્ષકોએ જાહેરમાં બાંધીને માર માર્યો હતો. ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં દલિત અત્યાચાર વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રવ્યાપી આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો. આજે દસ વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, પરંતુ પીડિત પરિવારોનો આક્ષેપ છે કે સરકાર દ્વારા કરાયેલા પુનર્વસનના વાયદા હજુ અધૂરા છે. ન્યાયની આ લડાઈ દરમિયાન પીડિત પરિવારે હિન્દુ ધર્મનો ત્યાગ કરી બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો.
ઘટના બાદ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ, રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને અનેક રાજકીય આગેવાનોએ સમઢીયાળાની મુલાકાત લઈને પીડિત પરિવારોને સાંત્વના આપી હતી. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી, દિલ્હીના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સહિત અનેક રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો પણ પીડિત પરિવારોને મળવા પહોંચ્યા હતા. રાજ્ય સરકારે પીડિતોને આર્થિક સહાય, રહેણાંક માટે પ્લોટ, ખેતીલાયક જમીન, પરિવારના સભ્યોને સરકારી નોકરી સહિતના અનેક પુનર્વસનના વાયદાઓ કર્યા હતા. સાથે જ આરોપીઓ સામે ઝડપી તપાસ અને કડક કાનૂની કાર્યવાહીનું આશ્વાસન પણ આપવામાં આવ્યું હતું.
સમઢીયાળા કાંડ બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં દલિત સમાજ દ્વારા ઐતિહાસિક આંદોલન શરૂ થયું હતું. અનેક સામાજિક સંસ્થાઓ, માનવ અધિકાર સંગઠનો અને રાજકીય પક્ષોએ સરકાર સામે ન્યાયની માંગ સાથે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. આ ઘટનાએ રાજ્ય અને દેશની રાજનીતિમાં પણ ભારે ચર્ચા જગાવી હતી અને દલિત અધિકારોને લઈને નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી.
વર્ષો સુધી ચાલેલી કોર્ટ કાર્યવાહીમાં અનેક સાક્ષીઓ, પુરાવાઓ અને દલીલો બાદ માર્ચ-2026માં વિશેષ અદાલતે પાંચ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી પાંચ વર્ષની સજા ફટકારી હતી, જ્યારે 38 આરોપીઓને પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે પીડિત પરિવારો અને દલિત સંગઠનોએ આ સજાને અપૂરતી ગણાવી હતી. તેમનું કહેવું છે કે ગંભીર ગુનાની સરખામણીએ સજા ખૂબ ઓછી છે અને તેઓ આ ચુકાદાને હાઈકોર્ટમાં પડકારશે.
"11 જુલાઈ, 2016ના રોજ અમારા પરિવાર સાથે જે અમાનવીય કૃત્ય થયું હતું તે દેશની લોકશાહી માટે કલંક સમાન હતું. તે સમયે સરકારે વહેલી તકે ટ્રાયલ પૂર્ણ કરવી, આરોપીઓને કડક સજા અપાવવી, ખેતીલાયક જમીન અને ચારેય ભાઈઓને સરકારી નોકરી આપવાના વાયદા કર્યા હતા. પરંતુ દસ વર્ષ બાદ પણ એક પણ મહત્વની માંગણી સંતોષાઈ નથી. સેશન્સ કોર્ટના ચુકાદામાં 38 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા અને પાંચ આરોપીઓને એવી સજા થઈ છે જેમાં તેમને સરળતાથી જામીન મળી શકે છે. આ ચુકાદાથી અમે અસંતુષ્ટ છીએ અને હવે હાઈકોર્ટમાં ન્યાય માટે જઈશું." - વશરામભાઈ સરવૈયા, ઘટનાના ફરિયાદી અને પીડિત
વશરામભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આજે અમદાવાદ ખાતે રાજ્યકક્ષાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી અનુસૂચિત સમાજ અને અન્ય સમાજના લોકો જોડાઈ સરકાર સુધી પીડિતોની વ્યથા પહોંચાડશે. તેમણે સરકારને અલ્ટીમેટમ આપતાં જણાવ્યું કે, જો ન્યાય અને વાયદાઓના અમલ અંગે યોગ્ય નિર્ણય નહીં લેવાય તો પીડિત પરિવારો સમઢીયાળાથી ગાંધીનગર સુધી અર્ધનગ્ન યાત્રા કરશે.
"10 વર્ષ સુધી અમે સતત સંઘર્ષ કર્યો, પરંતુ હજુ સુધી અમને સંપૂર્ણ ન્યાય મળ્યો નથી. સરકારે જમીન, સરકારી નોકરી અને અન્ય સહાય આપવાના વાયદા કર્યા હતા, પરંતુ આજે પણ તે અધૂરા છે. અમારા પરિવારના સભ્યો બહાર જાય ત્યારે આજે પણ અમને ડર લાગે છે. જ્યાં સુધી તેઓ ઘરે પરત ન આવે ત્યાં સુધી ચિંતા રહે છે. બે મુખ્યમંત્રી બદલાઈ ગયા અને હાલ ત્રીજા મુખ્યમંત્રીનો કાર્યકાળ ચાલી રહ્યો છે, છતાં વાયદાઓનો અમલ થયો નથી." - કુંવરબેન બાલુભાઈ સરવૈયા, પીડિત યુવકની માતા
ઘટનાના અન્ય પીડિત રમેશભાઈ સરવૈયાએ પણ જણાવ્યું કે સરકારે જાહેરમાં કરેલા વાયદાઓનો હજુ સુધી અમલ થયો નથી. આરોપીઓ ખુલ્લેઆમ ફરતા હોવાથી પરિવાર આજે પણ ભયના માહોલમાં જીવી રહ્યો છે.
સમઢીયાળા કાંડ બાદ પીડિત સરવૈયા પરિવારે હિન્દુ ધર્મનો ત્યાગ કરીને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. પરિવારનું કહેવું છે કે સામાજિક અપમાન અને અન્યાયના અનુભવ બાદ તેમણે સમાનતા, સ્વાભિમાન અને માનવ અધિકારના મૂલ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણય તે સમયે રાજ્યભરમાં તેમજ દેશભરમાં પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
બીજી તરફ, સરકાર દ્વારા અગાઉ પીડિત પરિવારોને આર્થિક સહાય સહિત કેટલીક રાહત આપવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું. જોકે પીડિત પરિવારોનો દાવો છે કે રહેણાંક પ્લોટ, ખેતીલાયક જમીન અને સરકારી નોકરી જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ હજુ પણ અધૂરા છે અને અનેક રજૂઆતો છતાં તેનો ઉકેલ આવ્યો નથી.
સમઢીયાળા કાંડને આજે દસ વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, પરંતુ પીડિત પરિવારો માટે ન્યાયની લડાઈ હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. આ ઘટના આજે પણ દેશને યાદ અપાવે છે કે સામાજિક ન્યાય માત્ર કોર્ટના ચુકાદાથી નહીં, પરંતુ પીડિતોને કરાયેલા વાયદાઓના પૂર્ણ અમલથી જ પૂર્ણ થાય છે. દસ વર્ષ બાદ પણ સમઢીયાળાથી એક જ સવાલ ઉઠી રહ્યો છે. સરકારે જાહેરમાં કરેલા વાયદાઓ આખરે ક્યારે પૂર્ણ કરશે?
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