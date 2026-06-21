ETV Bharat / state

અમરેલીમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક: બગસરામાં હડકાયા શ્વાને 10 લોકોને બચકાં ભર્યા, લોકોમાં ભારે ફફડાટ

બગસરા શહેરમાં હડકાયા શ્વાને ગણતરીના કલાકોમાં જ આતંક મચાવી 7 બાળકો સહિત 10 લોકોને બચકાં ભર્યા છે.

બગસરામાં હડકાયા શ્વાને 10 લોકોને બચકાં ભર્યા
બગસરામાં હડકાયા શ્વાને 10 લોકોને બચકાં ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 11:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલીમાં સિંહ અને દીપડા બાદ હવે રખડતા શ્વાનોનો ત્રાસ જોવા મળી રહ્યો છે. બગસરા શહેરમાં હડકાયા શ્વાને ગણતરીના કલાકોમાં જ આતંક મચાવી 7 બાળકો સહિત 10 લોકોને બચકાં ભર્યા છે. શ્વાનના આતંકને લઇને લોકોમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.

અમરેલીના બગસરામાં શ્વાનનો આતંક

મળતી માહિતી મુજબ બગસરા શહેરના કુંકાવાવ નાકું, જીનપરા સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં શ્વાન હિંસક અને અસામાન્ય વર્તન કરતા જોવા મળ્યો હતો. આ શ્વાને કલાકોમાં જ 10થી વધુ લોકોને બચકાં ભર્યા હતા. શ્વાનના હુમલામાં 7 બાળકો, 1 મહિલા અને 2 પુરૂષો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.

બગસરામાં હડકાયા શ્વાને 10 લોકોને બચકાં ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

હુમલાની ઘટનામાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ રહી કે શ્વાને રસ્તા પરથી પસાર થતા એક બાળક પર અચાનક છલાંગ મારી હુમલો કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. હૃદય કંપાવી દે તેવી આ ઘટનામાં બાળકને બચાવવા સ્થાનિક લોકો જીવના જોખમે દોડી આવ્યા હતા અને ભારે મહેનત બાદ બાળકને શ્વાનના હુમલામાંથી ઉગારવામાં સફળ રહ્યા હતા.

શ્વાનના હુમલા બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના રહીશોએ રખડતા શ્વાનને લઇને તાત્કાલિક અને કડક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે. સ્થાનિક લોકોમાં એવો પણ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે કે રખડતા શ્વાનોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે છતાં યોગ્ય નિયંત્રણ માટે પૂરતા પ્રયાસો જોવા મળતા નથી. હાલ ઇજાગ્રસ્ત લોકોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

આ અંગે સ્થાનિક દિલીપ સુરાણીએ જણાવ્યું કે, શ્વાન કરડવાના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે. અમારા બાળકોને હવે ઘરની બહાર કાઢતા પણ બીક લાગે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STRAY DOG ​​ATTACK
DOG BITE
AMRELI STRAY DOG ATTACK
DOG ATTACK
BAGASARA STRAY DOG ​​ATTACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.