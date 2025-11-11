પાકિસ્તાન સામેની ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત, જાણો કોને મળશે કમાન
ઝિમ્બાબ્વેએ T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા પણ સામેલ છે.
Published : November 11, 2025 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ: ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સામેની T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઝિમ્બાબ્વેએ મંગળવારે પાકિસ્તાનમાં રમાનારી T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી. આ શ્રેણી આગામી ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓનો એક ભાગ છે.
તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાન સામે ઘરઆંગણે રમાયેલી શ્રેણી રમનાર ટીમમાંથી ટીમમાં ફક્ત એક જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારાબાની પીઠની ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે. તેના સ્થાને અનકેપ્ડ ફાસ્ટ બોલર ન્યુમેન ન્યામહુરીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
Sikandar Raza to lead Zimbabwe in the tri-series in Pakistan as preparations continue for next year's #T20WorldCup 🏏— ICC (@ICC) November 11, 2025
More 👉 https://t.co/ltP2ninydt pic.twitter.com/ZmvkqndTBj
સિકંદર રઝા ટીમનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખશે, જેમાં રાયન બર્લ, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા અને અનુભવી બ્રેન્ડન ટેલર જેવા અનુભવી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પાછા ફરી રહ્યા છે. ઝિમ્બાબ્વે 17 નવેમ્બરે રાવલપિંડીમાં યજમાન પાકિસ્તાન સામે ત્રિકોણીય શ્રેણીની પહેલી મેચ રમશે.
ઝિમ્બાબ્વેએ કેન્યા પર શાનદાર વિજય સાથે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. ઝિમ્બાબ્વેએ મજબૂત પ્રદર્શન સાથે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આફ્રિકા ક્વોલિફાયરમાં 20 ટીમોમાંથી એક તરીકે પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે.
T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે ટીમ
સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રાયન બર્લ, ગ્રીમ ક્રેમર, બ્રેડલી ઇવાન્સ, ક્લાઇવ મડેન્ડે, ટિનોટેન્ડા માફોસા, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, તાદિવાનાશે મારુમાની, ટોની મુન્યોંગા, તાશિંગા મુસેકિવા, ડીયોન માયર્સ, રિચાર્ડ નગારવા, ન્યુમેન ન્યામહુરી, બ્રેન્ડન ટેલ.
ઝિમ્બાબ્વેનો T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
- ઝિમ્બાબ્વે વિ. પાકિસ્તાન - 17 નવેમ્બર, રાવલપિંડી
- ઝિમ્બાબ્વે વિ. શ્રીલંકા - 19 નવેમ્બર, રાવલપિંડી
- ઝિમ્બાબ્વે વિ. પાકિસ્તાન - 23 નવેમ્બર, લાહોર
- ઝિમ્બાબ્વે વિ. શ્રીલંકા - 25 નવેમ્બર, લાહોર
- ફાઇનલ - 29 નવેમ્બર, લાહોર
