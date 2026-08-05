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લંકા પ્રીમિયર લીગમાં ઝહીર ખાનની એન્ટ્રી, LPLની સૌથી સફળ ટીમ ખરીદી

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાન હવે શ્રીલંકા ક્રિકેટનો ભાગ બની ગયો છે. તે શ્રીલંકાની સ્થાનિક T20 લીગની ફ્રેન્ચાઇઝીમાં સહ-માલિક બની ગયો છે.

લંકા પ્રીમિયર લીગમાં ઝહીર ખાનની એન્ટ્રી
લંકા પ્રીમિયર લીગમાં ઝહીર ખાનની એન્ટ્રી (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 1:07 PM IST

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ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાન લંકા પ્રીમિયર લીગ (LPL) માં સૌથી સફળ ફ્રેન્ચાઇઝીના સહ-માલિક બન્યા છે. સ્ટોકહોમ સ્થિત ગ્લોબલ સ્પોર્ટ્સ ઓનરશિપ ગ્રુપ, 'એન્કર સ્પોર્ટ્સ એબી' દ્વારા તેના સંપાદન બાદ તે ફ્રેન્ચાઇઝમાં જોડાયા છે. આ સંપાદન પછી, ફ્રેન્ચાઇઝનું સત્તાવાર નામ 'એન્કર જાફના કિંગ્સ' રાખવામાં આવ્યું છે.

જાફના કિંગ્સ LPL માં સૌથી સફળ ટીમ

ઝહીર એન્કર સ્પોર્ટ્સના માલિક નાગેન્દ્ર સિદ્ધુથમ સાથે સહ-માલિક તરીકે જોડાયો છે. ઝહીર ખાન લંકા પ્રીમિયર લીગમાં દાયકાઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ લાવે છે. તેણે પોતાને તે ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે જોડ્યા છે જેણે આ સ્પર્ધામાં બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યો છે; ટીમે અત્યાર સુધી યોજાયેલી પાંચ સીઝનમાંથી ચાર જીતી છે. તેઓ આ સીઝનમાં પણ સૌથી મજબૂત દાવેદારોમાં સામેલ છે. ભાનુકા રાજપક્ષેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમે આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી છ મેચમાં ચાર જીત મેળવી છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ-2 માં રહે છે.

શ્રીલંકન ક્રિકેટનો ભાગ બનીને ઝહીર ઉત્સાહિત

જાફના કિંગ્સના સહ-માલિક ઝહીર ખાને કહ્યું, "મેં હંમેશા શ્રીલંકામાંથી ઉભરતી પ્રતિભા, નવીનતા અને બોલિંગ કૌશલ્યની વિવિધતાની પ્રશંસા કરી છે. આ એક એવો દેશ છે જ્યાં મેં મુલાકાત લીધી છે અને રમ્યો છું, અને મારી પાસે તેની સાથે જોડાયેલી ઘણી મીઠી યાદો છે. હવે, ટીમ માલિક તરીકે શ્રીલંકન ક્રિકેટનો ભાગ બનવું મારા માટે ખરેખર રોમાંચક છે, અને હું જાફના કિંગ્સ સાથે કામ શરૂ કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છું."

આ સંપાદન એન્કર સ્પોર્ટ્સના આંતરરાષ્ટ્રીય પોર્ટફોલિયોને વધુ વિસ્તૃત કરે છે, જેમાં યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગમાં 'એન્ટવર્પ એન્કર્સ' અને કેનેડાની સુપર 60 લીગમાં 'વાનકુવર એન્કર્સ' (પુરુષો અને મહિલા બંને ટીમો દર્શાવતી)નો સમાવેશ થાય છે. એન્કર સ્પોર્ટ્સના માલિક નાગેન્દ્ર સિદ્ધોથમે જણાવ્યું હતું કે, "આ અમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. શ્રીલંકા પાસે સમૃદ્ધ ક્રિકેટ વારસો છે, અને LPL એ ઝડપથી સારી રીતે ચાલતી અને અત્યંત સ્પર્ધાત્મક લીગ તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરી લીધી છે. જાફના એન્કર્સ એ વૈશ્વિક સ્તરે અમે જે બનાવી રહ્યા છીએ તેનું કુદરતી વિસ્તરણ હશે. અમે જાફના એન્કર્સમાં રોકાણ કરવા અને લીગના સતત વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે ઉત્સાહિત છીએ."

જાફના કિંગ્સે LPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

જાફના કિંગ્સે LPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમની આઠ લીગ-સ્ટેજ મેચોમાંથી, તેઓએ પાંચ જીત્યા અને ફક્ત બે હારી, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. કુલ 11 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહીને, જાફના કિંગ્સે પ્લેઓફમાં આરામથી સ્થાન મેળવ્યું. ટીમ હવે તેમનું પાંચમું LPL ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. ભાનુકા રાજપક્ષે આ સિઝનમાં જાફના કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.

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