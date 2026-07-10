મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ, 22 જિંદગીઓ છીનવનારી ઘટનાની યાદો આજે પણ તાજી
9 જુલાઈ 2025ના રોજ મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ પર અચાનક ભાગ ધરાશાયી થતાં અનેક વાહનો મહી નદીમાં ખાબક્યા હતા અને 22 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
Published : July 10, 2026 at 9:10 PM IST
વડોદરા : 9 જુલાઈ, 2025. મુજપુર ગંભીરા બ્રિજનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થતાં મહી નદીમાં અનેક વાહનો ખાબક્યા હતા. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં 22 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, પણ પીડિત પરિવારોના ઘા આજે પણ એટલા જ તાજા છે, ખાસ કરીને જેમણે એક સાથે 6 સ્વજન ગુમાવ્યા હતા.
પાદરા નજીક આવેલા આ બ્રિજ પર બનેલી ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતને હચમચાવી દીધું હતું. અચાનક પુલ ધરાશાયી થતા પસાર થતાં વાહનો મહી નદીમાં ખાબક્યાં અને પળવારમાં ખુશીઓ માતમમાં ફેરવાઈ ગઈ.
ઘટનાની જાણ થતાં જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. રેસ્ક્યૂ ટીમોએ મહી નદીમાંથી વાહનો અને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા કલાકો સુધી અથાક મહેનત કરી, પરંતુ દુર્ઘટનાએ અનેક પરિવારો પાસેથી તેમના સ્વજનો છીનવી લીધા હતા.
પાદરાના મુજપુર ગામના એક જ પરિવાર પર આ દુર્ઘટનાએ સૌથી મોટો આઘાત આપ્યો હતો. એક જ પરિવારના 6 સભ્યોના મોત થતાં આખા વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.
પરિવારના 7 સભ્યોમાંથી માત્ર સોનલ પઢીયારનો જીવ બચ્યો હતો. પોતાના છ સ્વજનોને ગુમાવવાનો આઘાત આજે પણ તેમના માટે ભૂલવો મુશ્કેલ છે. સ્વજનોની યાદો અને તે દિવસના દ્રશ્યો આંખો સામે આવી જતાં પીડા તાજી થઈ જાય છે.
દુર્ઘટનાને એક વર્ષ વીતી ગયું હોવા છતાં લોકો આજે પણ તે દિવસને યાદ કરીને ભાવુક થઈ જાય છે. આ ઘટના માત્ર એક અકસ્માત નહીં, પરંતુ અનેક પરિવારોની જિંદગી બદલી નાખનારી ઘટના સાબિત થઈ. જાહેર માળખાની સુરક્ષા અને જાળવણી અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે, સાથે લોકોનું માનવું છે કે આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે યોગ્ય દેખરેખ અને સમયસર કામગીરી જરૂરી છે.
મુજપુર ગંભીરા દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, પરંતુ પોતાના સ્વજનો ગુમાવનાર પરિવારો માટે આ દુઃખ આજે પણ ઓછું થયું નથી. 22 મૃતકોની યાદો આજે પણ લોકોના હૃદયમાં જીવંત છે.
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