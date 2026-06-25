જસદણની હોસ્ટેલમાં 10 વર્ષીય વિદ્યાર્થિનીનું શંકાસ્પદ મોત, પરિવારે આક્ષેપો કરતા ફોરેન્સિક પીએમ કરાયું
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના મોટા જાદરા ગામની 10 વર્ષીય આયુષી બલદાણીયા જસદણની આલ્ફા નવોદય સૈનિક સ્કૂલમાં ધોરણ-5માં અભ્યાસ કરતી હતી.
Published : June 25, 2026 at 5:19 PM IST
ભાવનગર: મહુવા તાલુકાના મોટા જાદરા ગામની 10 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની આયુષી બલદાણીયાનું જસદણની આલ્ફા નવોદય સૈનિક સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં શંકાસ્પદ મોત થયું છે. આ ઘટનાએ પરિવાર અને ગામમાં ભારે અરેરાટી ફેલાવી છે. પરિવારે શાળા સંચાલન પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે, જેને પગલે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આયુષી જસદણની ચીખલીયા કુંવા રોડ પર આવેલી આલ્ફા નવોદય સૈનિક સ્કૂલમાં ધોરણ-5માં અભ્યાસ કરતી હતી અને હોસ્ટેલમાં જ રહેતી હતી. ગઈકાલે બપોરે લગભગ 1 વાગ્યે તેની તબિયત લથડતાં તેને જસદણની કોટડીયા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી. ત્યાંથી 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા તેને રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવી, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે આયુષીને મૃત જાહેર કરી દીધી. સિવિલ હોસ્પિટલ પોલીસ ચોકીના સ્ટાફે તાત્કાલિક જસદણ પોલીસને આ બનાવની જાણ કરી, અને પોલીસ કાફલો રાજકોટ દોડી આવ્યો.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આયુષી ગત 27 એપ્રિલથી હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી. તેને તાવ અને અછબડા (ચિકનપોક્સ) થયા હતા, જે 12 દિવસથી ચાલી રહ્યા હતા. પરંતુ હોસ્ટેલ સંચાલનએ આ બીમારી અંગે પરિવારને કોઈ જાણ કરી ન હતી.
આયુષીના પિતા રમેશભાઈ નરશીભાઈ બલદાણીયા રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. તેમણે શાળા સંચાલન સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા. તેમણે જણાવ્યું કે દીકરીને હોસ્ટેલમાં મૂક્યા બાદ તેમણે શાળા મેનેજમેન્ટને પુત્રી સાથે મળવા અને ફોન પર વાત કરવાની વિનંતી કરી હતી. પરંતુ શાળાના નિયમોનો હવાલો આપીને તેમને જણાવવામાં આવ્યું કે બે મહિના પૂર્ણ થયા બાદ જ મુલાકાત અથવા વાતચીત થશે. વારંવારની વિનંતી બાદ તેમને માત્ર એક ફોટોગ્રાફ મોકલવામાં આવ્યો હતો.
પિતા રમેશભાઈએ વધુ જણાવ્યું કે ગઈકાલે બપોરે શાળાના ટ્રસ્ટી હિરેનભાઈ સંઘાવડાનો તેમના પર ફોન આવ્યો. તેમણે કહ્યું કે આયુષી બીમાર છે અને તેની તબિયત ગંભીર છે, અમે તેને રાજકોટ હોસ્પિટલ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. તમે તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચો. પરિવારજનો તત્કાલ રાજકોટ પહોંચ્યા, પરંતુ ત્યાં તેમને ખબર પડી કે આયુષીનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે. આ સમાચારથી પરિવારના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ. આક્રોશ અને હૈયા ફાટ રૂદનના દ્રશ્યો સર્જાયા.
પરિવારે શાળા સંચાલન સામે અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે:
- 12 દિવસથી તાવ અને અછબડા હોવા છતાં પરિવારને જાણ કેમ ન કરાઈ?
- શાળા મેનેજમેન્ટે બીમાર આયુષીની સારવાર કરાવી હતી કે નહીં? જો કરાવી હોય તો કઈ હોસ્પિટલમાં?
- પરિવારને જાણ ન કરવાનું કારણ શું?
- બીમારીના 12 દિવસ દરમિયાન આયુષીની સાર સંભાળ કોણ રાખતું હતું? તેની સાર સંભાળ માટે કોઈ કાળજી લેવાઈ હતી કે કેમ?
રમેશભાઈ ખેતી કામ કરે છે. આયુષી એક ભાઈ અને એક બહેનમાં નાની હતી. ભાઈની એકની એક લાડકવાયી બહેનના મોતથી પરિવારમાં આક્રંદ છવાયો છે. પરિવારના આક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું છે. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ જ મોતનું સ્પષ્ટ કારણ જાણી શકાશે.
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