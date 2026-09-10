ઝહીર ખાન બન્યો ટીમનો માલિક, 'કેનેડા સુપર 60'માં 'વેનકુવર એન્કર્સ' સાથે જોડાયો
ભારતના ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર ઝહીર ખાન કેનેડામાં ટીમનો માલિક બન્યો છે અને 'કેનેડા સુપર 60 લીગ'ની 'વેનકુવર એન્કર્સ' ટીમમાં સહ-માલિક તરીકે જોડાયો છે.
Published : September 10, 2026 at 6:10 PM IST
ભારતના ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર ઝહીર ખાન એક નવી ભૂમિકા સંભાળવા જઈ રહ્યો છે. તેઓ કેનેડા સુપર 60 લીગની ટીમ 'વેનકુવર એન્કર્સ'ના સહ-માલિક બન્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિકી જૂથમાં ભારતીય ટીમમાં તેના ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડી યુવરાજ સિંહનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ બંને ખેલાડીઓએ 2011ના વન-ડે વર્લ્ડ કપમાં ભારતની ઐતિહાસિક જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
ઝહીર ખાન નાગેન્દ્ર નાગા સિદ્ધૌતમ અને સ્ટોકહોમ સ્થિત 'એન્કર સ્પોર્ટ્સ એબી' (Anchor Sports AB) સાથે મળીને 'વેનકુવર એન્કર્સ' (Vancouver Anchors) ના માલિકી જૂથમાં જોડાયો છે. આ ફ્રેન્ચાઇઝી 'કેનેડા સુપર 60' લીગમાં પુરુષો અને મહિલાઓની સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લે છે. ટીમ તેની હોમ મેચો વેનકુવરના 'બીસી પ્લેસ સ્ટેડિયમ' (BC Place Stadium) ખાતે રમશે. પોતાની નવી ભૂમિકા વિશે વાત કરતા ઝહીરે 'કેનેડા સુપર 60' ને એક શાનદાર લીગ ગણાવી હતી અને ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વિશ્વના પ્રતિષ્ઠિત સ્ટેડિયમોમાંના એકમાં તેનું આયોજન થતું હોવાથી તે વિશેષ બની રહે છે. તેમણે યુવરાજ સિંહના પણ આ લીગના માલિકી જૂથનો હિસ્સો બનવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
ज़हीर ख़ान कनाडा सुपर 60 में खेलने वाली पुरुष और महिला टीम वैंकूवर एंकर्स के ओनरशिप ग्रुप में शामिल हो गए हैंhttps://t.co/Y8h27JKBAV pic.twitter.com/foE6AdycdS— Cricinfo हिंदी (@CricinfoHindi) September 10, 2026
ઝહીરે લીગને 'ફર્સ્ટ-ક્લાસ પ્રોડક્ટ' ગણાવી
ઝહીરે 'કેનેડા સુપર 60'ને એક 'ફર્સ્ટ-ક્લાસ પ્રોડક્ટ' (ઉચ્ચ કક્ષાની પ્રોડક્ટ) ગણાવી હતી. તેમણે નોંધ્યું હતું કે આ ટુર્નામેન્ટ વિશ્વના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સ્થળોમાંના એક એવા શહેરમાં યોજાઈ રહી છે, જે તેની આગવી ઓળખ અને આકર્ષણ માટે જાણીતું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યુવરાજ સાથેના લાંબા સમયના મિત્રતા અને સાથી ખેલાડી તરીકેના સંબંધોને કારણે, અને આ લીગની માલિકીમાં યુવરાજની સંડોવણી હોવાથી, તેમને લીગની દિશા અંગે ઘણો વિશ્વાસ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ક્રિકેટના વિકાસનો આગામી તબક્કો વૈશ્વિક હોવો જોઈએ.
#ZaheerKhan और #YuvrajSingh सालों बाद फिर निभाएंगे साझेदारी 👇https://t.co/Y8h27JK3Ln— Cricinfo हिंदी (@CricinfoHindi) September 10, 2026
ઝહીરે એવી લીગને સમર્થન આપવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો જે 'એસોસિયેટ દેશો'ના ખેલાડીઓ અને મહિલા ક્રિકેટરો માટે તકો ઊભી કરે છે. તેમણે કહ્યું કે ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ તરીકે, વિશ્વસનીય લીગને સમર્થન આપવું એ તેમની જવાબદારી છે, કારણ કે આવી લીગ ક્રિકેટરોને તેમની કારકિર્દીને આગળ વધારવાની સાચી તકો પૂરી પાડે છે.
યુવરાજે ઝહીરનું સ્વાગત કર્યું
યુવરાજ સિંહે પણ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે ઝહીરના જોડાણનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે તેમણે અને 'ઝેક' (ઝહીર) એ તેમની કારકિર્દીની કેટલીક સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણો સાથે વિતાવી છે, અને આ નવા પ્રકરણ માટે ફરીથી એક થવું એ વિશેષ અનુભવ છે. 'કેનેડા સુપર 60'ની બીજી સીઝન 29 સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓક્ટોબર દરમિયાન વાનકુવરના 'બીસી પ્લેસ' (BC Place) ખાતે યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં છ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ વચ્ચે કુલ 24 મેચો રમાશે, જેમાં પુરુષો અને મહિલાઓ બંને માટેની સ્પર્ધાઓનો સમાવેશ થશે.
(પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ)
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