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ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર રહેલા યુઝવેન્દ્ર ચહલનો મોટો નિર્ણય, હવે આ દેશમાં પોતાનો સ્પિન જાદુ ફેલાવશે

યુઝવેન્દ્ર ચહલે ઈંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવા માટે તૈયાર છે. નોર્થમ્પ્ટનશાયરે 2026 સીઝન માટે ચહલ સાથે કરાર કર્યો છે.

yuzvendra chahal joins northamptonshire
yuzvendra chahal joins northamptonshire (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 5:41 PM IST

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CHAHAL JOIN NORTHAMPONSHIRE : ભારતીય સ્ટાર લેગ-સ્પિનર ​​યુઝવેન્દ્ર ચહલ લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમની બહાર છે. ચહલ છેલ્લે 2023 માં ભારત માટે રમ્યો હતો. જોકે તે 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ તેને એક પણ મેચ રમવાની તક મળી ન હતી અને ત્યારથી તેને સતત અવગણવામાં આવી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયામાંથી લાંબા સમય સુધી ગેરહાજરી બાદ, ચહલે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને તે મેદાનમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે.

ચહલ નોર્થમ્પ્ટનશાયર તરફથી રમશે

ખરેખર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ ફરી એકવાર ઇંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવા માટે તૈયાર છે. 35 વર્ષીય ખેલાડીને 2026 સીઝનના બીજા ભાગ માટે નોર્થમ્પ્ટનશાયર કાઉન્ટી ક્લબ દ્વારા કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. તે અગાઉ 2024 અને 2025માં નોર્થમ્પ્ટનશાયર તરફથી રમ્યો હતો. જોકે, આ વખતે, ચહલ કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ અને વન ડે કપ બંને ફોર્મેટમાં રમતા જોવા મળશે. વન ડે કપ 21 જુલાઈથી શરૂ થવાનો છે, અને ચહલે ટીમ સાથે તાલીમ શરૂ કરી દીધી છે.

ઇંગ્લેન્ડની પિચો પર ચહલનું પ્રભુત્વ

ઇંગ્લેન્ડની પિચો સામાન્ય રીતે ઝડપી બોલરો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ચહલે અહીં પોતાના શાનદાર સ્પિનથી પોતાનું નામ બનાવ્યું છે. નોર્થમ્પ્ટનશાયર માટે રમતા, ચહલે છેલ્લી બે કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ મેચોમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, કુલ 31 વિકેટ લીધી. તેના સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને જોતાં, ક્લબે 2026 સીઝન માટે તેના પર ફરીથી વિશ્વાસ મૂક્યો છે.

ચહલની શાનદાર ક્રિકેટ કારકિર્દી

યુઝવેન્દ્ર ચહલને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સ્પિનરોમાંના એક ગણવામાં આવે છે અને તેમની પાસે નોંધપાત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ છે. ચહલે ભારત માટે 72 ODI અને 80 T20I રમ્યા છે, જેમાં કુલ 217 વિકેટ લીધી છે. તેમનો અનુભવ અને વિકેટ લેવાની ક્ષમતા નોર્થમ્પ્ટનશાયરના બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવી શકે છે અને યુવા ખેલાડીઓ માટે મૂલ્યવાન સંપત્તિ સાબિત થઈ શકે છે. ચહલ કાઉન્ટી મેચોમાં મજબૂત પ્રદર્શન સાથે ભારતીય પસંદગીકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે પણ ઉત્સુક રહેશે.

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