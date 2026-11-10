ઝિમ્બાબ્વે ટીમે અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી ટીમો પણ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ
ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં, ઝિમ્બાબ્વે ટીમે એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી મોટી ટીમો પણ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
Published : November 10, 2026 at 2:02 PM IST
ZIM VS AFG: અફઘાનિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ ભલે ડ્રો રહી હોય, પરંતુ ઝિમ્બાબ્વેની ટીમે આ મેચમાં એક નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. ઝિમ્બાબ્વેએ એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી મોટી ટીમો પણ ટેસ્ટ ક્રિકેટના 100 વર્ષથી વધુના ઇતિહાસમાં હાંસલ કરી શકી નથી. ઝિમ્બાબ્વેએ આ મેચની બંને ઇનિંગ્સમાં 500 થી વધુ રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને એક ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરવાની તક મળી અને તેમણે 500 થી વધુ રન પણ બનાવ્યા.
બંને ટીમોએ મળીને 1,500 થી વધુ રન બનાવ્યા
આ ટેસ્ટ મેચમાં અફઘાનિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વેએ મળીને 1,500 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ 9 નવેમ્બરના રોજ મેચ ડ્રો થઈ હતી. આ મેચમાં કુલ છ સદી અને એક બેવડી સદી ફટકારવામાં આવી હતી. પિચ બોલરો માટે અયોગ્ય અને ફ્લેટ હતી, તેથી ઝિમ્બાબ્વેએ પોતાનો બીજો દાવ જાહેર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેના પરિણામે આ રોમાંચક મેચ ડ્રો થઈ.
Zimbabwe have become the 1st team in history to breach 500 runs in both the innings of a Test match. https://t.co/DLEapIv352— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
આ મેચમાં, ઝિમ્બાબ્વેએ પ્રથમ દાવમાં પોતાની બધી વિકેટ ગુમાવી દીધી, 504 રન બનાવ્યા, અને બીજા દાવમાં, તેમણે 5 વિકેટે 523 રન બનાવીને મેચનો અંત ડ્રોમાં કર્યો. નોંધનીય છે કે, આટલી મોટી લીડ હોવા છતાં, ઝિમ્બાબ્વેએ પોતાનો દાવ જાહેર કર્યો ન હતો, પરંતુ આમ કરીને, તેમણે ચોક્કસપણે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલા ક્યારેય કોઈ ટીમે મેચની બંને દાવમાં 500 રનનો આંકડો પાર કર્યો ન હતો.
🚨 ZIMBABWE CREATE HISTORY IN TEST CRICKET 🚨 - They become the first team ever to score 500+ runs in both innings of a Test match. 🔥 https://t.co/gTjrL1wg60— HIMANI 🐥 (@himanii_68) November 9, 2026
પ્રથમ ઇનિંગમાં ઝિમ્બાબ્વેના બે બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી
શારજાહમાં રમાયેલી આ ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચમાં, ઝિમ્બાબ્વેએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 504 રન બનાવ્યા, જેમાં બ્રેન્ડન ટેલર (131 રન) અને કેપ્ટન બ્રાયન બેનેટ (128 રન) ની શાનદાર સદીઓ હતી, અને વેસ્લી માધેવેરે 54 રનની અડધી સદી ફટકારી હતી. જવાબમાં, અફઘાનિસ્તાને પણ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું, પ્રથમ ઇનિંગમાં સેદીકુલ્લાહ અટલ (105 રન), રહેમાનુલ્લાહ ઝદરાન (113 રન) અને કેપ્ટન રહેમત શાહ (173 રન) ની શાનદાર સદીઓ સાથે 514 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ઝિમ્બાબ્વેએ તેમની બીજી ઇનિંગમાં 523 રન બનાવ્યા, જેમાં ક્રેગ એર્વાઇને અણનમ 206 અને વેસ્લી માધેવેરે અણનમ 100 રન બનાવ્યા.
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