ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં અમદાવાદની તનિષ્કા છવાઈ, 3 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કરી હતી ગિરનારની પરિક્રમા
કાર્તિકી પૂર્ણિમાએ પૂર્ણ થતી ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં અમદાવાદના વાડજની 10 વર્ષીય તનિષ્કા 7 વર્ષથી ગિરનારની 36 કિમી પરિક્રમા કરે છે.
Published : November 23, 2026 at 1:08 PM IST
જૂનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા 24મી તારીખે કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે. પરિક્રમાના અંતિમ ચરણો વચ્ચે અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારથી આવેલી માત્ર 10 વર્ષની તનિષ્કા નામની બાળકી સૌના આકર્ષણ અને આસ્થાનું કેન્દ્ર બની છે. ત્રણ વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ વખત માતા-પિતા સાથે પરિક્રમામાં આવેલી તનિષ્કા, છેલ્લા 7 વર્ષથી કોઈની પણ મદદ લીધા વગર સમગ્ર 36 કિલોમીટરનો કઠિન પરિક્રમા માર્ગ સ્વયં પગપાળા ચાલીને પૂર્ણ કરી રહી છે.
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા હવે તેના અંતિમ ચરણો તરફ આગળ વધી રહી છે અને આવતીકાલે વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે. આ દરમિયાન અમદાવાદના વાડજથી આવેલી 10 વર્ષની તનિષ્કા પાછલા સાત વર્ષથી સંપૂર્ણ રીતે પગપાળા પરિક્રમા કરી રહી છે.
"હું જન્મથી જ પરિક્રમામાં આવી રહી છું અને હાલ પાછલા સાત વર્ષથી સ્વયં પગપાળા પરિક્રમા પૂરી કરું છું. મને પરિક્રમામાં ખૂબ મજા આવે છે, એટલે હું દર વર્ષે અહીં આવવા માટે તૈયાર રહું છું." - તનિષ્કા, પરિક્રમામાં આવેલી દસ વર્ષની બાળા
જ્યારે તનિષ્કા ત્રણ વર્ષની હતી ત્યારથી તે પોતાના માતા-પિતા સાથે દર વર્ષે પરિક્રમામાં આવે છે. કોરોના સંક્રમણ અને ગત વર્ષે વરસાદને કારણે પરિક્રમા રદ કરવામાં આવી હતી, માત્ર તે સમયે જ તે પરિક્રમામાં આવી ન હતી. તે સિવાય પાછલા દસ વર્ષથી તે સતત પરિક્રમામાં આવી રહી છે અને છેલ્લા સાત વર્ષથી સ્વયં પગપાળા ચાલીને ગિરનારની પરિક્રમા પૂરી કરી રહી છે.
તનિષ્કા અને તેના મોટા બાપુનો પ્રતિભાવ
તનિષ્કાના મોટા બાપુ સુનિલભાઈએ પણ ETV ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "તનિષ્કા જન્મથી જ પરિક્રમામાં આવી રહી છે. તે ત્રણ વર્ષની હતી ત્યારથી લઈને આજ સુધી પોતાની રીતે જ પરિક્રમામાં પગપાળા ચાલી રહી છે. તે પરિવારના કોઈ પણ સભ્યની મદદ પણ લેતી નથી અને આખી પરિક્રમા પગપાળા પૂરી કરે છે. દિવાળી પછીના દિવસોમાં તનિષ્કા પરિક્રમામાં ક્યારે જવાનું છે તે અંગે પરિવારના સભ્યોને સતત પૂછપરછ કરતી હોય છે અને પરિક્રમામાં આવવા માટે તે અમારા કરતાં પણ વધારે ઉત્સાહિત જોવા મળે છે."
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