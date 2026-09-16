ઝિમ્બાબ્વેના સ્ટાર બેટ્સમેને તોડ્યો માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ
ઝિમ્બાબ્વેના 40 વર્ષના બેટ્સમેન બ્રેન્ડન ટેલરે સૌથી લાંબી વન ડે કારકિર્દીનો રેકોર્ડ પોતાને નામ કર્યો છે
Published : September 16, 2026 at 2:19 PM IST
હરારે: ઓસ્ટ્રેલિયાએ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં ઝિમ્બાબ્વેને પ્રથમ વન ડે મેચમાં 59 રનથી હરાવ્યું. ત્રણ મેચની સિરિઝમાં મંગળવારે રમાયેલી પ્રથમ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ મેથ્યુ રેનશૉના 109 રનની ઇનિંગને કારણે 8 વિકેટ પર 294 રન બનાવવામાં સફળ રહી. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે 45.1 ઓવરમાં ઝિમ્બાબ્વેની ટીમને પેવેલિયન ભેગી કરી દીધી. જેમાં નાથન એલિસે પાંચ વિકેટ હાંસલ કરી હતી.
આ મેચ ભલે ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે રહી હોય પરંતુ ઝિમ્બાબ્વેના બેટ્સમેન બ્રેન્ડન ટેલરે એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેમણે ભારતના મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરનો રિકોર્ડ પણ તોડ્યો. આ મેચમાં પ્લેઇંગ 11નો હિસ્સો બનતા જ ટેલર વન ડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ લાંબી કારકિર્દી બનાવનાર બેટ્સમેન બની ગયા.
ટેલરે સચિનનો રેકોર્ડ તોડ્યો
ઝિમ્બાબ્વેના અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ટેલરનું વન ડે કરિયર 22 વર્ષ અને 146 દિવસનું રહ્યું. તેમણે વર્ષ 2004માં ડેબ્યુ કર્યું હતું. તેમણે ભારતના મહાન ખેલાડી સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો, સચિનનું વન ડે કરિયર 1989થી 2012 સુધી એટલે કે 22 વર્ષ અને 91 દિવસનું રહ્યું હતું.
પુરુષ વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દી
- 22 વર્ષ 146 દિવસ - બ્રેન્ડન ટેલર (ઝિમ્બાબ્વે, 2004-2026)*
- 22 વર્ષ 91 દિવસ- સચિન તેંડુલકર (ભારત, 1989-2012)
- 21 વર્ષ 184 દિવસ- સનથ જયસૂર્યા (શ્રીલંકા, 1989-2011)
- 20 વર્ષ 272 દિવસ- જાવેદ મિયાંદાદ (પાકિસ્તાન, 1975-96)
- 20 વર્ષ 187 દિવસ- શૉન વિલિયમ્સ, (ઝિમ્બાબ્વે 2005-25)
બ્રેન્ડન ટેલર એક શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેન
ટેલર ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનમાં એક છે. જો કે તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ઘ પ્રથમ વન ડેમાં માત્ર 4 રનમાં આઉટ થઇ ગયા હતા. પરંતુ તેમના નામે 205 વન ડે ઇનિંગમાં 6704 રન છે. આ રન એન્ડી ફ્લાવરના 208 ઇનિંગમાં 6786 રન બાદ ઝિમ્બાબ્વે માટે સૌથી વધુ બીજા ક્રમે બનાવેલા રન છે. ટેલરે ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાં ઝિમ્બાબ્વેનું સુકાની પદ સંભાળ્યું છે અને 2015માં યોજાયેલા વન ડે વર્લ્ડ કપમાં બે સદી ફટકારી હતી. જેમાં 2011ની વિજેતા ટીમ ભારત વિરુદ્ઘ પણ એક સદી ફટકારી હતી.
બ્રેન્ડન ટેલરે 2 વખત સંન્યાસ લીધો
પોતાની આટલી લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન બ્રેન્ડન ટેલરે બે વખત સંન્યાસ પણ લીધો હતો. 2011ના વર્લ્ડ કપ બાદ ટેલરે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લીધો હતો પરંતુ તેઓ 2015માં ફરી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પુનરાગમન કર્યું. ત્યાર બાદ ફરી ટેલરે વર્ષ 2021માં સંન્યાસ લીધો. આ દરમિયાન મેચ ફિક્સિંગના આરોપમાં ICC દ્વારા સાડા ત્રણ વર્ષનો પ્રતિબંધ પણ લાગ્યો. ટેલર વિકેટકીપર કોચિંગ સેટઅપમાં જવા વિશે વિચારી રહ્યા હતા. પરંતુ ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટના MD ગિવમોર માકોનીએ તેમને 2027ના વર્લ્ડકપને ધ્યાનમાં રાખતા ઇન્ટરનેશનલ ટીમમાં પુનરાગમન કરવા માટે મનાવી લીધા.
ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દી
- ટેસ્ટ: વિલ્ફ્રેડ રોડ્સ (ઇંગ્લેન્ડ) 30 વર્ષ 315 દિવસ
- વન ડે: બ્રેન્ડન ટેલર (ઝિમ્બાબ્વે) 22 વર્ષ 146 દિવસ
- ટી20: બ્રેન્ડન ટેલર (ઝિમ્બાબ્વે) 19 વર્ષ 73 દિવસ
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