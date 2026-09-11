પશુઆહારમાં ભેળસેળ કરશો તો 10 વર્ષની જેલ, ગુજરાત વિધાનસભામાં નવો કાયદો સર્વાનુમતે પસાર
નવા કાયદા હેઠળ પશુધન આહાર, મરઘાં-ચણ અને ખનિજ મિશ્રણના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણ માટે લાયસન્સ ફરજિયાત રહેશે.
Published : September 11, 2026 at 8:47 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના પશુપાલકોના હિત અને પશુધનની ગુણવત્તાયુક્ત આહાર વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવેલું ‘ગુજરાત પશુધન આહાર, મરઘાં-ચણ અને ખનિજ મિશ્રણ (ઉત્પાદન, સંગ્રહ, વિતરણ, વેચાણ અને ગુણવત્તા નિયંત્રણનું નિયમન) વિધેયક-2026’ સર્વાનુમતે પસાર થયું છે.
વિધેયક પરની ચર્ચામાં સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષના ધારાસભ્યોએ હકારાત્મક રીતે ભાગ લીધો હતો.પશુપાલન મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ વિધેયક રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં 106 લાખથી વધુ ભેંસો, 96 લાખથી વધુ ગાયો ઉપરાંત ઘેટાં-બકરાં અને મરઘાં સહિતના બહોળા પશુધનના આરોગ્યની સુરક્ષા તથા દૂધ ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવાના હેતુથી આ કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે. આ વિધેયક વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની ‘વન હેલ્થ’ વિચારધારા પર આધારિત હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
નવા કાયદા હેઠળ પશુધન આહાર, મરઘાં-ચણ અને ખનિજ મિશ્રણના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણ માટે લાયસન્સ ફરજિયાત રહેશે. ઉત્પાદકોએ BIS અને ICAR દ્વારા નિર્ધારિત ધોરણોનું પાલન કરવું પડશે. પશુઆહારના નમૂનાઓનું સમયાંતરે પરીક્ષણ અને વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. ભ્રામક જાહેરાતો અને ખોટા બ્રાન્ડિંગને રોકવા માટે પેકેજિંગ તથા લેબલિંગ અંગે પણ નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
નિમ્ન કક્ષાનો આહાર બનાવનાર સામે રૂ.5 લાખ સુધીનો દંડ અને એક વર્ષ સુધી લાયસન્સ મોકૂફ કરવાની જોગવાઈ છે. ભ્રામક બ્રાન્ડિંગ બદલ રૂ.5 લાખ સુધીનો દંડ અને ત્રણ વર્ષ સુધી લાયસન્સ મોકૂફ થઈ શકે છે. ભેળસેળયુક્ત આહારથી પશુનું મૃત્યુ ન થાય તો લાયસન્સ રદ કરવાની સાથે એક વર્ષની કેદ અને રૂ.5 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ છે. જ્યારે ભેળસેળયુક્ત આહારના કારણે પશુનું મૃત્યુ થાય તો લાયસન્સ રદ કરવાની સાથે 7થી 10 વર્ષની જેલ અને રૂ.10 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
જીતુ વાઘાણીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આ કાયદો ઉદ્યોગ વિરોધી નહીં પરંતુ ગુણવત્તા સાથે ચેડાં કરનારા વ્યવસાયકારો સામે છે. લાયસન્સની પ્રક્રિયા ઓનલાઇન અને ફેસલેસ રાખવામાં આવશે, જેથી ઉત્પાદકોને બિનજરૂરી કનડગત ન થાય. પોતાના પશુઓ માટે ઘરે આહાર બનાવતા ખેડૂતો તેમજ સંશોધન હેતુથી આહાર બનાવનારાઓને આ કાયદામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ અબોલ પશુઓ માટે પ્રોએક્ટિવ અભિગમ સાથે વિધેયક લાવવા બદલ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પશુપાલન મંત્રી જીતુ વાઘાણીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. વિધાનસભામાં તમામ ધારાસભ્યોએ બિલને આવકાર્યું હતું. આ કાયદાથી પશુઆહારની ગુણવત્તા જાળવવા સાથે પશુપાલકો સાથે થતી છેતરપિંડી અટકાવવાની દિશામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું ભરાયું છે.
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