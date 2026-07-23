રાજકોટ જિલ્લામાં ચાંદીપુરાનો 1 પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો, વધુ એક શંકાસ્પદ તંત્ર એલર્ટ
કલેકટરના અનુસાર, જિલ્લામાં કુલ છ શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યા છે. 1નો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો જ્યારે 4 નેગેટિવ અને અન્ય એકનો રિપોર્ટ બાકી છે
Published : July 23, 2026 at 10:30 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લામાંથી ચાંદીપુરા વાયરસનો 1 કેસ સામે આવતા આરોગ્ય તંત્ર સજ્જ થઈ ગયું છે. ગોંડલના પંછિયાવદરમાંથી એક પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો છે. જિલ્લા કલેકટર ઓમ પ્રકાશે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સમગ્ર સ્થિતિની માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું કે ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
કલેકટરના જણાવ્યા મુજબ રાજકોટ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી છ શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યા હતા. આ તમામ દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના સેમ્પલ પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. કુલ 4 રિપોર્ટ લેબમાંથી આવી ગયા છે, જેમાંથી 1 રિપોર્ટ પોઝિટિવ અને 3 રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. બાકીના 2 શંકાસ્પદ કેસના રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. પોઝિટિવ આવેલ દર્દીને સિવિલ હોસ્પિટલના ચાંદીપુરા વોર્ડમાં ખાસ આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવ્યો છે.
હાલ સિવિલ હોસ્પિટલના ચાંદીપુરા વોર્ડમાં કુલ 3 દર્દી દાખલ છે, જેમાં 1 દર્દીની હાલત ગંભીર છે અને તેને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યો છે. ડોક્ટરોની ટીમ સતત તેના પર નજર રાખી રહી છે. બાકીના 2 દર્દીઓની હાલત સ્ટેબલ છે અને તેમને ઓક્સિજન સપોર્ટ સાથે સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા તમામ દર્દીઓના સંપર્કમાં આવેલા લોકોની યાદી બનાવીને તેમનું પણ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ચાંદીપુરા વાયરસ મુખ્યત્વે રેતી માખીના કરડવાથી ફેલાય છે. ખાસ કરીને 15 વર્ષથી નાના બાળકોમાં તેનું જોખમ વધુ હોય છે. મુખ્ય લક્ષણોમાં અચાનક તાવ આવવો, ઉલટી થવી, માથાનો દુ:ખાવો, આંચકી આવવી અને બેભાન થઈ જવાનો સમાવેશ થાય છે.તંત્રની સલાહ છે કે જો બાળકને 24 કલાકમાં 2 વારથી વધુ ઉલટી થાય અથવા તાવ સાથે બેચેની લાગે તો તરત જ ડોક્ટરને બતાવવું.
ચાંદીપુરાના કેસને પગલે જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા સર્વેલન્સ વધારી દેવામાં આવી છે. ગામડા અને શહેરી વિસ્તારોમાં આશા વર્કર અને આરોગ્યની ટીમ ઘરે-ઘરે જઈને સર્વે કરી રહી છે. માખીના ઉપદ્રવને રોકવા માટે ફોગિંગ અને છંટકાવની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. શાળાઓ અને આંગણવાડીમાં જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં દવાઓ, વેન્ટિલેટર અને ICU બેડની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રેફરલ માટે 108 એમ્બ્યુલન્સને પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે.
આરોગ્ય વિભાગે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ઘરની આસપાસ પાણી ભરાવા ન દે. બાળકોને પૂરા બાંયના કપડા પહેરાવે. સાંજના સમયે બાળકોને બહાર રમવા ન મોકલે.તાવ, ઉલટી કે આંચકી જેવા લક્ષણ દેખાય તો તરત જ નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરે. સ્વ-નિદાન કે ગભરાટ ફેલાવવાને બદલે સરકારી સૂચનાનું પાલન કરે.
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