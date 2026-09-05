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સિદ્ધપુર-પાટણ હાઈવે પર ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 1નું મોત-2 ઈજાગ્રસ્ત, ગાડીની હાલત જોઈને ધ્રુજી જશો!

સિદ્ધપુર પાટણ હાઈવે પર અકસ્માતમાં 1 કિશોરનું કરુણ મોત થયું હતું. કારમાં કૂલ 3 લોકો સવાર હતા, જેમાં અન્ય 2 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

ગમખ્વાર અકસ્માત
ગમખ્વાર અકસ્માત (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 10:26 AM IST

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પાટણ: સિદ્ધપુર પાટણ હાઈવે પર સર્જાયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં એક 16 વર્ષીય કિશોરનું કરુણ મોત થયું હતું. કારમાં કૂલ 3 લોકો સવાર હતા, જેમાં અન્ય 2 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. મહિલા અને ગાડીના ચાલકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સિદ્ધપુર સિવિલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા હતા.

ઓરડીની દીવાલ તૂટી, બાઈક અને હોન્ડા સિટી ગાડીનો કુરચો

અકસ્માતની ઘટના અંગે સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ પ્રમાણે, કનેસરાથી નેદ્રા હાઇવે રોડ પર હરિયાણા પાસિંગ હોન્ડા સિટી કારના ચાલક પોતાની કાર લઇ પોતાના ગામ ડેર જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ગાડીની સ્પીડ વધુ હોવાના કારણે ડ્રાઈવરે કંટ્રોલ ગુમાવી દેતા રોડની બાજુમાં આવેલી ઓરડીની દીવાલ સાથે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે, જે ઓરડી સાથે કાર અથડાઈ તેની દીવાલ તૂટી ગઈ હતી. એટલું જ નહીં અન્ય એક બાઈકને પણ નુકસાન થયું હતું. ભયાનક ટક્કરના કારણે ગાડીના ફૂર્ચે ફુરચા ઉડી ગયા હતા.

ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા

આ ગંભીર અકસ્માતમાં ગાડીમાં સવાર 3 મુસાફરો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમને 108 મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડવામા આવ્યા હતા. જ્યાં ધનરાજ નામના 16 વર્ષીય કિશોરનું મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે મહિલા અને ગાડી ચાલક સારવાર હેઠળ છે. આ અંગે મૃતકના સગા કનુજી ઠાકોરએ સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માતની ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

આ અકસ્માતની તપાસ કરતા અધિકારી PSI શુક્લાએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, એફ.આઈ.આરના આધારે ઘટનાસ્થળે તેમજ ફરિયાદી સાથે પુછપરછ હાથ ધરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

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