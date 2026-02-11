શહેરમાં 10 હજાર જેટલા જર્જરિત આવાસ, ગમે ત્યાં સુખરામનગર જેવી દુર્ઘટના બની શકે: શહેઝાદખાન પઠાણ
સુખરામનગર સ્લમ ક્વાર્ટર્સનો સ્લેબ ધરાશાયી થયા બાદ વિપક્ષના નેતાએ AMCની કામગીરી પર પ્રશ્નો કર્યા
Published : February 11, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 8:07 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં આવેલ સુખરામનગર સ્લમ ક્વાર્ટર્સ ખાતે બુધવારે સવારે આશરે 8:15 વાગ્યે G+2 માળના એક મકાનની બાલ્કનીનો સ્લેબ અચાનક ધરાશાયી થતા વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સ્લેબનો ભાગ નીચે પડતા જ મકાનનો જવાનો માર્ગ અવરોધિત થઈ ગયો હતો, જેના કારણે મકાનમાં રહેલા નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. હવે આ અંગે વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કામગિરી સામે પ્રશ્નો કર્યા છે.
શહેઝાદખાન પઠાણે કહ્યું કે, 'અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દાવો કરે છે કે, ગરીબો માટે 8 હજારથી વધુ આવાસ બનાવીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે બીજી તરફ હકીકત એ છે કે જે આવાસો ખૂબ જર્જરિત હાલતમાં છે એવા લગભગ 10 હજારથી વધુ આવાસો અમદાવાદ શહેરમાં છે. અહીં ગમે ત્યારે મોટી દુર્ઘટના થઈ શકે છે અને તેનું એક ઉદાહરણ આપણને સુખરામનગરમાં જોવા મળ્યું. અહીં ખૂબ મોટી દુર્ઘટના થઈ ગઈ હોત પરંતુ આ બધા પછી અમદાવાદ મ્યુનિસપલ કોર્પોરેશન સુધવારનું નામ નથી લેતી. પોલીસી તો બનાવવામાં આવે છે પરંતુ તે પેપર જ રહી જાય છે. કોર્પોરેશનના હાઉસિંગ સેલ અને એસ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને ખાસ વિનંતી છે કે, શહેરમાં ઘણા આવાસ જર્જરિત અવસ્થામાં છે તેમની સાથે કૉમ્યુનિકેશન કરી તેનું રિડેવલપમેન્ટ કરવું જોઈએ. એક તરફ બજેટમાં નવા-નવા દાવા કરવામાં આવે છે કે ગરીબોને નવા આવાસ આપવામાં આવશે પરંતુ જે આવાસો જર્જરિત હાલતમાં છે તેને પણ રિડેવલપેન્ટ કરવામાં આવતા નથી.'
બીજી તરફ આ દુર્ઘટના વિશે વાત કરતા, AMCના ડેપ્યુટી કમિશનર જયેશ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, 'આ આવાસો 30-35 વર્ષ કરતા પણ જૂના છે જેથી કોર્પોરેશન દ્વારા ત્યાંના રહેવાસીઓને ખાલી કરવા માટે વારંવાર નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે, તેમ છતાં લોકો ત્યાં રહેતા હતા.' જ્યારે તેમને શહેરના આવી અન્ય ભયજનક વસાહતો અને તેના માટે કરવામાં આવી રહેલી કાર્યવાહી અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે, એએમસી દ્વારા શહેરના 14 સ્લમ ક્વાર્ટસના રિ-ડેવલપેમન્ટ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અગાઉ જર્જરીત આવાસના નળ અને ગટર કનેક્શન કાપ્યા. સુખરામનગર સ્લમ ક્વાર્ટસના રિ ડેવલમેન્ટના ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. જર્જરિત મકાનોમાં નોટિસ આપવા છતાં જે લોકો રહેતા હશે તો દુર્ઘટના ઘટશે તો તેની જવાબદારી જે તે વ્યક્તિઓની રહેશે.
ઉલ્લખેનીય છે કે, અમદાવાદના અમરાઈવાડી સુખરામનગર સ્લમ ક્વાર્ટર્સમાં બાલ્કનીનો સ્લેબ ધરાશાયી થયા બાદ ફાયર બ્રિગેડની ત્વરિત કામગિરીના પરિણામ સ્વરૂપે 58 લોકોને બચાવી લેવાયા હતા અને મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી. બચાવ કામગીરી માટે એક ઇમરજન્સી ટેન્ડર, એક મિનિ ફાઇટર, બે ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર વાહન (બોલેરો અને સ્કોર્પિયો) તેમજ એક એમ્બ્યુલન્સ સહિત કુલ ચારથી વધુ બચાવ વાહનો મોકલવામાં આવ્યા હતા. આશરે 22 જેટલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
બચાવ દળમાં 15 ફાયરમેન, 2 જમાદાર, 4 ડ્રાઈવર તેમજ ડિવિઝનલ ઓફિસર સહિતના અધિકારીઓ સામેલ રહ્યા હતા. ટીમ દ્વારા રસ્તામાં પડેલા કાટમાળને ઝડપી ગતિએ દૂર કરી અંદર ફસાયેલા રહેવાસીઓને એક પછી એક સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની સતર્કતા અને ઝડપી કામગીરીને કારણે કુલ 58 લોકોને સહી-સલામત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. ઘટનામાં એક મહિલાને બંન્ને હાથ તેમજ માથાના ભાગે ઇજા પહોંચી હતી, જેમને તાત્કાલિક ખાનગી વાહન મારફતે એલ.જી. હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
