અંકલેશ્વરમાં કચરાના નામે એક કરોડનું કૌભાંડ!, કોંગ્રેસના આક્ષેપથી રાજકીય ખળભળાટ
અંકલેશ્વર શહેરમાં સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટની કામગીરીમાં એક કરોડ રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારનો કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો છે.
Published : September 17, 2026 at 5:33 PM IST
ભરૂચઃ અંકલેશ્વર શહેરમાં સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટની કામગીરીને લઈને રાજકીય વિવાદ વકર્યો છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટની ટેન્ડર પ્રક્રિયા અને ચુકવણીને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. એક કરોડ રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ કોંગ્રેસના નેતાઓએ લગાવ્યો છે અને નગરપાલિકાની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
કોંગ્રેસે કરેલા આરોપ મુજબ, સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટની ટેન્ડરની પ્રક્રિયા દરમિયાન જ એક કરોડ રૂપિયાની રકમ એડવાન્સ ચૂકવી દેવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના નેતાઓએ એ પણ સવાલ ઉઠાવ્યો કે કાયદેસર કરારની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પહેલા આટલી મોટી રકમની ચૂકવણી કેવી રીતે કરવામાં આવી? કોંગ્રેસનું એવું પણ કહેવું છે કે, સરકારી નાણાની ચૂકવણીમાં નિયમો અને પારદર્શક પ્રક્રિયાનું પાલન થવું જરૂરી છે.
કોંગ્રેસના નેતા ભૂપેન્દ્ર જાનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મુદ્દે અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના સત્તાધીશો પાસે સ્પષ્ટતા માગવામાં આવી છે. સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટમાં કામ કરતા શ્રમિકોના પગારની ચૂકવણીને લઈને પણ કોંગ્રેસે સવાલ ઉઠાવ્યાછે. શ્રમિકોને PFના કાયદેસરના લાભથી પણ વંચિત રાખવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રમિકોને સમયસર પગાર મળે છે કે નહીં, તેની પણ તપાસ કરવાની કોંગ્રેસે માગ કરી છે.
કોંગ્રેસ નેતા ભૂપેન્દ્ર જાનીએ એમ પણ જણાવ્એ માગ કરી હતી કે, આ તમામ પ્રકારની ગેરરીતિ થઈ હોય તો સંબંધિત જવાબદારી નક્કી કરીને નક્કર પગલાં લેવા જોઈએ. તેમનું કહેવું છે કે, ટેન્ડર પ્રક્રિયા, એડવાન્સ ચૂકવણી, કરાર અને શ્રમિકોના હક્કો સહિત સમગ્ર મામલે તપાસ થવી જોઈએ.
આ ઉપરાંત અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા જહાંગીરખાન પઠાણએ પણ પ્લાન્ટની કામગીરી અને ચૂકવણી પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. અંકલેશ્વર નગરપાલિકા સમગ્ર વિગતો જાહેર કરે તેવી પણ માગ જહાંગીરખાન પઠાણે કરી છે.
સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટમાં ભ્રષ્ટાચારના કોંગ્રેસે લગાવેલા આરોપોને અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના પ્રમુખ જીગ્નેશ અંદાડિયાએ ફગાવી દીધા છે. કોંગ્રેસના આક્ષેપ પાયાવિહોણા ગણાવ્યા જીગ્નેશ અંદાડિયાએ કહ્યું કે, સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટને લગતી કામગીરી નિયમો અને નક્કી કરાયેલી પ્રક્રિયા મુજબ કરવામાં આવી છે. નાણાકીય ચૂકવણી તથા ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં પણ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે.
એક તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓ એક કરોડ રૂપિયાના મસમોટા ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. જ્યારે નગરપાલિકાના પ્રમુખ કોંગ્રેસના આક્ષેપ ખોટા ગણાવી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે, બધુ નિયમો મુજબ જ થયું છે. આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ વચ્ચે અંકલેશ્વર નગરપાલિકામાં સોલિડ વેસ્ટ પ્લાન્ટના મુદ્દે ખૂબ રાજકારણ ગરમાયું છે. જો કે, સ્થિતિ ત્યારે જ સ્પષ્ટ થશે, જ્યારે આ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ અને યોગ્ય તપાસ થાય.
આ પણ વાંચોઃ