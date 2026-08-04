માતાએ સ્કૂલ બાબતે ઠપકો આપતા 14 વર્ષનો કિશોર મહેસાણાથી અમદાવાદ પહોંચ્યો, ગીતા મંદિર બસ સ્ટેન્ડમાં આખી રાત વિતાવી
Published : August 4, 2026 at 3:36 PM IST
અમદાવાદ: માતાએ સ્કૂલમાં જવા બાબતે ઠપકો આપતા મન દુઃખી થયેલો મહેસાણાનો 14 વર્ષીય કિશોર ઘરેથી કોઈને જાણ કર્યા વગર નીકળી અમદાવાદ આવી પહોંચ્યો હતો. જોકે ખાડિયા પોલીસની સતર્કતા અને સંવેદનશીલ કામગીરીના કારણે કિશોરને સુરક્ષિત રીતે તેના પરિવાર સાથે ફરી મિલાવવામાં સફળતા મળી છે.
ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અજયકુમાર ધનસિંગભાઈએ ETV ભારત સાથે વાતચીત દરમિયાન સમગ્ર ઘટનાની માહિતી આપી હતી. તા. 2 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બકલ નં. 6222ને સ્કૂલ બેગ સાથે એક 14 વર્ષીય કિશોર એકલો બેઠેલો જોવા મળ્યો હતો. શંકા જતાં પોલીસે તેની પૂછપરછ કરી હતી.
બસમાં બેસી મહેસાણાથી અમદાવાદ પહોંચ્યો
પૂછપરછ દરમિયાન કિશોરે જણાવ્યું હતું કે, એક દિવસ અગાઉ તેની માતાએ સ્કૂલમાં જવા બાબતે ઠપકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ઘરનો સામાન લેવા માટે માતાએ તેને ₹250 આપ્યા હતા. પરંતુ ઠપકો લાગતા તે સામાન લેવા જવાના બદલે મહેસાણાના રાધનપુર ચાર રસ્તા પરથી બસમાં બેસી અમદાવાદ આવી ગયો હતો.
ગીતા મંદિર બસ સ્ટેશન ખાતે રાત વિતાવ્યા બાદ તેની પાસેના પૈસા પણ પૂરા થઈ જતા તે આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે આવીને બેઠો હતો.
પોલીસે પરિવાર સાથે કરાવ્યો સંપર્ક
પોલીસ કિશોરને ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી, જ્યાં ચાઇલ્ડ વેલફેર ઓફિસરની હાજરીમાં તેની વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કિશોર પાસેથી તેના પરિવારનો સંપર્ક નંબર મેળવી તેના પિતાનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.
પિતાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પોતાના પુત્રની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ પરિવારજનોને ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યા હતા. કિશોરની મોટી બહેન પોલીસ સ્ટેશન પહોંચતા તમામ જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી કિશોરને તેમના કબજામાં સોંપવામાં આવ્યો હતો.
ખાડિયા પોલીસની માનવતાભરી કામગીરી
ખાડિયા પોલીસની સમયસરની કાર્યવાહી અને માનવતાભર્યા અભિગમના કારણે એક પરિવારનો વિખૂટો પડેલો સભ્ય ફરી પરિવાર સાથે મળી શક્યો હતો.
માહિતી આપનાર: પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અજયકુમાર ધનસિંગભાઈ, ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશન.
આ પણ વાંચો...
- ગુજરાત પોલીસનું ‘ઓપરેશન મિલાપ’: એક મહિનામાં 1470 ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓ શોધી, 852 મહિલાઓ અને 234 સગીરાઓનું પરિવાર સાથે કરાવ્યું મિલાપ
- ગુજરાત પોલીસનું ઓપરેશન મિલાપ, બે અઠવાડિયામાં ગુમ થયેલા 701 લોકોને શોધી કાઢ્યા
- સુરત પોલીસનું ‘ઓપરેશન મિલાપ’: 48 કલાક, 5 ટીમો અને 600 કિમીનો પીછો, રતલામના જંગલોમાંથી માસૂમ બાળકી સહી-સલામત મુક્ત