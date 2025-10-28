ETV Bharat / state

મહેસાણાના બહુચરાજીમાં એક જ પરિવારના 5 સભ્યોને લાગ્યો વીજ કરંટ, 10 વર્ષના માસૂમનું મોત

મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજીમાં આ કરુણ ઘટના સામે આવી છે. વીજ કરંટ લાગવાથી 10 વર્ષના બાળકનું મોત નીપજતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

એક પરિવારના 5 સભ્યો લાગ્યો વીજ કરંટ
એક પરિવારના 5 સભ્યો લાગ્યો વીજ કરંટ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 5:18 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજીના ઈન્દિરા નગર વિસ્તારમાં આજે સવારે એક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વીજ કરંટ લાગવાથી એક પરિવારના 10 વર્ષના માસૂમ બાળકનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે બાળકને બચાવવાના પ્રયાસમાં પરિવારના અન્ય 5 સભ્યોને પણ વીજ કરંટનો ગંભીર ઝટકો લાગ્યો હતો. સદભાગ્યે, આ પાંચેય સભ્યોનો સમયસર બચાવ થતાં મોટી દુર્ઘટના ટળી છે, પરંતુ બાળકનું મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ઇન્દિરા નગરમાં રહેતા એક પરિવાર પર આ આફત તૂટી પડી હતી. સવારે 10 વર્ષનો બાળક પોતાના ઘરના બાથરૂમનો દરવાજો ખોલવા ગયો હતો. દરવાજો ખોલતી વખતે જ બાળકને જોરદાર વીજ કરંટ લાગ્યો અને તે જગ્યા પર જ ફસાઈ ગયો હતો. બાળકની ચીસ સાંભળીને પરિવારના સભ્યો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા.

પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકોએ વીજ કંપની પર લગાવ્યો આરોપ
પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકોએ વીજ કંપની પર લગાવ્યો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

માસૂમ બાળકને કરંટ લાગતા જોઈને પરિવારજનોએ તેને બચાવવા માટે પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ એક પછી એક કુલ પાંચ સભ્યો પણ કરંટની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાને કારણે વિસ્તારમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો હતો. આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા અને ભારે જહેમત બાદ વીજ પુરવઠો બંધ કરાવ્યો અને કરંટમાં ફસાયેલા સભ્યોને મુક્ત કરાવ્યા હતા.

દુર્ભાગ્યપૂર્ણ રીતે, 10 વર્ષના બાળકનું વીજ કરંટને કારણે સ્થળ પર જ મોત નીપજ્યું હતું. કરંટનો ઝટકો લાગવાથી ઘાયલ થયેલા પરિવારના અન્ય પાંચ સભ્યોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચેય સભ્યો હાલ ખતરાની બહાર છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં વીજ કંપની (GEB) પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકોનો ગંભીર આરોપ છે કે, વીજ કંપનીની બેદરકારીના કારણે આ કરુણ ઘટના બની છે. તેમનું કહેવું છે કે, જે બાથરૂમ ઉપરથી સર્વિસ લાઇન પસાર થતી હતી, તે જીવંત સર્વિસ લાઇન ડેમેજ અથવા ખુલ્લી હાલતમાં હતી. આ ડેમેજ લાઇનમાંથી જ વીજ પ્રવાહ બાથરૂમના દરવાજા સુધી પહોંચ્યો હતો. જો વીજ કંપનીએ સમયસર આ ડેમેજ લાઇનનું સમારકામ કર્યું હોત તો માસૂમ બાળકનો જીવ બચી ગયો હોત.

ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને વીજ વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. પોલીસે બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઉપરાંત, વીજ વિભાગના અધિકારીઓએ પણ સમગ્ર ઘટના અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે, સ્થાનિક લોકોએ વીજ કંપનીના અધિકારીઓ સામે બેદરકારી દાખવવા બદલ કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. આ કરુણ બનાવથી ઇન્દિરા નગરમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે અને લોકો ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

