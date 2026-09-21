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અંતિમ બોલ પર મેચનું પાસું પલટાયું, નાથન એલિસે ઝિમ્બાબ્વે પાસેથી જીત છીનવી લીધી

ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાઈ, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રીજી વનડે મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને 1 વિકેટથી હરાવ્યું અને શ્રેણી 3-0 થી ક્લીન સ્વીપ કરી.

નાથન એલિસે ઝિમ્બાબ્વે પાસેથી જીત છીનવી લીધી
નાથન એલિસે ઝિમ્બાબ્વે પાસેથી જીત છીનવી લીધી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 3:10 PM IST

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ZIM vs AUS: ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રોમાંચક મેચ રમાઈ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રીજી ODIમાં ઝિમ્બાબ્વેને એક વિકેટથી હરાવ્યું. આ રોમાંચક મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 272 રનનો લક્ષ્યાંક અંતિમ ઓવરમાં એક બોલ બાકી રહેતા હાંસલ કરી લીધો. આ સાંકડી જીત સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 3-0 થી વિજય મેળવ્યો, ઝિમ્બાબ્વેને ઘરેલુ મેદાન પર ક્લીન સ્વીપ કર્યું.

ઝિમ્બાબ્વેએ પડકારજનક સ્કોર નોંધાવ્યો

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઝિમ્બાબ્વેએ નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 271 રનનો મજબૂત સ્કોર નોંધાવ્યો. યજમાન ટીમ માટે કેપ્ટન સિકંદર રઝાએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 72 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા. ક્રેગ એર્વિન (59) અને ઇનોસન્ટ કૈઆ (55) એ ટીમને આ પ્રભાવશાળી સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે નાથન એલિસે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે સ્પેન્સર જોહ્ન્સન અને એડમ ઝામ્પાએ બે-બે વિકેટ લીધી.

ઓસ્ટ્રેલિયાની મજબૂત શરૂઆત

ઝિમ્બાબ્વેના 272 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી જ્યારે ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ માત્ર છ રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોશ ઇંગ્લિસે શાનદાર 103 રન બનાવ્યા. ઇંગ્લેન્ડની આ ઇનિંગને કારણે, ઓસ્ટ્રેલિયા એક સમયે ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં દેખાઈ રહ્યું હતું, પરંતુ તે આઉટ થતાં જ મેચનો માહોલ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયો.

ઝિમ્બાબ્વેની ઘાતક બોલિંગ

ઝિમ્બાબ્વેના ઝડપી બોલર બ્રેડ ઇવાન્સે શાનદાર સ્પેલ ફેંકીને ઓસ્ટ્રેલિયાના મધ્યમ અને નીચલા ક્રમને બરબાદ કરી દીધો. ઇવાન્સે 47 રનમાં ચાર મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જેના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયા હારની અણી પર આવી ગયું. નવ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, મેચ સંપૂર્ણપણે ઝિમ્બાબ્વેના પક્ષમાં હતી, અને ઓસ્ટ્રેલિયાને અંતિમ ઓવરમાં જીતવા માટે નવ રનની જરૂર હતી.

છેલ્લા બોલ સુધી મેચ ચાલી

અંતિમ ક્ષણોમાં નોંધપાત્ર બોલિંગ કૌશલ્ય દર્શાવ્યા પછી, નાથન એલિસે એવી બેટથી બોલિંગ કરી જેની કોઈએ અપેક્ષા રાખી ન હતી. 11મા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવતા, એલિસે દબાણ હેઠળ પોતાની હિંમત જાળવી રાખી અને 44 બોલમાં 36 રનની લડાયક ઇનિંગ રમી. ત્યારબાદ તેણે 49મી ઓવરના પાંચમા બોલ પર જરૂરી રન બનાવીને ઓસ્ટ્રેલિયાને એક વિકેટથી ચમત્કારિક વિજય અપાવ્યો. વિજયની આટલી નજીક આવવા છતાં, ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણીમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા બચાવવામાં નિષ્ફળ ગયું.

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ZIM VS AUS ODI SERIES
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