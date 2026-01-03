ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઝિમ્બાબ્વે ટીમની ઘોષણા, અનુભવી ઓલરાઉન્ડર કરશે કેપ્ટનશીપ

7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઝિમ્બાબ્વે ગ્રુપ B માં છે.

ઝિમ્બાબ્વે ટીમ
ઝિમ્બાબ્વે ટીમ (AFP PHOTO)
Published : January 3, 2026 at 7:39 PM IST

હૈદરાબાદ: ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. અનુભવી ઓલરાઉન્ડર સિકંદર રઝાને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે.

યુવા બેટ્સમેન બ્રાયન બેનેટ અને તાદિવાનાશે મારુમાની ક્રિકેટના સૌથી મોટા સ્ટેજ પર કાયમી છાપ છોડવા માટે ઉત્સુક રહેશે, જ્યારે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન બ્રેન્ડન ટેલર ટોપ ઓર્ડરમાં અનુભવ અને સંયમનો ભંડાર લાવે છે. ઓલરાઉન્ડર રાયન બર્લ તેની પાવર-હિટિંગ અને લેગ-સ્પિનને સંતુલિત કરે છે, જ્યારે તાશિંગા મુસેકિવા, ક્લાઇવ મડેન્ડે, ટોની મુન્યોંગા અને ડીયોન માયર્સ એક બહુમુખી અને ઓલરાઉન્ડ ટીમ પૂર્ણ કરે છે.

બ્લેસિંગ મુઝારાબાની ઝડપી બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. રિચાર્ડ નગારવા, બ્રેડલી ઇવાન્સ અને ટિનોટેન્ડા માફોસા ઝિમ્બાબ્વેના ઝડપી બોલિંગ વિકલ્પોમાં ઊંડાણ અને સુગમતા ઉમેરશે. સ્પિન વિભાગમાં અનુભવ અને નિયંત્રણની જરૂર છે, જેમાં અનુભવી ગ્રીમ ક્રેમરને વેલિંગ્ટન મસાકાડઝાના ભાગીદાર તરીકે પાછા બોલાવવામાં આવ્યા છે. ઝિમ્બાબ્વેની બેટિંગ લાઇન-અપ યુવા ઊર્જા અને અનુભવને જોડે છે.

ઝિમ્બાબ્વેનો T20 વર્લ્ડ કપ શેડ્યૂલ

7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઝિમ્બાબ્વેને ગ્રુપ B માં મૂકવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, ઓમાન અને સહ-યજમાન શ્રીલંકાનો સામનો કરશે.

ગ્રુપની ટોચની બે ટીમો ટુર્નામેન્ટના સુપર આઠ તબક્કામાં જશે. ઝિમ્બાબ્વે 9 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઓમાન સામે T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે, ત્યારબાદ 13 ફેબ્રુઆરીએ આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચ રમશે.

ત્યારબાદ ટીમ 17 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે આયર્લેન્ડનો સામનો કરવા માટે કેન્ડી જશે, અને પછી 19 ફેબ્રુઆરીએ આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકા સામેની ગ્રુપ મેચ પૂર્ણ કરવા માટે કોલંબો પરત ફરશે.

ઝિમ્બાબ્વેની T20 વર્લ્ડ કપ ટીમ:

સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રાયન બર્લ, ગ્રીમ ક્રેમર, બ્રેડલી ઇવાન્સ, ક્લાઇવ મદંડે, ટિનોટેન્ડા માફોસા, તાદિવાનાશે મારુમાની, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, ટોની મુન્યોંગા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ડીયોન માયર્સ, રિચાર્ડ નગારવા, બ્રેન્ડન ટેલર.

