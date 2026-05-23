કથિત 400 કરોડના શૂટ સ્પેસ કૌભાંડમાં બે આરોપીના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર, મુખ્ય સૂત્રધાર હજુ ફરાર
લોકોને ઊંચા વળતરની લાલચ આપી રોકાણ કરાવતા નેટવર્કના તાર દૂર સુધી ફેલાયેલા હોવાની શક્યતા
Published : May 23, 2026 at 9:17 PM IST
ગાંધીનગર: જિલ્લાના ડભોડા પોલીસ મથકે નોંધાયેલા કરોડોના શૂટ સ્પેસ ડિજિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કૌભાંડ કેસમાં પોલીસે ઝડપાયેલા બે આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે બંનેના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. આ સમગ્ર મામલો અંદાજિત રૂપિયા 400 કરોડના કૌભાંડ સાથે જોડાયેલો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસે 15 દિવસની માંગ કરી, જજે 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા
ડભોડા પોલીસે આરોપી અરુણ પટેલ અને સચિન પટેલની ધરપકડ કર્યા બાદ બંનેને જજના નિવાસસ્થાને રજૂ કર્યા હતા. પોલીસ દ્વારા કુલ 18 મુદ્દાઓના આધારે 15 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી. જોકે કોર્ટે બંને આરોપીઓના 2 જૂન બપોરે 4 વાગ્યા સુધીના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ ટેરાબાઈટ સ્પેસ નામે ડેટા સેન્ટર શરૂ કરી રોકાણકારોને ઊંચા વળતરની લાલચ આપી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું હતું. કંપની દ્વારા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો અને ઔદ્યોગિક એકમો કરતાં વધુ વ્યાજ અને નફો આપવાના વાયદા કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો રોકાણ કરવા આકર્ષાયા હતા.
રાજ્ય બહાર પણ નેટવર્ક ફેલાયેલું હોવાની આશંકા
પોલીસ તપાસ મુજબ ઝડપાયેલા બંને આરોપીઓ કંપનીના પ્રતિનિધિ તરીકે અલગ અલગ લોકોને પ્રલોભન આપી રોકાણ કરાવતા હતા. અત્યાર સુધી કુલ આરોપીઓમાંથી માત્ર બેની જ ધરપકડ થઈ છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપી ઉત્પલ પટેલ હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે. આ કેસમાં રાજ્ય બહાર સુધી તપાસની જરૂર હોવાનું પોલીસનું માનવું છે. ખાસ કરીને રાજસ્થાનના ઉદયપુર ખાતે યોજાતા વાર્ષિક સમારોહોમાં રોકાણકારોને ઊંચું વળતર આપવાની લાલચ અપાતી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. તેથી રાજ્ય બહારના નેટવર્ક અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા રિમાન્ડ જરૂરી હોવાનું પોલીસે કોર્ટમાં રજૂ કર્યું હતું.
પોલીસે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે આરોપીઓના બેંક એકાઉન્ટ, સેલરી લેઝર અને નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની મદદથી કરવી જરૂરી છે. સાથે જ એજન્ટો તથા કંપની સાથે જોડાયેલા લોકોને અત્યાર સુધી કેટલો પગાર, કમિશન અને નફો ચૂકવવામાં આવ્યો તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
હવે વિસ્તૃત તપાસ થશે
મુખ્ય સરકારી વકીલ પ્રવિણ ત્રિવેદી એ જણાવ્યું હતું કે કેસમાં નાણાંકીય વ્યવહારો, રોકાણકારો સાથે થયેલી છેતરપિંડી અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે વિસ્તૃત તપાસ માટે રિમાન્ડ અત્યંત જરૂરી હતો. આ ઉપરાંત રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને કંપની દ્વારા આપવામાં આવતા ઊંચા વળતર અંગે જાણ હતી કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરાશે. પોલીસનું માનવું છે કે પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછથી ફરાર આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં મહત્વની કડી મળી શકે છે. ત્યારે કોર્ટે તમામ પાસાઓ ધ્યાને રાખી 10 દિવસના રિમાન્ડ ગ્રાહ્ય રાખ્યા છે.
