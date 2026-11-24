દિવાળી વેકેશન બાદ હીરાના ભાવમાં 10%નો ઉછાળો: સુરતના વેપારીઓ પર બોજ, એક્સપોર્ટમાં પણ મુશ્કેલીની શક્યતા
ચીનના ઉત્પાદકોએ રફ ડાયમંડના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો કર્યો છે જેથી મેન્યુફેક્ચર્ડ અને પોલીશ્ડ ડાયમંડની કિંમતમાં વધારો થશે
Published : November 24, 2026 at 4:09 PM IST
સુરત: દિવાળી વેકેશન બાદ સુરતના હીરા ઉદ્યોગ પર નવી મુસીબત આવી પડી છે. ચીનના ઉત્પાદકો દ્વારા લેબગ્રોન અને HPHT રફ ડાયમંડના ભાવમાં 10% સુધીનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ અંગે સુરત અને મુંબઈના હીરા વેપારીઓને ભાવવધારાના પત્રો મોકલવામાં આવતા બજારમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.
ચીનની ચલણ યુઆનની મજબૂતી આ ભાવવધારા પાછળનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. રફ ડાયમંડ મોંઘા થતા મેન્યુફેક્ચરિંગ અને પોલિશ હીરાની પડતર કિંમતમાં પણ 10%નો વધારો થશે. દિવાળી પહેલાના ઓર્ડર પૂરા કરવા પડતા હોવાથી વેપારીઓ પર સીધો આર્થિક બોજ આવશે.
આ ઉપરાંત વેલ્યુ એડિશન કરી તૈયાર કરાયેલા લેબગ્રોન અને HPHT ઓર્નામેન્ટ્સના એક્સપોર્ટ તેમજ સ્થાનિક બજારમાં પણ ભાવવધારાની અસર દેખાશે. જો સ્થાનિક જ્વેલર્સ કે એક્સપોર્ટર્સ 10%નો આ ભાવવધારો સહન નહીં કરી શકે તો આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક બજારમાં હીરાના વેપાર તથા ખરીદી પર ગંભીર અસર પડવાની શક્યતા છે.
ડાયમંડ વેપારી નૈનેશ પચ્ચીગરે જણાવ્યું હતું કે, "ચીનના ઉત્પાદકોએ ખરીદદારોને પત્ર પાઠવી રફ ડાયમંડના કોસ્ટિંગમાં 10% વધારો કર્યો છે. તેનાથી મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈને બનતા પોલિશ ડાયમંડનું કોસ્ટિંગ પણ 10% ઊંચું આવશે. દિવાળી પહેલાના ઓર્ડર પૂરા કરવામાં વેપારીઓને સીધી અસર થશે. તેમજ વેલ્યુ એડિશન કરીને લેબગ્રોન કે HPHTના ઓર્નામેન્ટ્સ એક્સપોર્ટ કરતી વખતે અને સ્થાનિક બજારમાં પણ 10% કોસ્ટિંગ વધશે. જો જ્વેલર્સ કે એક્સપોર્ટર્સ આ ભાવવધારો બેર નહીં કરી શકે તો સ્થાનિક અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં મુશ્કેલીઓ વધશે."
આ પણ વાંચો: