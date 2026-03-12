ગૌરવ કપૂર અને કૃતિકા કામરાના લગ્નમાં, સેહવાગ અને યુવરાજ સિંહનો ડાન્સ થયો વાયરલ
કૃતિકા કામરા અને ગૌરવ કપૂરના લગ્ન ખૂબ જ સાદગીપૂર્ણ રીતે થયા હતા. આ લગ્નમાં ઘણા ક્રિકેટ અને બોલિવૂડ સ્ટાર્સ હાજર રહ્યા હતા.
Published : March 12, 2026 at 5:17 PM IST
GAURAV KAPOOR WEDDING: પ્રખ્યાત ટીવી શો હોસ્ટ ગૌરવ કપૂર અને અભિનેત્રી કૃતિકા કામરા 11 માર્ચે મુંબઈમાં એક ખાનગી પણ ભવ્ય સમારોહમાં લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા હતા. બાંદ્રા સ્થિત તેમના ઘરે આયોજિત આ લગ્ન સમારોહમાં પરિવાર અને નજીકના મિત્રો સામેલ થયા હતા. લગ્ન પછી તરત જ, આ દંપતીએ તેમના ટેરેસ પર એક ભવ્ય પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં રમતગમત અને મનોરંજન જગતની અનેક હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. લગ્નના અનેક વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં સેલિબ્રિટીઝનો આનંદ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને યુવરાજ સિંહનો એક વીડિયો વધુને વધુ લોકપ્રિય થઈ રહ્યો છે, જેમાં બંને એક જોશીલા નૃત્ય દિનચર્યા પર ડાન્સ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.
ડાન્સનો વીડિયો થયો વાયરલ
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયો અને ફોટામાં લગ્નનો આનંદ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. યુવરાજ સિંહ, વીરેન્દ્ર સેહવાગ, ઝહીર ખાન અને અજિત અગરકર જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો, ફરહાન અખ્તર, અંગદ બેદી અને સોહા અલી ખાન જેવા ફિલ્મ સ્ટાર્સ પણ ડાન્સ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
Yuvraj Singh, Zaheer Khan, Virender Sehwag, Farhan Akhtar, Ashish Nehra dancing At Gaurav Kapur and kritika kamra wedding 😍🔥 pic.twitter.com/0iRpnyLlb0— Jeet (@JeetN25) March 12, 2026
એક ખાસ વીડિયોમાં, અંગદ બેદી, ફરહાન અખ્તર, યુવરાજ અને સેહવાગ પ્રખ્યાત ગીત "ફોરએવર" પર ડાન્સ કરતા જોવા મળ્યા હતા. વરરાજા અને વરરાજાને પાર્ટી વિસ્તારમાં લઈ જતા સ્ટાર્સ નાચતા અને ગાયા, જ્યાં કૃતિકા અને ગૌરવ હાથ પકડીને અતિ ખુશ દેખાતા હતા.
કૃતિકા અને ગૌરવનું વર્કફ્રન્ટ
કૃતિકા અને ગૌરવે લાંબા સમય સુધી તેમના સંબંધોને ખાનગી રાખ્યા હતા. તેમણે સૌપ્રથમ ડિસેમ્બર 2025 માં નાસ્તાની તારીખનો ફોટો શેર કરીને તેમના સંબંધોનો ખુલાસો કર્યો હતો. કૃતિકા કામરાએ "કિતની મોહબ્બત હૈ" અને "કુછ તો લોગ કહેંગે" જેવી ટીવી સિરિયલોથી પોતાની ઓળખ બનાવી હતી અને તાજેતરના વર્ષોમાં, તેણીએ OTT પ્લેટફોર્મ અને "ભીડ," "તાંડવ," અને "બોમ્બે મેરી જાન" જેવા પ્રોજેક્ટ્સ સાથેની ફિલ્મોમાં પણ ઉત્તમ કામ કર્યું છે.
ગૌરવ કપૂરને એક અગ્રણી સ્પોર્ટ્સ હોસ્ટ માનવામાં આવે છે, અને તેમનો યુટ્યુબ શો "બ્રેકફાસ્ટ વિથ ચેમ્પિયન્સ" ખૂબ લોકપ્રિય છે. ગૌરવે "એ વેડનેસ્ડે" જેવી ફિલ્મોમાં પણ અભિનય કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: