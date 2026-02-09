ZIM VS OMAN: ઝિમ્બાબ્વેની ઓમાન સામે આસાન જીત, 39 બોલ બાકી રહેતા 8 વિકેટથી હરાવ્યું
ઝિમ્બાબ્વેએ તેમની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચમાં ઓમાનને હરાવ્યું. ઝિમ્બાબ્વેએ 14મી ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને મેચ જીતી લીધી.
Published : February 9, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 7:59 PM IST
ZIM VS OMAN: ઝિમ્બાબ્વેએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆત જીત સાથે કરી. કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાયેલી ટુર્નામેન્ટની 8મી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ ઓમાન સામે જીત મેળવી. પહેલા બેટિંગ કરવા આવેલા ઓમાનની બેટિંગ સારી રહી ન હતી અને ટીમનો દાવ માત્ર 103 રનમાં જ સમેટાઈ ગયો હતો. જવાબમાં, ઝિમ્બાબ્વેએ 14મી ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. ગ્રુપ B ની આ મેચમાં, સિકંદર રઝાની ટીમે 39 બોલ બાકી રહેતા 8 વિકેટથી જીત મેળવી.
બ્લેસિંગ મુઝારાબાની શાનદાર બોલીંગ
પિચ પર સારો ઉછાળો હતો, અને ઝિમ્બાબ્વેના ઊંચા ફાસ્ટ બોલરોએ તેનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ ઓમાનના ટોપ ઓર્ડરને ખળભળાટ મચાવ્યો, ચાર ઓવરમાં 16 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. તેમને રિચાર્ડ નગારવાએ સારો સાથ આપ્યો, જેમણે 17 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. બંનેએ એક મેડન ઓવર પણ નાખી. અન્ય ફાસ્ટ બોલર, બ્રેડ ઇવાન્સે 3.5 ઓવરમાં 18 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી, અને ઝિમ્બાબ્વેના નીચલા ઓર્ડરને આઉટ કરી દીધો.
Zimbabwe kick off their ICC Men’s T20 World Cup 2026 journey with a commanding victory over Oman.💪🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) February 9, 2026
Up next ICC Men’s #T20WorldCup | #SAvCAN | LIVE NOW 👉 https://t.co/3LPOCPHkGW pic.twitter.com/xTVaEQb9Ds
ઓમાનની નબળી શરુઆત
ઓમાનની પાંચ વિકેટ 27 રનમાં પડી ગઈ હતી અને ખૂબ જ ઓછા સ્કોરમાં ઓલઆઉટ થવાનો ભય હતો. ત્યાંથી, વિનાયક શુક્લા 21 બોલમાં 28, સુફિયાન મહમૂદ 39 બોલમાં 25 અને નદીમ ખાન 18 બોલમાં 20 એ ઉપયોગી ઇનિંગ્સ રમીને ટીમને 100 રનથી વધુ રન સુધી પહોંચાડી દીધી. અન્ય કોઈ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં.
Zimbabwe kick off their campaign in style with a clinical, dominant win over Oman! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 9, 2026
A statement victory to begin the ICC Men’s #T20WorldCup. 🔝
Watch #ZIMvOMA Highlights 👉 https://t.co/GnotyOmndc pic.twitter.com/CLyRNDPNKF
ઝિમ્બાબ્વેની આસાન જીત
ઝિમ્બાબ્વેને રન ચેઝમાં કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો નહીં. લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઝિમ્બાબ્વેના દિવાનાશે મારુમાની અને બ્રાયન બેનેટે 3.1 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 30 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. મારુમાની 11 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 21 રન બનાવીને આઉટ થયા. તેમની પાછળ આવેલા ડીયોન માયર્સ પણ રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. બંને વિકેટ સુફયાન મહમૂદે લીધી. 30 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, બ્રાયન બેનેટે બ્રેન્ડન ટેલરની સાથે મળીને 56 બોલમાં 68 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને વિજયની અણી પર પહોંચાડી. ટેલરે 30 બોલમાં 3 ચોગ્ગા સાથે 31 રન બનાવ્યા બાદ હર્ટ થઈને રિટાયર્ડ હર્ટ થયા, જ્યારે બેનેટે 36 બોલમાં 7 ચોગ્ગા સાથે અણનમ 48 રન બનાવીને ટીમને સરળ જીત અપાવી.
આ પણ વાંચો: