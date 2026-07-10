ETV Bharat / state

મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ, 22 જિંદગીઓ છીનવનારી ઘટનાની યાદો આજે પણ તાજી

9 જુલાઈ 2025ના રોજ મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ પર અચાનક ભાગ ધરાશાયી થતાં અનેક વાહનો મહી નદીમાં ખાબક્યા હતા અને 22 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.

22 જિંદગીઓ છીનવનારી ઘટનાની યાદો આજે પણ તાજી
22 જિંદગીઓ છીનવનારી ઘટનાની યાદો આજે પણ તાજી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા : 9 જુલાઈ, 2025. મુજપુર ગંભીરા બ્રિજનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થતાં મહી નદીમાં અનેક વાહનો ખાબક્યા હતા. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં 22 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, પણ પીડિત પરિવારોના ઘા આજે પણ એટલા જ તાજા છે, ખાસ કરીને જેમણે એક સાથે 6 સ્વજન ગુમાવ્યા હતા.

પાદરા નજીક આવેલા આ બ્રિજ પર બનેલી ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતને હચમચાવી દીધું હતું. અચાનક પુલ ધરાશાયી થતા પસાર થતાં વાહનો મહી નદીમાં ખાબક્યાં અને પળવારમાં ખુશીઓ માતમમાં ફેરવાઈ ગઈ.

22 જિંદગીઓ છીનવનારી ઘટનાની યાદો આજે પણ તાજી (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. રેસ્ક્યૂ ટીમોએ મહી નદીમાંથી વાહનો અને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા કલાકો સુધી અથાક મહેનત કરી, પરંતુ દુર્ઘટનાએ અનેક પરિવારો પાસેથી તેમના સ્વજનો છીનવી લીધા હતા.

પાદરાના મુજપુર ગામના એક જ પરિવાર પર આ દુર્ઘટનાએ સૌથી મોટો આઘાત આપ્યો હતો. એક જ પરિવારના 6 સભ્યોના મોત થતાં આખા વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.

નવો પુલ બનાવવાનું કામ શરું (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારના 7 સભ્યોમાંથી માત્ર સોનલ પઢીયારનો જીવ બચ્યો હતો. પોતાના છ સ્વજનોને ગુમાવવાનો આઘાત આજે પણ તેમના માટે ભૂલવો મુશ્કેલ છે. સ્વજનોની યાદો અને તે દિવસના દ્રશ્યો આંખો સામે આવી જતાં પીડા તાજી થઈ જાય છે.

દુર્ઘટનાને એક વર્ષ વીતી ગયું હોવા છતાં લોકો આજે પણ તે દિવસને યાદ કરીને ભાવુક થઈ જાય છે. આ ઘટના માત્ર એક અકસ્માત નહીં, પરંતુ અનેક પરિવારોની જિંદગી બદલી નાખનારી ઘટના સાબિત થઈ. જાહેર માળખાની સુરક્ષા અને જાળવણી અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે, સાથે લોકોનું માનવું છે કે આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે યોગ્ય દેખરેખ અને સમયસર કામગીરી જરૂરી છે.

મુજપુર ગંભીરા દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, પરંતુ પોતાના સ્વજનો ગુમાવનાર પરિવારો માટે આ દુઃખ આજે પણ ઓછું થયું નથી. 22 મૃતકોની યાદો આજે પણ લોકોના હૃદયમાં જીવંત છે.

આ પણ વાંચો...

  1. 22 કમનસીબ જીવ અને એક લટકતું ટેન્કર, સાથે અનેક સવાલ... "ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના"
  2. ગંભીરા બ્રિજ પર 27 દિવસથી લટકતું ટેન્કર અઢી કલાકમાં નીકળ્યું, કેપ્સૂલથી ઊંચું કરી દોરડાથી ખેંચીને ઉતારાયું

TAGGED:

BRIDGE COLLAPSE
PADRA TRAGEDY
MAHI RIVER
MUJPUR GAMBHIRA BRIDGE TRAGEDY
GAMBHIRA BRIDGE TRAGEDY ONE YEAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.