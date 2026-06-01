ફુટબોલના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, આ ચેનલ પર FIFA વર્લ્ડ કપ મેચોનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકાશે
11 જૂનથી, ભારતીય ચાહકો ઝી પર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ મેચો જોઈ શકશે. ઝીએ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 અને અન્ય 38 ફિફા ઇવેન્ટ્સના પ્રસારણ અધિકારો મેળવ્યા.
Published : June 1, 2026 at 5:21 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટે સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે 39 FIFA ઇવેન્ટ્સ માટે મીડિયા રાઇટ્સ મેળવ્યા છે, જેમાં 2026 FIFA વર્લ્ડ કપ, 2027 FIFA મહિલા વર્લ્ડ કપ અને 2030 FIFA વર્લ્ડ કપનો સમાવેશ થાય છે. આ ડીલ હેઠળ, ઝી 2026 થી 2034 સુધી ભારતમાં FIFA ટુર્નામેન્ટ્સનું પ્રસારણ કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, FIFA વર્લ્ડ કપ 11 જૂનથી 19 જુલાઈ દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાવાનો છે. જોકે, ઊંચા ભાવોની માંગને કારણે FIFA ભારતમાં બ્રોડકાસ્ટર શોધવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું. સમય ઝોનના તફાવતને કારણે, ભારતમાં વર્લ્ડ કપ મેચોનું લાઇવ પ્રસારણ રાત્રે શરૂ થશે; પરિણામે, ભારતીય બ્રોડકાસ્ટર્સ અધિકારોમાં રસ દાખવી રહ્યા ન હતા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, FIFA 2026 થી 2030 સુધીના વર્લ્ડ કપ મેચોના પ્રસારણ અધિકારો આપવાના બદલામાં US$100 મિલિયનની માંગ કરી રહ્યું હતું.
વર્લ્ડ કપ કવરેજ જૂન 2026 માં શરૂ થશે
ભારતમાં, FIFA વર્લ્ડ કપનું પ્રસારણ ઝી ગ્રુપની નવી ચેનલ, 'યુનાઈટ8 સ્પોર્ટ્સ' પર કરવામાં આવશે. દરમિયાન, મેચો Zee5 પર લાઈવ-સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. લાઈવ મેચો ઉપરાંત, દર્શકોને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન હાઇલાઇટ્સ, વિશ્લેષણ કાર્યક્રમો, વિશેષ સુવિધાઓ અને FIFA દસ્તાવેજી સામગ્રીની ઍક્સેસ હશે.
'Z' announces agreement with FIFA to broadcast 2026 football World Cup in India. pic.twitter.com/qulUugzH48— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
FIFA and ‘Z’ announce agreement to bring FIFA World Cup 2026™ and major FIFA tournaments to audiences in India until 2034! pic.twitter.com/BqUuoxZ7xI— FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 1, 2026
ફૂટબોલ પર મોટો દાવ
આ FIFA રાઇટ્સ ડીલ એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઝી તેના 'યુનાઈટ8 સ્પોર્ટ્સ' નેટવર્કના લોન્ચ સાથે રમતગમત પ્રસારણમાં તેની હાજરી વધારી રહ્યું છે. ZEEL ના CEO પુનિત ગોયન્કાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે વિશ્વની સૌથી મોટી રમતગમત ઇવેન્ટ્સમાંથી એકને ભારતીય દર્શકો સુધી પહોંચાડવા માટે ઉત્સાહિત છીએ." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "ફૂટબોલ તમામ પ્રદેશો અને વસ્તી વિષયક ક્ષેત્રના લોકોને એક કરે છે, અને મીડિયા રાઇટ્સ મેળવવા અને સમર્પિત સ્પોર્ટ્સ ચેનલો શરૂ કરવામાં અમારું રોકાણ તેની લાંબા ગાળાની સંભાવનામાં અમારા વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે." "અમારું ધ્યાન એવી મિલકતોમાં રોકાણ પર છે જ્યાં આપણે વર્તમાન સુસંગતતા અને ભવિષ્યની વૃદ્ધિની સંભાવના બંને જોઈએ છીએ."
છેલ્લા દાયકામાં, ભારતમાં ફૂટબોલ દર્શકોની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે, જેનું મુખ્ય કારણ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટ, યુરોપિયન ક્લબ સ્પર્ધાઓ અને વધતા ડિજિટલ પ્રેક્ષકોનો આધાર છે.
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ઝીએ યુનિટ8 બ્રાન્ડ હેઠળ ચાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલોની જાહેરાત કરી હતી:
- યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 1 (હિન્દી)
- યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 1 એચડી (હિન્દી)
- યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 2 (અંગ્રેજી)
- યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 2 એચડી (અંગ્રેજી)
