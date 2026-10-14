સુરેન્દ્રનગરના દશાડાના ભાઈ-બહેને વધાર્યું ઝાલાવાડનું ગૌરવ, નેશનલ શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ
દસાડા તાલુકાના નાના એવા ગામમાંથી આવતી ઝુવેરીયાબાનુ અને તેના ભાઈ ઝીશાન ખોખરે જિલ્લાભરનું નામ રોશન કર્યું છે.
Published : October 14, 2026 at 3:13 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના નાના એવા દસાડા ગામમાં વસવાટ કરતા ખોખર પરિવારએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે, ત્યારે ભટિંડા ખાતે નેશનલ શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ખોખર પરિવારના ભાઈ બહેન દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકામાં ઝીશાન ખોખર અને ઝુવેરીયાબાનુ ખોખરે તાજેતરમાં ભટિંડા ખાતે યોજાયેલી નેશનલ શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લીધો હતો અને તેમાં ક્વોલિફાઇ થયા હતા.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું
ક્વોલીફાઈ થઈ અને ભાઈ ઝીશાન દ્વારા ગોલ્ડ મેડલ અને ઝુવેરીયાબાનું દ્વારા બ્રોન્ઝ મેડલ જીત હાસિલ કરી અને મેળવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ખોખર પરિવારના ભાઈ બહેન દ્વારા સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. જોકે દશાડાનો આ પરિવાર વર્ષોથી શૂટિંગ ગેમ્સ સાથે જોડાયેલો છે તેમના પિતા તેમને રોજ બે કલાક સુધી ટ્રેનિંગ આપે છે અને ત્યારબાદ અલગ અલગ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ આ ભાઈ બહેન ભાગ લે છે અને શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ અને પોતે મેડલ હાંસલ કરે છે.
પ્રશાસન દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું
જિલ્લા કલેકટર અને જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા તેમનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું છે. ડબલ ટ્રેપ શૂટિંગમાં પણ બંને ભાઈ બહેનને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે, ત્યારે આ બંને ભાઈ-બહેન જીલ્લા, રાજ્ય અને દેશ લેવલે ટુર્નામેન્ટમાં અલગ અલગ પ્રકારની રમાતી ટુર્નામેન્ટમાં પણ ભાગ લઈ ચૂકેલા છે. હવે બંને ભાઈ બહેન એવું જણાવી રહ્યા છે કે, ભારત તરફથી ઓલમ્પિક ગેમ્સમાં રમવાની ઈચ્છા છે, ત્યારે આ અંગે પણ આગળની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
એકવાર દેશ માટે રમવાની ઈચ્છા
દસાડા તાલુકાના નાના એવા ગામમાંથી આવતી ઝુવેરીયાબાનુ અને તેના ભાઈ ઝીશાન ખોખરે જિલ્લાભરનું નામ રોશન કર્યું છે, ત્યારે હવે નેશનલ લેવલે યોજાઇ રહેલી 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમમાં શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ની તૈયારી દેખાડવામાં આવી છે. સિલેક્શન થશે તો 2030માં શૂટિંગમાં કોમનવેલ્થ ગેમમાં પણ ભાગ લેશે તે અંગેની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ અંગે કલેક્ટરમાં અને પ્રશાસન વિભાગ તરફથી મંજૂરીઓ પણ માંગવામાં આવી છે અને જે લાયસન્સ અંગેની તજવીજ છે તે પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે બંને ભાઈ બહેન ભારતના ઓલમ્પિક ગેમ્સમાંથી ભાગ લે તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
પરિવારે 35 જેટલા મેડલ જીત્યા છે
આ પરિવાર શૂટિંગ ટુર્નામેન્ટ માટે જાણીતો છે પિતા દ્વારા જ બંને ભાઈ-બહેનોને પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવી રહી છે સાંજના સમયે પિતા દ્વારા પોતાના ઘર પાસે રહેલી ખુલ્લી જગ્યાઓમાં પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવે છે ત્યારે બંને ભાઈ બહેનના માતા પિતા અને દાદા અલગ-અલગ શૂટિંગ સ્પર્ધામાં પાતળી જેટલા મેડલો જીતી ચૂકેલા છે એટલે આ પરિવાર મેડલ પરિવાર તરીકે પણ જાણીતો છે. પરિવારે અત્યાર સુધીમાં અલગ અલગ 35 જેટલા મેડલ જીત્યા છે. પુત્રીએ અત્યાર સુધીમાં 12 જેટલા મેડલ મેળવ્યા છે. પુત્ર એ અલગ અલગ સ્પર્ધામાં ભાગ 08 જેટલા મેડલો પ્રાપ્ત કર્યા છે, ત્યારે તેના મમ્મીએ પણ શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ અને 02 જેટલા મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. પિતાએ એક 01 મેડલ મેળવ્યો છે.
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