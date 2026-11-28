અમદાવાદમાં 1 કરોડના Apple પ્રોડક્ટની ચોરીનો પર્દાફાશ, આંતરરાજ્ય ગેન્ગના પાંચ આરોપી ઝડપાયા
અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBએ ચાંગોદરના નવાપુરા ગામની સીમમાં આવેલા વેરહાઉસમાં 1 કરોડની ચોરીનો ભેદ ઉકેલી આંતરરાજ્ય ગેન્ગના પાંચ આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે
Published : November 28, 2026 at 2:38 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBએ ચાંગોદરના નવાપુરા ગામની સીમમાં આવેલા ઇનગ્રામ માઇક્રો ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના વેરહાઉસમાં 1 કરોડની ચોરીનો ભેદ ઉકેલી આંતરરાજ્ય ગેન્ગના પાંચ આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ચાંગોદરના વેરહાઉસમાંથી 70થી વધુ આઇફોન સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનની ચોરી થઇ હતી. ચોરીનો મુદ્દામાલ નેપાળમાં વેચવાની યોજના હતી.
અમદાવાદમાં એક કરોડની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
બનાવની વિગત જોઇએ તો, અમદાવાદના ચાંગોદર વિસ્તારમાં 21 ઓક્ટોબર 2026ની રાત્રે વેરહાઉસમાંથી 99 લાખ, 99 હજાર 742ની કિંમતના આઇફોન, લેપટોપ, એપલ વોચ, આઇપેડ સહિતની ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓની ચોરી થઇ હતી. આ વેરહાઉસ એમેઝોન માટે વેરહાઉસિંગનું કામ સંભાળતું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપીઓએ અગાઉ ગૂગલ પર સર્ચ કરીને વેરહાઉસનું લોકેશન શોધ્યું હતું અને 20 ઓક્ટોબરે સ્થળની રેકી કરી હતી, ત્યારબાદ ખેતર તરફથી આવી લીમડાના ઝાડ પર ચઢીને વેરહાઉસની દીવાલ પરનું પતરૂં ખોલી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો.
250થી વધુ CCTV ફૂટેજની તપાસ બાદ આરોપીઓ ઝડપાયા
ચોરીની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBએ તપાસ માટે વિશેષ ટીમો બનાવી હતી. પોલીસે 250થી વધુ CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી, 250થી વધુ કર્મચારીઓ અને શ્રમિકોની પૂછપરછ કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી તપાસ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને ઉત્તરપ્રદેશ સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. ચોરીમાં વપરાયેલી અર્ટિગા કારની ઓળખ મેળવવા માટે પણ મોટી સંખ્યામાં વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ચોરીનો મુદ્દામાલ અર્ટિગા કારમાં લઈ રાજસ્થાન તરફ જવામાં આવી રહ્યો હોવાની બાતમી મળતાં ખેડા-અમદાવાદ હાઈવે પરથી પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
89 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે
પકડાયેલા આરોપીઓમાં માયા ઉર્ફે સંદીપ જયપ્રકાશ પટેલ, સુરેન્દ્રકુમાર પટેલ, આકાશ ચૌહાણ, કમલેશગીરી ગોસ્વામી અને મોહમદ સમીમનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 29 આઇફોન-16, 36 આઇફોન-17, 24 લેપટોપ, 32 એપલ વોચ, 19 એપલ કીબોર્ડ, બે આઈપેડ પ્રો અને ગુનામાં વપરાયેલી અર્ટિગા કાર સહિત કુલ રૂ. 89 લાખ 22 હજાર 989નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
નેપાળમાં ચોરીનો માલ વેચવાની હતી યોજના
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ ચોરી કરેલા મોંઘા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો નેપાળમાં વેચવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. મુખ્ય આરોપી માયાના લગ્ન માટે નાણાં એકત્રિત કરવાના હેતુથી ચોરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. વધુમાં, માયા અને સુરેન્દ્રકુમાર સામે અગાઉ આંધ્રપ્રદેશમાં રૂ. 2.5 કરોડની વેરહાઉસ ચોરીનો ગુનો નોંધાયેલો હોવાનું પણ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
"વેરહાઉસમાં થયેલી મોટી ચોરીનો ભેદ ઉકેલવા માટે LCBની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. આરોપીઓએ અગાઉથી વેરહાઉસની રેકી કરી આયોજનબદ્ધ રીતે ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. ચોરીનો મુદ્દામાલ નેપાળમાં વેચવાની યોજના હતી. પોલીસે પાંચેય આરોપીઓને ઝડપી મોટાભાગનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે." ઓમપ્રકાશ જાટ, SP, અમદાવાદ ગ્રામ્ય
આ પણ વાંચો: