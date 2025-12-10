ETV Bharat / state

અંકલેશ્વરમાં આંગડિયા પેઢીના કર્મી સાથે ફિલ્મી ઢબે લૂંટ, બાઇક પર આવેલા ત્રણ શખ્સ 10 લાખ લઈ છૂ થયા

અંકલેશ્વરમાં ગઠિયાઓની ગેંગે આંગડિયા કર્મીને બનાવ્યો નિશાન

અંકલેશ્વરમાં આંગડિયા પેઢીનો કર્મચારી લૂંટાયો
અંકલેશ્વરમાં આંગડિયા પેઢીનો કર્મચારી લૂંટાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 2:08 PM IST

ભરૂચ: અંકલેશ્વરમા આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી સાથે માથાકૂટ કરી ધોળે દહાડે 10 લાખની લૂંટની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગઇ છે. બાઇક પર આવેલા અજાણ્યા શખ્સોએ આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી સાથે માથાકૂટ કરી નજર ચુકવી કારમાં રહેલા 10 લાખ રૂપિયા લઇને ફરાર થઇ ગયા હતા. અંકલેશ્વરમાં ફરી એકવાર લૂંટની ઘટના બનતા આંગડિયા પેઢીમાં ચિંતા ફેલાઇ છે. આ અંગે અંકલેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

અંકલેશ્વરમાં આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી સાથે 10 લાખની લૂંટ

બનાવની વિગત જોઇએ તો ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં જલદર્શન સોસાયટી નોટિફાઇડ એરિયામાં રહેતા ધવલ વિરેન્દ્ર ભાટુ, શક્તિ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની આંગડિયા પેઢીમાં કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. દરરોજની જેમ ધવલભાઇ પોતાની અલ્ટો કારમાં રોકડ રકમ લઇને અંકલેશ્વર GIDCની નોટિફાઇડ ઓફિસથી વાલિયા રોડ તરફ જતા હતા. આ દરમિયાન બાઇક પર આવેલા બે તસ્કરો અચાનક કારની બાજુમાં આવીને ઉભા રહ્યા હતા અને ધવલભાઇને વાતોમાં ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બાઇક સવારોએ કહ્યું, "ગાડી સરખી હાંકો મને તમારી ગાડીથી પગમાં લાગેલ છે, તમારે નીચે ઉતરવું પડશે."

તે બાદ કાર ચાલકને પોતાની વાતોમાં ભેળવી અન્ય શખ્સે કારની બાજુમાં પડેલા સફેદ કલરની પ્લાસ્ટીકની થેલીમાં રહેલા 10 લાખ રૂપિયા લઇ નજર ચુકવી ફરાર થઇ ગયો હતો.

"અંકલેશ્વર GIDC ઓફિસના ગેટ પાસે બાઇક પર આવેલા અજાણ્યા શખ્સોએ માથાકૂટ કરી 10 લાખ રૂપિયા જેટલી લૂંટ ચલાવીને ફરાર થઇ ગયા હોવાની ફરિયાદ મળી છે. આ ફરિયાદના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 305 (સી), 3 (5) મુજબની વિગત લખી ગુનો રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે." આર.એચ.વાળા, PI અંકલેશ્વર GIDC પોલીસ સ્ટેશન.

