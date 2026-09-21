CSK માટે એક નવા યુગની શરૂઆત, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલરને બનાવ્યો હેડ કોચ
IPL 2027 પહેલા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાનને તેના નવા હેડ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે.
Published : September 21, 2026 at 7:40 PM IST
IPL 2027: IPL 2027 સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા, ક્રિકેટ વર્તુળોમાંથી ચોંકાવનારા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે દિગ્ગજ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાનને તેના નવા હેડ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. ઝહીર ખાન ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સ્ટીફન ફ્લેમિંગનું સ્થાન લેશે, જેમણે 2009 થી 2026 (લગભગ 17 વર્ષ) સુધી આ પદ સંભાળ્યું હતું.
ફ્લેમિંગની લાંબી સફરનો અંત
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સ્ટીફન ફ્લેમિંગની ભાગીદારીને IPL ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કોચિંગ ભાગીદારી માનવામાં આવે છે. ફ્લેમિંગના માર્ગદર્શન હેઠળ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પાંચ IPL ટાઇટલ જીત્યા હતા. જોકે, ફ્લેમિંગે IPL 2026 પછી પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો. તેના ગયા પછી, ફ્રેન્ચાઇઝ એક એવા નામની શોધમાં હતી જે ટીમનું વર્ચસ્વ અને શાંત વાતાવરણ જાળવી શકે. આ શોધ આખરે ઝહીર ખાન સાથે સમાપ્ત થઈ. આ એક મોટો ફેરફાર અને CSKના ઇતિહાસમાં એક નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે.
Left Arm “Taking” Over! 💫🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings!#WhistlePodu #Yellove 🦁💛
કોચિંગ અને માર્ગદર્શનમાં લાંબો ટીમ અનુભવ
2011ના વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને વિજય અપાવનાર ઝહીર ખાન પાસે IPLનો બહોળો અનુભવ છે. નિવૃત્તિ પછી પણ, તે ક્રિકેટ મેનેજમેન્ટમાં સંકળાયેલા રહ્યા છે. ખેલાડી તરીકે 100 મેચ રમ્યા પછી, ઝહીર ખાને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ક્રિકેટ ડિરેક્ટર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપી છે. જોકે ઝહીરે મોટે ભાગે બોલિંગ કોચ અથવા માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપી છે, આ વખતે CSK એ તેમને મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરીને મોટો દાવ રમ્યો છે.
🚨 BREAKING: Zaheer Khan has been appointed CSK's head coach for IPL 2027 pic.twitter.com/4iZgF9zZvD— Cricbuzz (@cricbuzz) September 21, 2026
ઝહીર ખાનની ક્રિકેટ કારકિર્દી શાનદાર રહી છે
સીએસકેના મુખ્ય કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળવો એ ઝહીર ખાનની કોચિંગ કારકિર્દીની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. એક ખેલાડી તરીકે, ઝહીરની આઈપીએલ સફર અસાધારણ રહી છે, જ્યાં તેણે 100 મેચોમાં 27.27ની સરેરાશથી કુલ 102 વિકેટ લીધી હતી. ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં જ નહીં પરંતુ ભારતીય ટીમ માટે પણ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી ઉત્કૃષ્ટ રહી છે, જ્યાં તેણે ત્રણેય ફોર્મેટ (ટેસ્ટ, વનડે અને T20) માં કુલ 610 વિકેટ લીધી અને વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો.
ઝહીર ખાને સીએસકેમાં જોડાવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો
સીએસકેમાં જોડાયા પછી, ઝહીર ખાને કહ્યું કે, આ ફ્રેન્ચાઇઝીનો ભાગ બનવું તેમના માટે સન્માનની વાત છે. તેણે કહ્યું, "એક ખેલાડી તરીકે, મેં હંમેશા ચેન્નાઈ સામે મેદાન પર રમવાનો ખૂબ આનંદ માણ્યો છે. ચેપોક સ્ટેડિયમમાં સુપર ફેન્સ દ્વારા બનાવેલ વાતાવરણ તેને વધુ ખાસ બનાવે છે. હું આ મહાન વારસા સાથે ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જોડાવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું."
ઝહીર ખાનના આગમનથી સીએસકેને શું ફાયદો થશે?
ભારતના મહાન બોલર ઝહીર ખાનના આગમનનો સૌથી મોટો ફાયદો ચેન્નઈના ફાસ્ટ બોલરોને થશે. ઝહીર પાસે સ્વિંગ અને સીમ બોલિંગ માટે એક અદ્ભુત ટેકનિક છે. તે મેચની પરિસ્થિતિઓને ઝડપથી સમજી લે છે. ઝહીરની આ જાદુઈ વિચારસરણી સીએસકેના મથિશા પથિરાના અને ટીમના અન્ય યુવા ફાસ્ટ બોલરોને વિશ્વ કક્ષાના બોલરોમાં આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
ઝહીર અને માઈક હસીની 'સુપર ડ્યુઓ'
બીજી બાજુ, ચેન્નઈના લાંબા સમયના અને વિશ્વાસુ બેટિંગ કોચ, માઈક હસી, ટીમ સાથે રહેશે. હસી માત્ર ચેન્નઈની બેટિંગને મજબૂત બનાવશે નહીં પરંતુ ઝહીર ખાનને દરેક પગલા પર મદદ પણ કરશે. નવા કોચ અને ભૂતપૂર્વ કોચની આ ગતિશીલ જોડી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને ફરી એકવાર ચેમ્પિયન બનાવવા માટે માસ્ટરપ્લાન બનાવશે.
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