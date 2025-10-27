ભાવનગર જિલ્લામાં એક રાતમાં 1 થી 8 ઈંચ વરસાદ, ફરી શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો, ખેતીમાં વ્યાપક નુકસાનની ભીતિ
ખેતીમાં વ્યાપક નુકસાનની ભીતિ વચ્ચે જિલ્લામાં નદીઓ બે કાંઠે થઈ છે, તો શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે.
Published : October 27, 2025 at 3:28 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં મૌસમ વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 26 તારીખે રાત્રે શરૂ થયેલો પાછોતરો વરસાદ બીજા દિવસે સવાર સુધી યથાવત રહ્યો છે. ગત રાત્રી દરમ્યાન 1 ઈંચથી લઈને 8 ઈંચ સુધીનો વરસાદ જિલ્લાના અલગ અલગ તાલુકામાં નોંધાવા પામ્યો છે.
ખેતીમાં વ્યાપક નુકસાનની ભીતિ વચ્ચે જિલ્લામાં નદીઓ બે કાંઠે થઈ છે, જ્યારે ભાવનગર શહેરની જીવાદોરી સમાન શેત્રુંજી ડેમ ફરી એકવાર ઓવરફ્લો થયો છે.
જિલ્લામાં ગઈકાલ રાત્રીથી વરસાદ ધોધમાર
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ગઈકાલ રાત્રિથી શરૂ થયેલો વરસાદ બીજા દિવસે પણ યથાવત રહેતા સમગ્ર જિલ્લો જળબંબાકાર થઈ ગયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ મહુવા અને શિહોર પંથકમાં નોંધાવા પામ્યો છે. સામે આવેલા સૂત્રોના દ્રશ્યો અને માહિતી પ્રમાણે અનેક ગામડાઓમાંથી પસાર થતી નદીઓમાં ઘોડાપુર જેવી સ્થિતિ છે.
બીજી તરફ કેટલાક ગામોના નિચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. મહુવાની માલણ, ધાતરવાડી અને રોજકી જેવી નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ ગઈ છે, જ્યારે નદી ઉપર આવેલા કોઝવે ઉપરથી પાણી જતા કેટલાક માર્ગોને અસર થતા વાહનો વ્યવહાર ખોરવાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં 59 દરવાજા ખુલ્યા
ભાવનગર સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એ.એમ.બાલધીયાએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગઈકાલથી શરૂ થયેલા વરસાદને પગલે પાલીતાણા ઉપરવાસના વિસ્તારમાં પડેલા સારા વરસાદને કારણે ડેમમાં નવા પાણીની આવક શરૂ થઈ છે. ત્રણ વખત ઓવરફ્લો થઈ ચૂક્યો હોવાથી 59 દરવાજા એક ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા.
પ્રથમ 20 દરવાજા ખુલ્યા બાદ વધુ પાણીની આવક થતા 59 દરવાજા એક ફૂટ ખોલીને 5310 ક્યુસેક પાણીને દરીયામાં વહેતું કરવામાં આવ્યું છે.જ્યારે નીચાણવાળા ગામડાઓને સાવચેત કરાયા છે.
ખેડૂતના પાકને થયું નુકસાન
ભાવનગર જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે કપાસ, મગફળી અને ડુંગળીનું મોટાપાયે વાવેતર થયું હતું, ત્યારે નવરાત્રી ઉપર પાક તૈયાર થતો હોવાને પગલે કેટલાક ખેડૂતો દ્વારા પાક લઈ લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે કેટલાક ખેડૂતો દ્વારા પાક લેવામાં ન્હોતો આવ્યો તેના પાક ઉપર સૌથી ખરાબ અસર થવા પામી છે. જેમાં જુવાર,મગફળી,કપાસ અને ડુંગળી જેવા પાકને આવેલા વરસાદને કારણે નુકસાન થવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. જો કે તેના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે અને ખેડૂતોએ ટેલીફોનિક પોતાના નુકસાનને લઈને વ્યથા પણ દર્શાવી છે. ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે સરકાર દ્વારા સર્વે કરાવીને વહેલી તકે વળતર આપવામાં આવે. ઘોઘા તાલુકાના ખેડૂતોએ શુ કહ્યું તે પણ સાંભળો.
જિલ્લામાં ક્યાં કેટલો વરસાદ
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લા ગઈકાલ સવારથી આજ સવારના 6 કલાક સુધીમાં વરસાદના આંકડા જોઈએ તો, વલભીપુર 38 મીમી, ઉમરાળા 54 મીમી, ભાવનગર 72 મીમી, ઘોઘા 13 મીમી, સિહોર 128 મીમી, ગારીયાધાર 59 મીમી, પાલીતાણા 76 મીમી, તળાજા 48 મીમી, મહુવા 195 મીમી અને જેસર 67 મીમી નોંધાયો છે. આમ કુલ 75 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે.
જો કે સીઝનનો કુલ વરસાદ જોઈએ તો વલભીપુર 927 મીમી, ઉમરાળા 976 મીમી, ભાવનગર 879 મીમી, ઘોઘા 659 મીમી, સિહોર 1295 મીમી, ગારીયાધાર 693 મીમી, પાલીતાણા 794 મીમી, તળાજા 624 મીમી, મહુવા 1387 મીમી અને જેસર 703 મીમી વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે. જો કે જિલ્લામાં સીઝનનો કુલ 883.7 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે.
શહેરમાં બોરતળાવ ઓવરફ્લો તો વિપક્ષનો વાર
ભાવનગર શહેરમાં પણ ગઈકાલ રાત્રે શરૂ થયેલા વરસાદને પગલે બોરતળાવ ઓવરફ્લો થયું છે, ત્યારે વિપક્ષે સ્થળ મુલાકાત લઈને બોતળાવમાં કૈલાશ વાટીકામાં થયેલા ગાબડાને પગલે પાણી વહેતું હોવાના દ્રશ્યો રજૂ કરીને વિરોધ નોંધાયો છે. કરોડો રૂપિયાનું આયોજન વગરના કરાયેલા ગામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ અને પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો વેડફાટ થયો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. આમ શહેરમાં પણ ધોબીઘાટ વિસ્તારમાં ગઢેચી નદીમાં જતા નીર જાહેર રસ્તા ઉપર ફરી વળતા આસપાસના વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાય છે. ત્યારે શહેરના નિચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાયા છે.