2026માં ગુજરાત હાઈકોર્ટના 10 મોટા ચુકાદા ! જાણો ન્યાયતંત્રના ઐતિહાસિક નિર્ણયો
આ ચુકાદાઓ માત્ર કાનૂની જગત પૂરતા સીમિત નથી, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોના જીવન અને અધિકારો સાથે સીધા જોડાયેલા છે. આવો જાણીએ વર્ષ 2026ના 10 મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ...
Published : November 25, 2026 at 9:28 AM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: 2026નું વર્ષ ગુજરાત હાઈકોર્ટના અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ માટે યાદગાર રહ્યું છે. ક્યાંક આદિવાસી મહિલાઓના મિલકતના વારસાઈ અધિકારોના રક્ષણનો મુદ્દો ઉઠ્યો, તો ક્યાંક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા નકલી ચુકાદાઓનો આધાર લેનાર સરકારી અધિકારીની કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવી. મહિલાઓના અધિકારો, ભરણપોષણ, લગ્નની કાયદેસર માન્યતા, IVF સારવાર, મતદાનનો અધિકાર, બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવાની પોલીસની સત્તા અને પશુ પરિવહન જેવા અનેક મુદ્દાઓ પર ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકનો કર્યા. આ ચુકાદાઓ માત્ર કાનૂની જગત પૂરતા સીમિત નથી, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોના જીવન અને અધિકારો સાથે સીધા જોડાયેલા છે. આવો જાણીએ વર્ષ 2026ના એવા 10 મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ વિશે, જેની ચર્ચા કાનૂની ક્ષેત્રમાં થઈ હતી.
1. આદિવાસી મહિલાઓના મિલકતના અધિકારનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, કેન્દ્ર સરકારને જાહેરનામું બહાર પાડવા વિચારણા કરવા સૂચન
આદિવાસી મહિલાઓને પિતાની કે પતિની મિલકતમાં વારસાઈ અધિકાર કેવી રીતે મળે? શું આદિવાસી મહિલાઓને પણ અન્ય મહિલાઓની જેમ સમાન મિલકત અધિકાર મળવા જોઈએ? આ મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સપ્ટેમ્બર 2026માં નોંધપાત્ર અવલોકન કર્યું હતું. વર્ષોથી ચાલી રહેલા મિલકત વિવાદમાં છાણિબેન નામની આદિવાસી મહિલાના વારસાઈ હકનો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો. છાણિબેનને તેમના પતિના અવસાન બાદ મિલકત વારસામાં મળી હતી. સંતાન ન હોવાથી તેમણે આ મિલકત અંગે વસિયતનામું કર્યું હતું. જોકે, તેમના ભાઈએ આ વસિયતનામાને પડકારતાં મિલકત પર પોતાનો અધિકાર હોવાનો દાવો કર્યો હતો.આ વિવાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. જસ્ટિસ મૌલિક જે. શેલતે 11 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ આપેલા ચુકાદામાં હિંદુ સક્સેશન એક્ટ, 1956ની કલમ 2(2) અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરી હતી. આ કલમ મુજબ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી હિંદુ સક્સેશન એક્ટની જોગવાઈઓ અનુસૂચિત જનજાતિના સભ્યોને લાગુ પડતી નથી.
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જો કોઈ ચોક્કસ આદિવાસી પરંપરા મહિલાને મિલકત વારસામાં મેળવવાથી રોકતી હોવાનો પુરાવો ન હોય, તો માત્ર આવી પરંપરાના નામે મહિલાના અધિકારને નકારી શકાય નહીં. કોર્ટે મિલકતના વિવાદમાં વસિયતનામાને માન્ય રાખતાં અપીલ ફગાવી હતી.જોકે, ચુકાદાનો સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ એ હતો કે કોર્ટે રાજ્ય સરકારને આદિવાસી મહિલાઓના સમાન મિલકત અધિકારોનું રક્ષણ થાય તે માટે હિંદુ સક્સેશન એક્ટની કલમ 2(2) હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા યોગ્ય જાહેરનામું બહાર પાડવાની દિશામાં જરૂરી પગલાં લેવા સૂચન કર્યું હતું.આ ચુકાદો આદિવાસી મહિલાઓના વારસાઈ અધિકારો અને બંધારણના સમાનતાના સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
2. AIથી તૈયાર થયેલા નકલી ચુકાદાઓનો આધાર લેનાર સરકારી અધિકારીને હાઈકોર્ટની ફટકાર
ટેક્નોલોજીના યુગમાં AIનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, પરંતુ કાનૂની ક્ષેત્રમાં તેની ચકાસણી વિના ઉપયોગ કેટલો જોખમી બની શકે છે, તે ગુજરાત હાઈકોર્ટના એક ચુકાદામાં સામે આવ્યું. GST સંબંધિત વિવાદમાં સરકારી અધિકારીએ પોતાના આદેશને યોગ્ય ઠેરવવા માટે એવા ન્યાયિક ચુકાદાઓનો આધાર લીધો હતો, જે અસ્તિત્વમાં જ નહોતા અથવા કેસ સાથે સંબંધિત નહોતા.આ મામલે હાઈકોર્ટે ગંભીર નોંધ લેતાં જણાવ્યું કે AI દ્વારા મળતી કાનૂની માહિતીની મૂળ સ્રોતમાંથી ચકાસણી કરવી જરૂરી છે. કોર્ટે સંબંધિત GST આદેશ અને તેની સામેની અપીલની કાર્યવાહી રદ કરી હતી.આ ચુકાદો સરકારી અધિકારીઓ, વકીલો અને કાનૂની વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સંદેશ છે કે AIનો ઉપયોગ કરી શકાય, પરંતુ કાનૂની જવાબદારી અને સત્યતાની ચકાસણીનું સ્થાન AI લઈ શકે નહીં.
3. પતિના મૃત્યુ બાદ વિધવા પુનર્લગ્ન કરે તો પણ વળતરનો અધિકાર ખતમ નહીં થાય
મોટર અકસ્માતમાં પતિનું મૃત્યુ થયા બાદ પત્ની બીજા લગ્ન કરી લે તો શું તે વળતર મેળવવાનો અધિકાર ગુમાવી બેસે? ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતાં સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર પુનર્લગ્નના આધારે મહિલાને વળતરથી વંચિત રાખી શકાય નહીં. મોટર અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ તેના પરિવારજનોને વળતર મંજૂર થયું હતું. જોકે, વીમા કંપનીએ દલીલ કરી હતી કે મૃતકની પત્નીએ પુનર્લગ્ન કર્યા હોવાથી વળતરની ગણતરીમાં તેની સ્થિતિ અલગ રીતે જોવી જોઈએ.હાઈકોર્ટે આ દલીલ સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે પતિના મૃત્યુ બાદ પુનર્લગ્ન કરવું એ મહિલાના વળતરના અધિકારને નકારવાનું કારણ બની શકે નહીં.આ ચુકાદો અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના પરિવારજનો અને ખાસ કરીને વિધવા મહિલાઓના અધિકારોની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
4. રૂ.1.56 કરોડના વેપારી વિવાદમાં પરિવારનાં બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરનાર પોલીસ અધિકારી પાસેથી રૂ.50 હજાર વસૂલવાનો આદેશ
પોલીસ તપાસના નામે કોઈ વ્યક્તિના પરિવારજનોનાં બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરી શકાય? ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતાં પોલીસની કામગીરી સામે સખત વલણ અપનાવ્યું હતું.આ કેસમાં વેપારી વ્યવહાર અને રૂ.1.56 કરોડથી વધુની રકમના વિવાદને પગલે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે મુખ્ય અરજદાર ઉપરાંત તેની પત્ની, પુત્ર, માતા અને પરિવારજનોનાં બેંક ખાતાં પણ ફ્રીઝ કરાવી દીધાં હતાં.જોકે, આ પરિવારજનો ફરિયાદમાં આરોપી નહોતા અને તેમની સામે ગુનામાં કોઈ ભૂમિકા પણ દર્શાવવામાં આવી નહોતી.
જસ્ટિસ એમ.આર. મેંગડેએ તપાસ અધિકારીની કામગીરી સામે ગંભીર નોંધ લીધી હતી. કોર્ટે પરિવારજનોનાં બેંક ખાતાં ડીફ્રીઝ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. એટલું જ નહીં, રૂ.50 હજારનો લિટિગેશન ખર્ચ સંબંધિત તપાસ અધિકારી પાસેથી વસૂલવાનો પણ આદેશ કર્યો હતો.આ ચુકાદો સ્પષ્ટ કરે છે કે તપાસના નામે નિર્દોષ પરિવારજનોની આર્થિક સ્વતંત્રતા પર મનસ્વી રીતે નિયંત્રણ મૂકી શકાય નહીં.
5. લગ્નનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું એટલે લગ્ન માન્ય થઈ જાય એવું નથી! હિંદુ લગ્નની આવશ્યક વિધિઓનું પાલન જરૂરી
લગ્નનું પ્રમાણપત્ર હોય અને રજિસ્ટ્રેશન પણ થઈ ગયું હોય તો શું કાયદાની નજરમાં લગ્ન આપોઆપ માન્ય બની જાય? ગુજરાત હાઈકોર્ટે હિંદુ લગ્નની કાયદેસર માન્યતા અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકન કર્યું હતું.એક લગ્ન વિવાદમાં પક્ષકારો વચ્ચે લગ્નની માન્યતાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો. આ મામલે હાઈકોર્ટે હિંદુ મેરેજ એક્ટની જોગવાઈઓનું વિશ્લેષણ કરતાં જણાવ્યું હતું કે માત્ર લગ્નનું રજિસ્ટ્રેશન પૂરતું નથી. કાયદા હેઠળ લાગુ પડતી આવશ્યક ધાર્મિક વિધિઓ અને પરંપરાઓનું પાલન પણ જરૂરી છે. તેમાં સપ્તપદી એટલે કે સાત ફેરા જેવી વિધિનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે.આ ચુકાદો લગ્ન નોંધણી અને વૈવાહિક વિવાદોમાં લગ્નની કાયદેસર માન્યતા અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
6. પત્નીની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોય તો પણ IVF સારવારની આશા ખતમ નહીં થાય
સંતાનપ્રાપ્તિની આશા રાખતાં દંપતી માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો એક ચુકાદો મહત્ત્વપૂર્ણ બન્યો હતો. પત્નીની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ થઈ ગઈ હોય તો શું માત્ર તેના આધારે IVF સારવારનો માર્ગ બંધ કરી શકાય?એક દંપતીએ ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન એટલે કે IVF સારવાર માટે મંજૂરી માગી હતી. જોકે, પત્નીની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવાથી સારવારની મંજૂરીનો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો.આ મામલે હાઈકોર્ટે સહાયક પ્રજનન ટેક્નોલોજી (નિયમન) અધિનિયમ 2021ની જોગવાઈઓ અને કાયદામાં નિર્ધારિત વયમર્યાદા અંગે વિચારણા કરી હતી. પતિની ઉંમર કાયદાકીય મર્યાદામાં હોવાના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને દંપતીને રાહત આપવામાં આવી હતી.આ ચુકાદો તબીબી સારવાર, પ્રજનન અધિકારો અને કાયદાકીય મર્યાદા વચ્ચેના સંબંધને સમજવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
7. મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવાની અરજી મંજૂર થઈ હોય તો મતદાનના અધિકારનું રક્ષણ જરૂરી
લોકશાહીમાં મતદાનનો અધિકાર અત્યંત મહત્ત્વનો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી દરમિયાન એક મહિલાએ મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા અરજી કરી હતી. તેની અરજી મંજૂર થવા છતાં મતદાર યાદીમાં નામ સામેલ ન થતાં વિવાદ ઊભો થયો હતો.આ મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. હાઈકોર્ટે રાજ્ય ચૂંટણી પંચની સત્તાઓ અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરી હતી.કોર્ટે જણાવ્યું કે રાજ્ય ચૂંટણી પંચને વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાંથી પોતાની રીતે નામ ઉમેરવા કે દૂર કરવાનો સ્વતંત્ર અધિકાર નથી. તેની ભૂમિકા સંબંધિત મતદાર યાદીને અનુરૂપ ચૂંટણી પ્રક્રિયા જાળવવાની છે.આ ચુકાદો ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને નાગરિકોના મતદાનના અધિકારની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
8. પત્ની પાસે LLBની ડિગ્રી છે એટલે ભરણપોષણનો અધિકાર ખતમ નહીં થાય
પત્ની ભણેલી છે, તેની પાસે LLBની ડિગ્રી છે અને તે કાયદાનું જ્ઞાન ધરાવે છે. તો શું માત્ર આ કારણસર પતિ ભરણપોષણ આપવાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ શકે? ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે માત્ર શૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે મહિલાને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર માની શકાય નહીં.એક છૂટાછેડા લીધેલી મહિલાના ભરણપોષણના કેસમાં ફેમિલી કોર્ટે પતિને દર મહિને રૂ.10 હજાર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.પતિએ આ આદેશને પડકારતાં દલીલ કરી હતી કે પત્ની પાસે LLBની ડિગ્રી હોવાથી તે પોતાની રીતે જીવનનિર્વાહ કરી શકે છે.જોકે, જસ્ટિસ હસમુખ ડી. સુથારે આ દલીલ સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે રૂ.10 હજારના માસિક ભરણપોષણના આદેશને યથાવત્ રાખ્યો હતો.આ ચુકાદો મહિલાઓના આર્થિક અધિકારો અને ભરણપોષણના કાયદા અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
9. 47 વર્ષ જૂનો મંદિર અને મિલકતનો વિવાદ! નરસિંહજી મંદિરને જાહેર ટ્રસ્ટ ગણાવ્યું
મંદિરની મિલકત વ્યક્તિગત છે કે જાહેર ટ્રસ્ટની? આ સવાલને લઈને ચાલેલો 47 વર્ષ જૂનો વિવાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો.વડોદરાના નરસિંહજી મંદિરની મિલકતો અંગે મંદિરના દિવંગત મહંતના કાનૂની વારસદારોએ વ્યક્તિગત માલિકીનો દાવો કર્યો હતો. આ વિવાદ વર્ષ 1979થી અદાલતી પ્રક્રિયામાં હતો.ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ મામલો પહોંચતાં જસ્ટિસ જે.સી. દોશીએ ઉપલબ્ધ પુરાવા અને અગાઉના ન્યાયિક નિર્ણયોની સમીક્ષા કરી હતી.કોર્ટે મંદિરને જાહેર ટ્રસ્ટ ગણાવ્યું હતું અને મિલકત પર વ્યક્તિગત માલિકીનો દાવો ફગાવી દીધો હતો.આ ચુકાદો ધાર્મિક સંસ્થાઓની મિલકતો, જાહેર ટ્રસ્ટ અને વારસાગત અધિકારોની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
10. ગાયોને અમાનવીય સ્થિતિમાં લઈ જવાતી હતી એટલે કતલ માટે જ લઈ જવાતી હતી એવું માની શકાય નહીં
પશુઓને અમાનવીય સ્થિતિમાં પરિવહન કરવામાં આવતાં હોય તો શું તેના આધારે જ તેમને કતલ માટે લઈ જવાતા હતા એવું માની શકાય? ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકન કરતાં બે આરોપીઓને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા.આ કેસમાં 10 ગાય અને બે વાછરડાંને ખોરાક અને પાણી વિના અમાનવીય સ્થિતિમાં લઈ જવામાં આવતાં હોવાનો આરોપ હતો.આરોપીઓએ નિયમિત જામીન માટે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું કે પશુઓને અમાનવીય સ્થિતિમાં લઈ જવામાં આવતાં હતાં તે એક બાબત છે, પરંતુ તેના આધારે જ તેમને કતલ માટે લઈ જવાતાં હતાં એવું અનુમાન કરી શકાય નહીં.કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે ટ્રાયલ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં આરોપીને દોષિત સમાન સ્થિતિમાં રાખી શકાય નહીં. આ અવલોકનના આધારે બંને આરોપીઓને નિયમિત જામીન આપવામાં આવ્યા હતા.
2026ના આ દસ ચુકાદાઓનો એક જ સંદેશ: નાગરિકોના અધિકારોનું રક્ષણ અને સત્તા પર અંકુશ
ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ દસ મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ પર નજર કરીએ તો એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે, ન્યાયતંત્ર માત્ર વિવાદોનો નિકાલ કરતું નથી, પરંતુ નાગરિકોના અધિકારોનું રક્ષણ, સરકારી સત્તા પર નિયંત્રણ અને કાયદાના શાસનની સ્થાપના પણ કરે છે.ક્યાંક આદિવાસી મહિલાઓના મિલકતના વારસાઈ અધિકારોનો મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઉઠ્યો, તો ક્યાંક AIના ખોટા ઉપયોગ સામે ચેતવણી અપાઈ. ક્યાંક મહિલાના ભરણપોષણના અધિકારનું રક્ષણ થયું, તો ક્યાંક વિધવાના પુનર્લગ્ન છતાં વળતરનો અધિકાર જાળવાયો. મતદાન, લગ્ન, તબીબી સારવાર, ધાર્મિક મિલકત અને ફોજદારી ન્યાય જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની માર્ગદર્શન આપ્યું.આ ચુકાદાઓ માત્ર કાનૂની દસ્તાવેજો નથી, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકને પોતાના અધિકારો અંગે જાગૃત કરતા અને સત્તાધીશોને પોતાની જવાબદારી યાદ અપાવતા ન્યાયના મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો છે.
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