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સુરેન્દ્રનગરમાં રોડ પર દોડતી સ્કૂલ બસની અંદરનો ભાગ તૂટતા બાળક નીચે પટકાયો, ટાયરમાં આવી જતા કરુણ મોત

મૃતક વિદ્યાર્થીના પિતા આર્મીમાં ફરજ બજાવે છે અને પરિવાર ખાંભળા ગામે વસવાટ કરે છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સ્કૂલ બસમાંથી પટકાતા બાળકનું મોત
સુરેન્દ્રનગરમાં સ્કૂલ બસમાંથી પટકાતા બાળકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 9:52 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખાંભડા ગામેથી દેવેન્દ્રસિંહ સોલંકી નામનો વિદ્યાર્થી ઓમ શાંતિ શાળામાં અભ્યાસ માટે ધાંગધ્રા જતો હતો. તે દરમિયાન રાજ સીતાપુર નજીક બસની અંદરના ભાગે બોડી તૂટી જતા બાળક નીચે પડકાયો હતો અને બાળક ટાયરમાં આવી જતા તેનું મોત નીપજવા પામ્યું હતું. 10 વર્ષના દેવેન્દ્રસિંહ સોલંકીને પ્રથમ તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ત્યાં ડોક્ટરો દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવતા પરિવારજનો ઉપર પણ આભ ફાટી પડવા પામ્યું હતું.

મૃતક વિદ્યાર્થીના પિતા આર્મીમાં ફરજ બજાવે છે અને પરિવાર ખાંભળા ગામે વસવાટ કરે છે. સામાન્ય રીતે આ અંગે તેના પિતા અને પરિવારજનોને પણ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે શાળામાં ચાલતી બસ અંગે ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા જે સ્કૂલ વાહન તરીકે બસ ઉપયોગ કરવામાં આવતી હતી તે 20 વર્ષ જૂની હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેનું ફિટનેસ અને વીમો અને પીયુસી કમ્પલેટ હતું. પરંતુ બસ જર્જરિત હોવાનું પણ પ્રથમ તબક્કામાં તપાસમાં ખુલવા પામ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સ્કૂલ બસમાંથી પટકાતા બાળકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

તાજેતરમાં જ બસનું રી-પાસિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે 20 વર્ષ જૂની બસ હોવા છતાં પણ તેનો સ્કૂલ બસ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આ પ્રકારનો ધડાકો થવા પામ્યો છે છતાં પણ શાળા સંચાલકો દ્વારા ભીનું સંકેલવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર મામલો રફેદફે કરવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ આ અંગે હવે પોલીસ તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

20 વર્ષ જૂનું વાહન ભંગારમાં જવા દેવાનો નિયમ તે છતાં પણ રી-પાસિંગ પણ થઈ ગયું
સામાન્ય રીતે 15 વર્ષ પૂરા થયા પછી દર વર્ષે વાહનોનું કડક ફિટનેસ ટેસ્ટીંગ કરાવવું પડે છે. 20 વર્ષ જૂનું વાહન ફિટનેસ માટે અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે અને સરકારી નિયમ મુજબ આ વાહન ભંગારમાં મોકલવું પડે છે. ત્યારે વીમો અને પરમિટ મેળવવી પણ અશક્ય છે અને સ્કૂલ પરમિટ આપવામાં આવતી નથી, તે છતાં પણ આ વાહન શાળામાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો અને તેનું રિ-પાસિંગ પણ કરી નાખવામાં આવ્યું હતું. હવે કેવી રીતે રિ-પાસિંગ થયું હશે તેની સામે પણ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે.

જે બસ ચલાવવામાં આવતી હતી તેનું રજીસ્ટ્રેશન 11 મે 2005ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વાહન 20 વર્ષથી વધુ સમય જૂનું છે. આ વાહન અંગે તપાસ કરવામાં આવતા તેનો વીમો, પ્રીમિયમ, પીયુસી અને પરમિટ વેલ્યુ 2027 સુધીની છે. આ અંગે કેવી રીતે તમામ પ્રકારની પરમિશન આપવામાં આવી હશે તેની સામે પણ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. પરંતુ આ બસે વિદ્યાર્થીનો ભોગ લઈ લીધો છે અને પરિવાર ઉપર પણ હાલ આભ ફાટી પડવા પામ્યું છે.

બસ 21 વર્ષ જૂની શાળાના બાળકો અવરજવર માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો - સીએમ પટેલ શાળા સંચાલક
ઓમ શાંતિ વિદ્યાલયના શાળા સંચાલક સી.એમ પટેલ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, બસ 21 વર્ષ જૂની છે. તાજેતરમાં તેનું ફિટનેસ કરાવવામાં આવ્યું છે અને તમામ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરાવવામાં આવ્યા છે.

પરંતુ મોટી વાત એ છે કે 21 વર્ષ જૂની બસ હોય અને તેના પાસિંગ અને વીમો પ્રીમિયમ, પીયુસી કેવી રીતે નીકળી શકે અને 15 વર્ષ જૂની બસ હોય તો તે વિદ્યાર્થીઓની અવરજવર અને લેવા મૂકવામાં ઉપયોગ ન લેવા પણ સરકારનો નિયમ છે. તે છતાં પણ આ બસનો ઉપયોગ કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. હવે આવા બસ ચાલક અને શાળા સંચાલક સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માતા-પિતા દ્વારા પણ માંગ કરવામાં આવી.

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સુરેન્દ્રનગરમાં વિદ્યાર્થીનું મોત
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